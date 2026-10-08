Salud

Fijación muscular vinculada a problemas sexuales entre varones

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MIÉRCOLES, 7 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Tienes que quererte a ti mismo antes de poder amar a los demás, dice el viejo refrán.

Esto es especialmente cierto en el caso de niños y jóvenes que están patológicamente descontentos con la cantidad de músculo en sus cuerpos, según un nuevo estudio.

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Los chicos y jóvenes con dismorfia muscular --insatisfacción con su propia musculatura-- tienen más probabilidades de experimentar disfunción eréctil y una serie de otros problemas sexuales, según informan los investigadores en el número de diciembre de la revista Body Image.

"La dismorfia muscular a menudo se entiende en términos de insatisfacción corporal, ejercicio compulsivo o la búsqueda de musculatura, pero nuestros hallazgos sugieren que sus impactos pueden extenderse también a experiencias íntimas y sexuales", dijo el investigador principal Kyle Ganson, profesor asociado de la Universidad de Toronto, en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 1.100 niños y hombres sexualmente activos en Canadá y Estados Unidos. Tenían edades comprendidas entre 15 y 35 años.

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Se preguntó a los participantes sobre los síntomas de la dismorfia muscular, así como si sufrían diferentes tipos de disfunción sexual.

Los resultados mostraron que quienes estaban insatisfechos con su apariencia y incómodos con su propio cuerpo tenían consistentemente más probabilidades de tener una variedad de dificultades sexuales, incluyendo:

Ansiedad durante el sexo Falta de interés o disfrute sexual Falta de excitación Dificultad para alcanzar el clímax Dolor físico durante el sexo Dificultad para conseguir o mantener una erección

La sensación de ansiedad durante el sexo estaba más fuertemente relacionada con la dismorfia muscular, según los investigadores.

"Una posible explicación es que la intensa insatisfacción corporal y la autoconciencia dificultan estar presente y cómodo durante las experiencias sexuales", dijo Ganson. "Si alguien está muy centrado en cómo es su cuerpo o preocupado por ser visto por una pareja, esos pensamientos pueden interferir con el interés sexual, la excitación, el disfrute y el funcionamiento."

Estos resultados se suman a una creciente cantidad de pruebas de que la imagen corporal está estrechamente relacionada con el bienestar sexual, según los investigadores. La incomodidad con el cuerpo puede dificultar que se sienta cómodo o comprometido durante el sexo.

También es posible que algunas tácticas utilizadas para ganar músculo -- ejercicio excesivo, alimentación restrictiva o esteroides -- puedan causar problemas sexuales, añadieron los investigadores.

"La imagen corporal y la salud sexual a menudo se tratan como áreas separadas de la salud, pero pueden estar profundamente interconectadas", dijo Ganson. "Para algunos niños y hombres, abordar la angustia sobre sus cuerpos también puede ser importante para comprender las dificultades que están experimentando en su vida sexual."

Por ello, los médicos deberían estar preparados para hablar sobre sexo con hombres que tienen problemas de imagen corporal, afirmó.

"La salud sexual debería formar parte de la conversación cuando los clínicos evalúan a niños y hombres con síntomas significativos de dismorfia muscular", dijo Ganson.

Más información

La International TOC Foundation tiene más información sobre la dismorfia muscular.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Toronto, 5 de octubre de 2026

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