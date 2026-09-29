Salud

Cómo acompañar a los adolescentes ante la comparación en redes sociales

Validar el malestar, hacer preguntas y mantener una presencia cercana puede ayudar a que los jóvenes encuentren sus propias respuestas

Ilustración de un adolescente sentado mirando la pantalla de un teléfono móvil mientras dos adultos al fondo lo contemplan con preocupación.
Becky Keneddy definió la confianza como la capacidad de confiar en uno mismo ante la duda o la inseguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Quién se sentó con quién, quién recibió una invitación y quién se rió de un comentario podían convertirse en interrogantes que acompañaran a los adolescentes incluso después de salir de la escuela.

Para Becky Kennedy, esa atención constante dejaba poco espacio para escuchar lo que cada uno pensaba de sí mismo. En un episodio del canal Good Inside, propuso fortalecer la confianza sin medir el valor personal en comparación con otras personas.

PUBLICIDAD

Sus recomendaciones estuvieron dirigidas a padres preocupados por la comparación en las redes sociales y partieron de una definición concreta: la confianza consistía en confiar en uno mismo, aun cuando aparecían dudas, frustración o inseguridad.

Una mujer rubia con suéter azul claro tiene las manos entrelazadas sobre una mesa de madera frente a estanterías con libros y objetos
Las redes sociales extendieron la comparación de los adolescentes a un número mayor de personas y sin pausas (YouTube/@goodinside)

La confianza partía de reconocer la propia duda

Kennedy cuestionó la idea de que una persona segura deba sentirse bien consigo misma todo el tiempo. “La confianza no es sentirse bien contigo mismo. La confianza es confiar en ti mismo”, afirmó.

Según explicó, ese proceso consiste en prestar atención a lo que uno piensa y siente, en lugar de buscar de inmediato una respuesta o la aprobación de los demás.

PUBLICIDAD

Para ilustrarlo, recordó una clase de su etapa universitaria en Duke. Ella no había comprendido una explicación, pero, al observar al resto, supuso que era la única confundida.

Otra estudiante reaccionó de manera diferente y preguntó: “Perdón si todos los demás están entendiendo esto, pero no tengo idea de lo que ha estado diciendo durante los últimos minutos y parece importante. ¿Podría volver atrás y explicarlo?”.

Para Kennedy, esa intervención mostró que tener dudas no impide actuar ni vuelve menos capaz a quien las expresa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La confianza también implica reconocer dudas y actuar sin depender de la aprobación de los demás (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las redes sociales extendían la comparación más allá de la escuela

La conductora señaló que los adolescentes suelen observar a sus compañeros porque atraviesan preguntas relacionadas con su identidad y con el lugar que ocupan dentro de un grupo. Según explicó, fijarse en quién recibe una invitación, quién se sienta con quién o quién es celebrado forma parte de esa búsqueda.

El cambio, planteó, está en el entorno. Antes, ese interés se concentraba en personas conocidas y encontraba pausas fuera del horario escolar. Con las redes sociales, en cambio, la comparación puede extenderse a una cantidad mucho mayor de personas y continuar desde el teléfono.

Las redes sociales tienen el mismo radar apuntado a millones, a un número interminable de personas para seguir”, afirmó en el episodio de Good Inside.

Para Kennedy, cuando ese foco se mantiene activo durante tantas horas, los adolescentes tienen menos oportunidades de preguntarse qué piensan, cómo procesan lo que les ocurre o qué prefieren por sí mismos.

Varón joven sentado en cama mirando teléfono. Sobre él, cerebro translúcido, iconos digitales y seis imágenes de hombres musculosos flotando en el aire.
Keneddy aconsejó aceptar la incomodidad del adolescente en lugar de responder con una nueva comparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Validar el malestar evitaba convertirlo en una competencia

Ante frases como “ella es mucho más linda que yo” o “él juega mucho mejor que yo”, Kennedy recomendó no responder con una comparación en sentido contrario.

Decirle al hijo que es más atractivo o mejor deportista puede mantener la conversación dentro de la misma lógica: determinar quién está por encima del otro.

En cambio, propuso reconocer la incomodidad sin negarla ni intentar corregirla de inmediato. Los adultos pueden responder: “Uf, conozco esa sensación” o “Yo también he tenido ese pensamiento”.

La idea, sostuvo, es que el adolescente pueda aceptar que otra persona tiene algo que él desea sin interpretar que eso disminuye su propio valor. “Alguien más tiene algo que me gustaría tener. Es horrible. Duele. Aun así, estoy bien siendo yo”, resumió.

Hombre y mujer en un sofá consolando a su hijo adolescente triste. Hay dos tazas de café y un mando a distancia en la mesa de centro
La especialista planteó acompañar los momentos de frustración sin retirar el obstáculo de forma directa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las preguntas sobre el proceso reemplazaban al elogio automático

Kennedy aclaró que los elogios no perjudican a los hijos, aunque consideró que no deberían ser el único recurso para fortalecer la confianza. Frases como “eres muy inteligente” o “hiciste un gran trabajo” colocan la valoración en la opinión del adulto, explicó.

Como alternativa, sugirió hacer preguntas que devolvieran el foco al adolescente y a sus propias decisiones: “¿Cómo se te ocurrió empezar el ensayo de esa manera?”, “¿Cómo pensaste ese dibujo?” o “¿De qué parte del partido te sientes más orgulloso?”.

De ese modo, los padres pueden ayudar a sus hijos a reconocer su propio esfuerzo, sus elecciones y los criterios que utilizaron.

Acompañar un problema no implicaba resolverlo de inmediato

La última recomendación consistió en ofrecer cercanía durante una dificultad sin eliminar de inmediato el obstáculo. “No quites lo difícil. No tienes que resolverlo. Puedes quedarte cerca”, sostuvo Kennedy.

Según explicó, los momentos de frustración pueden ayudar a los adolescentes a pensar cómo actuar y a comprobar que son capaces de atravesar una situación difícil.

Joven sentado en el suelo con la cabeza entre las manos mientras una mujer adulta se arrodilla a su lado tocándole la frente en una sala de estar.
Resolver los conflictos de los hijos le quita a los adolescentes la oportunidad de decidir cómo actuar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como ejemplo, propuso una respuesta breve: “Tienes razón. Esto es muy difícil. Entiendo por qué quieres detenerte aquí. Pensemos qué hacer después. Apuesto a que tienes muy buenas ideas”.

Después, recomendó dejar espacio para que el adolescente pudiera expresarse. La conductora advirtió que llamar de inmediato al entrenador, intervenir en una discusión entre amigos o escribir al docente podía quitarle la oportunidad de evaluar si necesitaba ayuda y decidir cómo quería actuar.

Al retomar el eje central del episodio, Kennedy propuso que los adultos ayudaran a sus hijos a desplazar la pregunta “¿cómo me comparo?” hacia otras como “¿quién soy?” y “¿qué pienso yo?”.

Temas Relacionados

AdolescenciaRedes SocialesAutoestimaCrianzaNewsroom BUEEntrevistas Podcast

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo cuidar el corazón: los 10 hábitos clave para prevenir enfermedades cardiovasculares

Especialistas señalan que la mayoría de los casos se pueden evitar con cambios simples y sostenidos en la rutina diaria: desde la actividad física hasta el control de la presión arterial

Cómo cuidar el corazón: los 10 hábitos clave para prevenir enfermedades cardiovasculares

Cómo hacer rebozados sin gluten en casa: guía completa con 4 opciones para celíacos

Milanesas, bastones de pescado y vegetales crocantes pueden prepararse con distintas combinaciones de harinas y texturas, siempre que los ingredientes cuenten con certificación adecuada y se eviten superficies o utensilios contaminados

Cómo hacer rebozados sin gluten en casa: guía completa con 4 opciones para celíacos

Día Mundial del Corazón: las señales de alerta de la enfermedad aórtica que suele avanzar sin síntomas

Puede evolucionar de forma silenciosa hasta que aparecen complicaciones graves, como una disección o una ruptura. Especialistas explican quiénes integran los grupos de mayor riesgo, cuándo acudir a una guardia y qué estudios permiten detectarla a tiempo

Día Mundial del Corazón: las señales de alerta de la enfermedad aórtica que suele avanzar sin síntomas

Hígado graso en adultos jóvenes: los factores que elevan el riesgo de cirrosis antes de los 50 años

Un estudio de la Universidad de California en San Diego identificó perfiles metabólicos y hereditarios relacionados con daño hepático

Hígado graso en adultos jóvenes: los factores que elevan el riesgo de cirrosis antes de los 50 años

Riesgo de muerte tras diagnóstico de diabetes tipo 2

Healthday Spanish

Riesgo de muerte tras diagnóstico de diabetes tipo 2

DEPORTES

La combinación de dos ex Huracán, la planificación de Bilardo y por qué fue “una experiencia única”: a 30 años del “nucazo” de Guerra

La combinación de dos ex Huracán, la planificación de Bilardo y por qué fue “una experiencia única”: a 30 años del “nucazo” de Guerra

Actitud de campeón y coraza mental: así buscará Franco Colapinto superar el error de Bakú y afrontar lo que viene en la Fórmula 1

“Trabajo hecho”: el provocador posteo del uruguayo que se cruzó con Lionel Messi en la derrota del Inter Miami

La figura de la selección argentina que fue padre por primera vez en medio de la doble fecha FIFA: el sentido posteo

Ruth Ritcher, la corredora alemana de 88 años que hizo historia en el Maratón de Berlín 2026: cuánto tardó en llegar a la meta

TELESHOW

La euforia de Mario Pergolini por el triunfo de Boca frente a Racing: “La frase ‘hermosa mañana’ te la podés meter...”

La euforia de Mario Pergolini por el triunfo de Boca frente a Racing: “La frase ‘hermosa mañana’ te la podés meter...”

El enfrentamiento de Germán Martitegui con la Negra Vernaci en el debut de MasterChef Celebrity: “Esto no es una radio”

Comenzó MasterChef Celebrity: así Wanda Nara presentó a las 24 figuras de esta temporada

El shock de La Joaqui al descubrir a una de sus bailarinas en Popstars: “¿Cómo tenías todos estos sueños y nunca lo vi?”

El gesto de amor de Rodrigo de Paul para Tini Stoessel después de su show con Lali Espósito: “Brillás siempre”

INFOBAE AMÉRICA

La Asamblea General de la ONU en su “semana mayor”

La Asamblea General de la ONU en su “semana mayor”

A través de la mediación de Qatar, Irán espera este martes la respuesta de EEUU a su propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz

Marco Rubio calificó de “muy serio” el incidente en una base de EEUU en Reino Unido y dijo que hubo un “actor extranjero”

OpenAI se disculpó con Australia por el acceso no autorizado de sus agentes a sistemas públicos de salud

Andy Burnham presentará su plan de reformas para Reino Unido en su primer discurso ante el congreso anual del Partido Laborista