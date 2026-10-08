La temporada de gripe podría empezar pronto; Los expertos dicen que hay que vacunarse ahora

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MIÉRCOLES, 7 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- La temporada de gripe podría estar adelantándose este año, y los expertos dicen que esa es una buena razón para no posponer la vacuna contra la gripe.

Las pruebas de gripe están dando positivo a tasas inusualmente altas para principios de otoño en la costa oeste de EE. UU. y en el Reino Unido, informa Nature.

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En Japón, brotes en agosto y principios de septiembre obligaron a algunos colegios a cerrar justo cuando los estudiantes regresaban de las vacaciones de verano.

"Sería una temporada increíblemente temprana" para Estados Unidos si los casos en la Costa Oeste siguen aumentando al ritmo actual, dijo Scott Hensley, virólogo de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, a Nature. En un año típico, la temporada de gripe en EE. UU. alcanza su punto máximo en diciembre y enero.

La mayoría de los primeros casos en EE. UU. implican un tipo de gripe llamado H1N1. Eso supone un cambio respecto a la temporada pasada, cuando una versión de rápida propagación de otro tipo, el H3N2, se hizo con el control.

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El H1N1 representa el 96% de los casos de tipo en EE. UU. durante la semana que terminó el 26 de septiembre. El H3N2 representa casi todo el resto, y no apareció ninguna gripe B, según informó Nature , citando datos federales.

Aun así, es demasiado pronto para decir cómo se desarrollará la temporada. Las primeras cifras provienen de muchos menos resultados positivos de los que ven los médicos en plena temporada de gripe.

"Empezar temprano no significa necesariamente una temporada más severa", dijo James Hay, epidemiólogo de la Universidad de Oxford en Inglaterra, a Nature.

La vacuna de cada año se diseña meses antes de que comience la temporada de gripe, por lo que no siempre coincide con los virus que acaban propagándose.

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La vacuna de este año parece encajar bien con los virus H3N2 y gripe B que circulan ahora, dijo Hensley. Aún no está claro si coincide con las cepas de H1N1.

Incluso una coincidencia imperfecta ofrece una protección real, añadió Hensley. La vacuna de la temporada pasada no se creó para la nueva variante H3N2, pero aun así reconoció el virus y proporcionó cierta protección.

Caitlin Rivers, epidemióloga en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, suele esperar hasta mediados o finales de octubre para su propia vacuna. Este año, está pensando en ponérsela lo antes posible, informó Nature .

"Esta es una de esas temporadas en las que el mensaje clave es vacunarse ya", dijo el Dr. Alex Greninger, virólogo.

## Cómo puedes protegerte

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) recomiendan una vacuna contra la gripe cada año para todas las personas a partir de 6 meses, idealmente antes de finales de octubre.

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La vacunación es especialmente importante para quienes tienen mayor riesgo de complicaciones graves, según los CDC. Esto incluye a niños pequeños, mujeres embarazadas, adultos de 65 años o más, y personas con enfermedades como asma, diabetes, enfermedades cardíacas o pulmonares.

Los bebés menores de 6 meses son demasiado pequeños para la vacuna, por lo que los cuidadores deberían vacunarse en su lugar.

Además de la vacuna contra la gripe, aquí tienes cómo puedes ayudar a prevenir la propagación de gérmenes:

Quédate en casa cuando estés enfermo y evita el contacto cercano con cualquier persona enferma. Practica una buena higiene (límpiate las manos con frecuencia con agua y jabón o gel desinfectante; evita tocar tus ojos y cara; cubre la tos y los estornudos con un pañuelo). Mejora la calidad del aire (consigue aire fresco en el exterior; purifica el aire interior; organiza reuniones en grupo al aire libre). Limpia las superficies de tu hogar y lugar de trabajo.

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Más información

Visita los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. para más información sobre la prevención de la gripe estacional.

FUENTES: Nature, 6 de octubre de 2026; Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., 1 de septiembre de 2026