¿Tomas antibióticos? Comer menos azúcar podría proteger tu microbioma

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VIERNES, 2 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Muchas personas entienden que las propiedades antibacterianas de los antibióticos pueden alterar el microbioma saludable del intestino, incluso mientras tratan enfermedades.

Ahora, investigaciones en pacientes con cáncer sugieren que reducir el consumo de azúcar mientras se toma un antibiótico podría ayudar a preservar la salud del microbioma.

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"No importa cómo analizáramos los datos, la misma señal fuerte seguía apareciendo", dijo el coautor principal del estudio, el Dr. Marcel van den Brink. "Los pacientes que consumían más dulces mientras tomaban antibióticos tenían más probabilidades de experimentar una pérdida de diversidad del microbioma a medida que los microbios agresivos desplazaban a otras cepas de bacterias."

Van den Brink es director médico ejecutivo del hospital City of Hope en Los Ángeles. Su equipo publicó sus conclusiones el 30 de septiembre en Nature.

"Los antibióticos alteran la diversidad de nuestras bacterias intestinales, o microbiomas, que desempeñan un papel esencial en el apoyo a nuestro sistema inmunitario y a la salud general", explicó van den Brink en un comunicado de prensa del hospital.

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La nueva investigación estaba dirigida a pacientes con cáncer, dijo, porque "preservar la diversidad del microbioma se ha relacionado previamente con mejores resultados clínicos en pacientes con cáncer."

El estudio involucró a 173 pacientes hospitalizados con cánceres de sangre. La mayoría se sometió a quimioterapia, a menudo junto con radioterapia, para debilitar su sistema inmunitario antes del trasplante de células madre.

Todos los pacientes también recibieron al menos un antibiótico (a menudo una variedad muy potente) para protegerse de infecciones.

Durante cinco años, el equipo de City of Hope utilizó muestras de heces de 158 pacientes para perfilar la diversidad de bacterias en sus respectivos microbiomas intestinales.

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También solicitaron a las cocinas del hospital un análisis detallado de 40.000 alimentos de las más de 9.400 comidas que consumieron los pacientes durante el tratamiento.

"A diferencia de estudios nutricionales anteriores que se basan en la memoria de los pacientes sobre lo que comían u otras encuestas imprecisas, nosotros teníamos registros dietéticos meticulosos recopilados en tiempo real", señaló van den Brink. "Esto nos permitió buscar patrones que de otro modo serían imposibles de detectar."

Surgió un patrón claro: los pacientes que reducían los dulces tendían a tener microbiomas intestinales más diversos y mejor conservados a pesar de la terapia antibiótica, según el equipo.

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Las personas con debilidad por los dulces salieron peor, especialmente en lo que respecta a la creciente dominancia en el microbioma de la bacteria Enterococcus.

Por cada aumento de 100 gramos en el azúcar diario (equivalente en contenido de azúcar a un batido grande), la diversidad del microbioma disminuyó un 24% en pacientes que tomaban antibióticos, según el equipo.

Estos cambios podrían afectar gravemente a la salud de los pacientes. Los investigadores afirmaron que si se permite que gérmenes como Enterococcus establezcan un lugar en el intestino, aumentan los riesgos de infecciones en la sangre, enfermedad de injerto contra huésped y otras complicaciones potencialmente mortales para los pacientes con cáncer.

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Gran parte de esto se reflejaba en estudios que el equipo de City of Hope había realizado en ratones.

Los ratones que administraron tanto antibióticos como una dieta alta en sacarosa mostraron un rápido crecimiento de Enterococcus en sus intestinos, señalaron los investigadores. Sin embargo, los ratones que recibieron la dieta alta en azúcar sin antibióticos mantuvieron un microbioma saludable.

"El hecho de que los estudios en animales apoyen asociaciones que encontramos en los datos de pacientes proporciona una justificación convincente para futuros ensayos clínicos que evalúen si reducir la ingesta de azúcar durante el uso de antibióticos protegería el microbioma", dijo van den Brink.

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Cree que los hallazgos podrían afectar a los menús hospitalarios en el futuro.

"Muchos de los alimentos y bebidas que animamos a consumir a los pacientes hospitalizados, como batidos nutricionales, batidos y bebidas deportivas, tienen un alto contenido en azúcar", señaló van den Brink. "Eso es algo que tendremos que evaluar al recetar antibióticos."

¿Deberían las personas sin cáncer reducir el consumo de azúcar si están tomando un antibiótico?

"Es prematuro recomendar a todos los que toman antibióticos evitar el azúcar", dijo van den Brink. "Por otro lado, no tenemos pruebas sólidas de que los probióticos ayuden a preservar o restaurar la diversidad del microbioma y muchas personas eligen tomarlos de todos modos."

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Su mensaje principal: "No hay daño en limitar el azúcar en tu dieta, y es algo fácil de probar."

Más información

Descubre más sobre el microbioma en el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano de EE. Unidos.

FUENTE: Ciudad de la Esperanza, comunicado de prensa, 30 de septiembre de 2026