Panel de la FDA respalda con poco margen la prueba de sangre para cáncer a pesar de dudas sobre su eficacia

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JUEVES, 24 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Un análisis de sangre que pretende detectar más de 50 tipos de cáncer antes de que aparezcan los síntomas ganó por poco el apoyo de los asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) el miércoles, aunque varios dudaban de su funcionamiento.

La prueba, llamada Galleri, busca fragmentos de ADN en la sangre que puedan señalar cáncer. Su creador, Grail, afirma que puede detectar cánceres de estómago, vejiga, colon, piel y mama, entre otros, informa The Washington Post.

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Galleri se vende en Estados Unidos desde 2021 sin la aprobación de la FDA y cuesta casi 1.000 dólares. Grail solicitó la aprobación en febrero y afirma que la prueba, destinada a adultos de 50 años o más, no debería sustituir a los cribados estándar.

El comité asesor de la FDA, compuesto por 10 miembros, declaró en una votación de 6-4 que la prueba es efectiva.

Sobre si sus beneficios superan sus riesgos, los miembros votaron 7-2, con una abstención. Todos coincidieron en que es seguro.

Algunos miembros dijeron que encontrar cánceres que no tienen opción de cribado hoy hacía que la prueba mereciera la pena respaldarla, pero otros votaron sí con reservas abiertas, según informó The Post .

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"Si conseguimos encontrar más cánceres en estadio 1 o más en fase temprana en una población que actualmente no podamos examinar, eso acabará beneficiándose", dijo el miembro del comité, el Dr. Victor van Berkel, jefe de la división de cirugía torácica en la Universidad de Louisville en Kentucky. "Pero no sé si eso se ha demostrado aún. Así que quizá mi 'sí' sea un voto esperanzador más que uno preciso."

Gran parte de esa duda se debe a un ensayo con el Servicio Nacional de Salud (NHS) de Inglaterra que involucró a más de 140.000 personas.

El objetivo principal del ensayo era reducir la tasa de diagnósticos en estadios 3 y 4 en 12 tipos de cáncer. No fue así, anunció Grail a principios de este año.

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Otras investigaciones presentan un panorama más esperanzador. En un estudio financiado por Grail publicado el 22 de septiembre en Nature Medicine, los investigadores analizaron a más de 32.000 adultos de 50 años o más sin signos de cáncer.

Unas 6 de cada 10 personas que obtuvieron un resultado positivo resultaron tener cáncer. Más de la mitad de los nuevos cánceres que detectó la prueba eran en fase temprana, y la mayoría eran tipos que no requerían un cribado rutinario.

El Dr. William Dahut, director científico de la American Cancer Society, dijo al comité que hacer pruebas para muchos cánceres a la vez es más eficiente que construir una prueba separada para cada uno.

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"Ninguna prueba de cribado es perfecta", dijo. "... Pero si nos sentamos en una sala durante los próximos 20 años intentando encontrar la prueba perfecta, tenemos una gran posibilidad de que provoquemos más muertes por cáncer."

El Dr. Emil Lou, oncólogo de la Universidad de Minnesota, advirtió que la prueba aún puede generar falsas alarmas, lo que puede derivar en estrés y procedimientos innecesarios. También puede pasar por alto cánceres, lo que genera falsa tranquilidad a las personas, añadió.

El Dr. Scott Ramsey, investigador del Fred Hutchinson Cancer Center en Seattle, afirmó que los resultados del NHS ponen en duda el valor de la prueba para la detección temprana.

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"No hay pruebas de que esto vaya a reducir tu riesgo de morir de cáncer", dijo Ramsey. "Si tienes un test negativo, no deberías sentirte tranquilo [y] continuar con [los cribados de cáncer] que ya han sido probados."

La etiqueta propuesta por Grail diría que un resultado negativo no descarta cáncer, que un resultado positivo necesita un seguimiento y no es un diagnóstico, y que la prueba puede pasar por alto cánceres o dar resultados falsos.

La FDA suele seguir a sus asesores pero toma su propia decisión. Grail espera una decisión final sobre la aprobación de la FDA en los próximos meses.

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Más información

Visita la Sociedad Americana del Cáncer para más información sobre los cribados recomendados para el cáncer.

FUENTES: The Washington Post, 24 de septiembre de 2026; Nature Medicine, 22 de septiembre de 2026