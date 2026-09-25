Salud

El cáncer es el doble de común entre personas con diabetes tipo 2, según un estudio

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JUEVES, 24 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Añadir el cáncer a la lista de problemas de salud que pueden afectar a las personas con diabetes tipo 2, según un nuevo estudio.

El cáncer afecta al doble de personas con diabetes tipo 2 que al resto del público, según informarán los investigadores en la próxima reunión anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes.

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Además, los casos de cáncer han ido aumentando a un ritmo más rápido entre las personas con diabetes tipo 2 en los últimos 25 años, según los investigadores.

Son especialmente vulnerables a cánceres relacionados con la obesidad, como los cánceres de mama y colon, según los investigadores.

"Estos hallazgos apoyan un mayor reconocimiento del cáncer como una complicación importante a largo plazo de la diabetes tipo 2", dijo la investigadora principal Tinne Laurberg en un comunicado de prensa.

"La prevención de enfermedades cardiovasculares y renales sigue siendo una prioridad clave en la atención de la diabetes. Sin embargo, a medida que mejoran los resultados de estas complicaciones, el cáncer podría requerir mayor atención como parte del cuidado a largo plazo de personas con diabetes tipo 2", dijo Laurberg. Es profesora clínica asociada de patología en el Steno Diabetes Center Aarhus del Hospital Universitario de Aarhus en Dinamarca.

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Para el nuevo estudio, los investigadores hicieron un seguimiento de los datos de salud de todos los adultos que vivían en Dinamarca entre 1996 y 2022, teniendo en cuenta cuándo las personas desarrollaron diabetes tipo 2 o cáncer.

Los resultados revelaron que el cáncer es el doble de común entre las personas con diabetes tipo 2: 16,6 casos por cada 1.000 personas-año frente a 7,7 casos por cada 1.000 personas sin diabetes. Los años-persona reflejan el tiempo total de seguimiento de una persona durante un estudio.

Los cánceres relacionados con la obesidad fueron un 45% más altos entre los hombres y un 30% más altos entre las mujeres entre 2010 y 2022, según los investigadores.

El cáncer de mama era aproximadamente un 8% más común entre mujeres con diabetes tipo 2, mientras que el cáncer de colon ocurría un 17% más frecuente en hombres con diabetes y un 14% más frecuente en mujeres, según el estudio.

Las personas con diabetes tipo 2 también tenían un riesgo de cáncer de páncreas dos veces y media mayor que el de otros, según los investigadores.

"Nuestros hallazgos subrayan la creciente carga del cáncer entre las personas con diabetes tipo 2 y ponen de manifiesto la necesidad de priorizar la prevención y la detección precoz del cáncer como parte de la atención a largo plazo de la diabetes", dijo Laurberg.

"Esto es especialmente importante para los cánceres comunes relacionados con la obesidad, como el colorrectal y el de mama posmenopáusico, para los cuales ya existen programas de cribado en muchos países", continuó. "Debemos asegurarnos de que las personas con diabetes tipo 2 se beneficien plenamente de estos programas establecidos fomentando una mayor participación."

Sin embargo, los investigadores también señalaron que el estudio no estaba diseñado para explicar por qué la diabetes tipo 2 está relacionada con el cáncer. Se necesita más investigación para entender esta aparente asociación.

Este estudio está programado para ser presentado en Milán en la reunión de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, que se celebrará del 28 de septiembre al 2 de octubre.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

La Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre la diabetes tipo 2 y el cáncer.

FUENTES: Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, nota de prensa, 22 de septiembre de 2026; Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, resumen, presentación, 22 de septiembre de 2026

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