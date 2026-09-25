Salud

'Juego del Reportero' podría ayudar a los niños con autismo a manejar la sobrecarga sensorial

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JUEVES, 24 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Un "juego de reporteros" podría ayudar a los niños autistas a gestionar la ansiedad por sensaciones como la sensación de una tela áspera o el claxon abrasivo de una alarma de coche, según un nuevo estudio.

Los niños que juegan a este juego aprenden a evaluar objetivamente sensaciones potencialmente perturbadoras, ceñiéndose a los hechos como haría un periodista, según los investigadores.

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Las resonancias magnéticas mostraron que esta estrategia reduce la actividad en las regiones sensoriales del cerebro, lo que podría ayudar a los niños con autismo a gestionar mejor el malestar, según informaron recientemente investigadores en el Journal of Child Psychology and Psychiatry.

"Durante años hemos estado identificando lo que ocurre en el cerebro", dijo en un comunicado de prensa la investigadora principal Shulamite Green, profesora asociada residente de psiquiatría y ciencias bioconductuales en UCLA. "Esto es que por fin estamos llegando al punto en que podemos probar posibles tratamientos."

Para el estudio, los investigadores reclutaron a 47 niños autistas y 45 niños con desarrollo típico de entre 8 y 15 años.

Los participantes tenían texturas desagradables, incluyendo césped artificial y lana áspera, frotadas en sus antebrazos mientras un escáner MDI seguía su actividad cerebral.

Antes de la exploración, a todos los niños se les enseñó el juego del reportero, que implica una técnica terapéutica llamada reevaluación cognitiva. La táctica enseña a los niños a cambiar la forma en que piensan sobre algo para cambiar cómo se sienten para ellos.

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La actividad en las regiones sensoriales del cerebro disminuyó significativamente cuando los niños con autismo jugaban al juego del reportero frente a cuando se centraban únicamente en cómo se sentía la textura.

Ambos grupos también mostraron mayor actividad en las zonas frontales del cerebro que ayudan a regular las respuestas emocionales, según el estudio.

Los niños con desarrollo típico pueden usar esas regiones frontales del cerebro para regular las respuestas sensoriales, pero los niños autistas pueden tener un retraso en el desarrollo que interfiera con esa respuesta, dijo Green.

El estudio encontró que solo los niños con desarrollo típico calificaban la textura como menos desagradable al usar el juego del reportero. Aunque sus patrones cerebrales cambiaron, los niños autistas seguían calificando la sensación como desagradable al usar esta táctica.

Podría llevar tiempo que este enfoque reduzca la irritación causada por una sensación molesta entre los niños autistas, dijo Green.

Esta estrategia ya es una parte estándar de la terapia cognitivo-conductual, lo que significa que podría incorporarse fácilmente a tratamientos existentes destinados a ayudar a niños con autismo, dijo Green.

"Sabemos que las intervenciones de terapia cognitivo-conductual funcionan para la ansiedad y las respuestas emocionales, así que no hay necesidad de reinventar la rueda", dijo Green.

El siguiente paso en la investigación será probar el juego del reportero en entornos reales para ver si ayuda, según los investigadores.

Más información

Autism Speaks habla más sobre los problemas sensoriales relacionados con el autismo.

FUENTE: UCLA, nota de prensa, 21 de septiembre de 2026

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