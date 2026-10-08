Herramienta de IA predice sendentarismo en mujeres con dolor pélvico y promueve la actividad

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MIÉRCOLES, 7 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Las mujeres con trastornos crónicos de dolor pélvico a menudo encuentran más cómodas sentadas durante más tiempo, lo que alivia su dolor pero puede perjudicar su salud general.

Ahora, una herramienta de IA recién desarrollada puede predecir cuándo las mujeres con dolor pélvico podrían estar en riesgo de sentarse durante largos periodos y anticiparlos antes de que ocurra. Los hallazgos fueron publicados recientemente en la revista npj Women's Health.

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Utilizando el programa de IA, los smartphones o los relojes inteligentes podrían algún día animar a las mujeres a levantarse y dar un pequeño paseo en los momentos ideales, según los investigadores.

"Nuestro objetivo era determinar si los dispositivos portátiles cotidianos podían servir como sistema de alerta temprana para el tiempo sentado prolongado en mujeres que viven con dolor pélvico crónico", dijo la investigadora principal Ipek Ensari . Es profesora adjunta de inteligencia artificial y salud humana en la Icahn School of Medicine en Mount Sinai en Nueva York.

"En lugar de ofrecer consejos genéricos después, queríamos determinar si podíamos anticipar estos momentos y apoyar a las personas con prompts simples y bien sincronizados que encajen de forma natural en su vida diaria", dijo en un comunicado de prensa.

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Aproximadamente 1 de cada 7 mujeres sufre dolor pélvico crónico, que está relacionado con condiciones como la endometriosis y los fibromas uterinos, según los investigadores en notas de fondo.

Para el estudio, los investigadores analizaron datos de Fitbit de 134 mujeres con dolor pélvico crónico, principalmente endometriosis, y 61 voluntarias sanas. Recopilaron información minuto a minuto sobre actividad física, ritmo cardíaco y sueño durante hasta 90 días para cada mujer.

El equipo de investigación entrenó entonces a la IA para predecir los niveles de actividad de las mujeres con una hora de antelación, utilizando unos 10 días de datos de cada participante. A partir de ahí, los investigadores redujeron esa ventana para predecir periodos de 15 minutos de comportamiento sedentario durante las horas de vigilia.

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Esos periodos de 15 minutos serían un breve descanso ideal para moverse que los investigadores llamaban "tentempié de ejercicio". El objetivo era crear una herramienta que pudiera hacer que las mujeres caminaran o se pusieran de pie antes de sentarse durante mucho tiempo, según los investigadores.

"Nos sorprendió lo bien que funcionaron los modelos más simples", dijo el investigador principal Jannes Jegminat . Es exinvestigador postdoctoral en la Icahn School of Medicine en Mount Sinai.

"Una IA más compleja no siempre es mejor", dijo Jegminat en un comunicado de prensa. "Modelos ligeros e interpretables pueden predecir con precisión el comportamiento sedentario y, a la vez son lo suficientemente prácticos como para ejecutarse directamente en el propio dispositivo de una persona, lo que también ayuda a proteger la privacidad."

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Estos modelos de IA más sencillos podrían funcionar fácilmente en el teléfono, el reloj inteligente o el dispositivo wearable de una persona, según los investigadores.

En última instancia, podrían formar la base de herramientas de salud digital que se sientan más como un coach personalizado que como una IA insoportable, según los investigadores. La IA enviaría algunas indicaciones significativas cada día mientras minimizaba las notificaciones molestas que a menudo hacen que la gente desconecte.

"Este estudio sugiere que predecir estar sentado prolongado es factible, incluso si la persona tiene condiciones crónicas que podrían afectar a su rutina diaria", dijo Ensari. "El siguiente paso es determinar si ofrecer indicaciones personalizadas de movimiento basadas en esas predicciones realmente ayuda a reducir el tiempo sedentario, mejora los síntomas y mejora la calidad de vida. Esas preguntas requerirán ensayos clínicos prospectivos."

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Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre el dolor pélvico crónico.

FUENTE: Mount Sinai, comunicado de prensa, 30 de septiembre de 2026