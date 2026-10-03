Salud

Uso de GLP-1 en ascenso entre madres primerizas

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VIERNES, 2 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Ahora más mujeres están recibiendo recetas de medicamentos GLP-1 como Ozempic y Zepbound tras dar a luz.

Un nuevo estudio revela que el consumo de GLP-1 entre madres primerizas pasó de menos del 0,1% en 2018 a casi un 2% a principios de 2025, un aumento de 24 veces.

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Los investigadores analizaron reclamaciones de seguros que cubren más de 1 millón de nacimientos en siete años.

El aumento más rápido en el consumo se produjo entre las mujeres diagnosticadas con sobrepeso u obesidad -- del 0,4% en 2021 al 3,9% a principios de 2025.

Ahora representan alrededor del 40% de las nuevas recetas posparto, según los resultados.

En general, las mujeres con diabetes tipo 2 tuvieron la tasa más alta, con casi 1 de cada 6 iniciando un GLP-1.

Se recomienda a las pacientes dejar de usar GLP-1 durante el embarazo.

Después de dar a luz, la mayoría de las mujeres no empezó de inmediato: casi el 62% esperó entre tres y seis meses.

El autor principal afirmó que el periodo posparto es una ventana crítica para abordar el riesgo metabólico tras el embarazo.

"Dado que la evidencia sobre la exposición al GLP-1 durante la lactancia materna sigue siendo limitada, el aumento de la iniciación posparto merece un estudio adicional", afirmó la autora principal Sih-Ting Cai del Centro Schaeffer de Política y Economía de la USC.

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Esta nueva investigación no pudo determinar si las mujeres que tomaban GLP-1 estaban amamantando.

El estudio fue publicado el 1 de octubre en el Journal of the American Medical Association.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre los medicamentos GLP-1.

FUENTE: HealthDay TV, 2 de octubre de 2026

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