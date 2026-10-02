13 hábitos que pueden prevenir la aparición de arrugas, según dermatólogos

La prevención de arrugas se centra en la protección del colágeno para mantener la firmeza y elasticidad de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las arrugas forman parte del envejecimiento natural de la piel, pero reducir la exposición al sol y adoptar una rutina de cuidado puede ayudar a retrasar su aparición. Dermatólogos consultados por Prevention señalaron que la prevención se centra en proteger el colágeno, la proteína que aporta firmeza y elasticidad al rostro.

Shereen Teymour, dermatóloga certificada, explicó que las líneas de expresión no indican que una persona haya descuidado su piel. El envejecimiento intrínseco depende de la genética y los cambios hormonales, mientras que el llamado fotoenvejecimiento está asociado a factores externos, sobre todo a la radiación ultravioleta.

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1. Usar protector solar todos los días limita el daño por radiación ultravioleta

La medida central es aplicar protector solar de amplio espectro con factor de protección solar 30 o mayor antes de salir. Coyle S. Connolly, fundador de Connolly Dermatology, recomendó incorporarlo incluso en días nublados y durante el invierno, ya que la radiación puede atravesar las nubes.

Las fórmulas con óxido de zinc o dióxido de titanio protegen frente a los rayos ultravioleta A y B. En pieles secas, un protector con ingredientes humectantes puede evitar la sensación de tirantez.

2. Evitar el sol del mediodía reduce la exposición acumulada

La intensidad de los rayos ultravioleta alcanza sus valores máximos entre las 10 y las 16 horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intensidad de los rayos ultravioleta aumenta entre las 10 y las 16 durante la primavera, el verano y el otoño. En invierno, el período señalado va de las 10 a las 14. Si es necesario permanecer al aire libre, la protección debe reforzarse.

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Buscar lugares cubiertos, usar ropa de tejido cerrado y reaplicar el fotoprotector son medidas que disminuyen la carga de radiación sobre la piel.

3. Elegir sombreros de ala ancha protege la cara y el cuello

Los sombreros pueden complementar el protector solar en actividades al aire libre. Audrey Kunin, dermatóloga y fundadora de 30A Dermatology, aconsejó usar modelos con un ala de unos 10 centímetros, capaz de cubrir rostro, orejas y cuello.

Las gorras de béisbol dejan expuestas varias zonas. También conviene evitar sombreros de paja de trama abierta, porque permiten el paso directo de parte de la radiación.

4. Llevar gafas de sol evita entrecerrar los ojos

Las gafas con filtro ultravioleta previenen la profundización de las líneas de expresión alrededor de los ojos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las gafas con filtro ultravioleta ayudan a proteger la zona alrededor de los ojos. Además, reducen la necesidad de entrecerrar los párpados bajo la luz intensa, un gesto repetido que puede profundizar las líneas de expresión perioculares.

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Kunin indicó que los lentes con protección UV también resguardan los ojos frente a daños provocados por la radiación solar.

5. No usar camas solares previene el envejecimiento prematuro

Las camas de bronceado exponen la piel a radiación ultravioleta artificial. Según la especialista, 20 minutos en una cama solar pueden equivaler a una jornada completa de playa sin fotoprotección.

Quienes busquen un tono bronceado pueden optar por lociones autobronceantes o cosméticos, alternativas que no requieren someter la piel a esa exposición.

6. Incorporar vitamina C contribuye a preservar el colágeno

La incorporación de vitamina C y retinol en la rutina de cuidado estimula la producción de colágeno en la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina C de uso tópico está presente en sérums, cremas y lociones. Connolly explicó que este activo contribuye a la producción de colágeno y ayuda a contrarrestar la acción de los radicales libres, moléculas que pueden afectar a las células de la piel.

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Su incorporación debe ser gradual si la piel presenta sensibilidad. También es recomendable seguir las indicaciones de uso del producto y acompañarlo con protección solar diaria.

7. Aplicar retinol por la noche favorece la renovación cutánea

Los retinoides, derivados de la vitamina A, se encuentran entre los ingredientes tópicos con capacidad para estimular la producción de colágeno con el tiempo. El retinol es una versión de menor concentración que los tratamientos dermatológicos de prescripción.

Puede causar sequedad, descamación o enrojecimiento durante las primeras semanas. Por ese motivo, Connolly sugirió usarlo en noches alternas si aparecen signos de irritación.

8. Usar ácidos exfoliantes mejora el aspecto de la superficie de la piel

Los ácidos exfoliantes eliminan células muertas y la crema humectante aporta volumen a la capa externa de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alfa-hidroxiácidos, entre ellos el ácido glicólico, eliminan células muertas de la capa superficial y pueden mejorar el aspecto de las líneas finas. Se presentan en cremas, lociones y geles.

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Las personas con piel sensible pueden optar por beta-hidroxiácidos, como el ácido salicílico. Estos ingredientes también exfolian, aunque suelen provocar menos irritación que algunos alfa-hidroxiácidos.

9. Hidratar la piel atenúa de forma temporal las líneas finas

Una crema humectante no elimina las arrugas profundas, pero puede mejorar temporalmente el aspecto de las más superficiales. La hidratación aporta volumen a la capa externa de la piel y reduce la apariencia de sequedad.

Connolly recomendó elegir productos según el tipo de piel y sumarlos a la rutina cuando los activos tópicos o el protector solar no aporten suficiente humectación.

10. Dormir boca arriba reduce la presión sobre el rostro

Dormir boca arriba evita la presión constante de la almohada sobre el rostro y previene la formación de pliegues (Imagen Ilustrativa Infobae)

La postura al dormir puede influir en la formación de pliegues temporales o persistentes. Apoyar la cara contra la almohada durante muchas horas, ya sea de costado o boca abajo, ejerce presión repetida sobre la piel.

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Dormir boca arriba permite evitar el contacto sostenido del rostro con la funda de la almohada. También conviene no apoyar la cara sobre las manos durante el día.

11. Dejar de fumar protege las fibras que dan firmeza a la piel

El tabaco acelera el envejecimiento cutáneo porque afecta el aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos. Además, puede deteriorar las fibras de colágeno y elastina, responsables de mantener la piel firme.

Fumar también favorece movimientos repetidos del rostro, como fruncir los labios al inhalar o entrecerrar los ojos para evitar el humo. Sus efectos pueden observarse incluso en zonas poco expuestas al sol.

12. Consumir pescado y semillas de lino aporta ácidos grasos omega-3

Los ácidos grasos omega-3 se vinculan con el mantenimiento de la barrera cutánea (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación puede ayudar a conservar la hidratación de la piel. El salmón, la trucha, las sardinas y el atún contienen omega-3, ácidos grasos vinculados al mantenimiento de la barrera cutánea.

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El aceite de lino es otra fuente de estos nutrientes y puede añadirse a ensaladas, verduras o jugos. Una dieta variada y el descanso suficiente completan las recomendaciones de cuidado general.

13. Consultar con un dermatólogo permite evaluar tratamientos en consultorio

Cuando las arrugas generan una preocupación persistente, la consulta profesional permite analizar opciones de tratamiento. Teymour mencionó los neuromoduladores para líneas asociadas a gestos repetitivos, los procedimientos de renovación de la superficie cutánea y las técnicas no invasivas de tensado.

Estos abordajes buscan actuar sobre la textura, el tono o la producción de colágeno. La indicación depende de las características de cada piel, los antecedentes clínicos y la evaluación de un dermatólogo.

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