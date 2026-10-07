Cirugía de vesícula: cuál es la dieta recomendada y qué síntomas pueden aparecer las primeras semanas

Una investigación publicada en el European Journal of Clinical Investigation señala que la ausencia de vesícula altera la circulación de ácidos biliares y puede reducir la diversidad microbiana intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En todo el planeta, miles de personas son operadas cada año para extirpar su vesícula biliar y, al salir del quirófano, se hacen la misma pregunta: ¿cómo funciona ahora mi cuerpo?

La respuesta de los médicos es más alentadora de lo que muchos esperan. Sin vesícula se puede vivir con normalidad, aunque el organismo necesita algunas semanas para encontrar su nuevo ritmo digestivo.

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El médico adjunto de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, Eduardo Lisa, explicó en declaraciones recogidas por el portal Infosalus que la colecistectomía —cirugía para extirpar la vesícula— es uno de los procedimientos abdominales más frecuentes y, en la gran mayoría de los casos, se realiza mediante técnica mínimamente invasiva.

La vesícula guardaba la bilis, pero el hígado nunca dejó de producirla

Una infografía ilustra los cambios en el flujo de la bilis y el proceso de adaptación digestiva del cuerpo humano tras la extirpación de la vesícula biliar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vesícula biliar funciona como un depósito. Almacena y concentra la bilis que fabrica el hígado y, cada vez que la persona come algo con grasa, se contrae y envía ese fluido al intestino para ayudar a procesar los lípidos. Sin embargo, no produce bilis por sí misma, solo la reserva. Esa distinción es fundamental: al extirpar la vesícula, el hígado continúa fabricando bilis sin ninguna interrupción.

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Lo que cambia es el recorrido. Sin el depósito, la bilis pasa de forma continua desde el hígado hacia el intestino, sin acumularse en ningún punto intermedio. Según el especialista, eso no afecta la función digestiva esencial. “Los ácidos biliares siguen cumpliendo allí su función, facilitando la emulsificación y absorción de las grasas y de las vitaminas liposolubles”, precisó. El proceso se ajusta, pero no se interrumpe.

En las primeras semanas pueden aparecer los síntomas

El cuerpo tarda un tiempo en acostumbrarse al nuevo flujo de bilis, y eso puede notarse. Durante las primeras semanas, es frecuente que algunas personas experimenten digestiones lentas, deposiciones más blandas o episodios de diarrea, especialmente después de comidas con mucha grasa. En la mayoría de los casos, esos síntomas ceden solos a medida que el organismo se adapta.

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Especialistas explican que el cuerpo necesita adaptarse al flujo continuo de bilis tras la operación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lisa explica que cuando una mayor cantidad de ácidos biliares llega al colon, aumenta la secreción de agua y electrolitos y se acelera el tránsito intestinal. “Habitualmente, estos síntomas son transitorios y mejoran durante las primeras semanas o meses”, indicó. Aun así, advierte que en un grupo reducido de pacientes la diarrea puede volverse persistente y requerir evaluación médica, ya que existe la denominada diarrea por ácidos biliares, que cuenta con tratamiento específico.

El cirujano apunta además que la operación puede alterar la flora intestinal, aunque su impacto clínico real aún no está del todo establecido. Un estudio publicado en marzo de 2026 en el European Journal of Clinical Investigation advierte que la ausencia de vesícula modifica la circulación de ácidos biliares y puede reducir la diversidad microbiana intestinal, generando en algunos casos un entorno proinflamatorio con efectos metabólicos más amplios.

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Los autores subrayan que, aunque la operación es segura, sus consecuencias a largo plazo requieren mayor seguimiento. Parte de las molestias iniciales responde a la inflamación y cicatrización de los tejidos intervenidos, esperable en cualquier cirugía abdominal.

Con una dieta gradual y ejercicio progresivo, la recuperación avanza bien

El especialista del Hospital Ramón y Cajal recomienda una dieta gradual inspirada en el patrón mediterráneo durante los primeros meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

La buena noticia es que el régimen, después de la operación, no tiene por qué ser restrictivo para siempre. En el primer y segundo mes, el médico español recomienda seguir un esquema inspirado en la dieta mediterránea: comidas moderadas, masticación tranquila e incorporación progresiva de los alimentos según cómo los tolere cada persona. Durante las primeras semanas conviene reducir las grasas y posponer alimentos como legumbres, aguacate o frutos secos si generan molestias.

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Dos hábitos sencillos favorecen que el cuerpo responda mejor: no acostarse justo después de comer y moverse con regularidad desde las primeras etapas. En cuanto al ejercicio intenso, el médico pide paciencia.

“Los esfuerzos fuertes, el levantamiento de cargas y los ejercicios que aumenten considerablemente la presión abdominal deben reincorporarse de forma escalonada, teniendo en cuenta el tipo de intervención, la evolución de las heridas y las recomendaciones del cirujano”, concluyó.

Con el tiempo, vivir sin vesícula no implica ninguna restricción permanente en la mesa, aunque el médico recomienda, como para cualquier persona, evitar el exceso de grasas y mantener hábitos saludables.

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