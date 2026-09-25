Los medicamentos para perder peso provocan déficits nutricionales en muchos niños y adolescentes, según un estudio

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JUEVES, 24 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Medicamentos para adelgazar como Ozempic y Zepbound son herramientas potencialmente potentes para tratar la obesidad infantil, pero su uso no está exento de riesgos, según un nuevo estudio.

Aproximadamente 1 de cada 6 niños a quien se les receta un medicamento GLP-1 acaban diagnosticados con una deficiencia nutricional, según resultados publicados recientemente en la revista Childhood Obesity.

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La deficiencia de vitamina D fue la más común, diagnosticada en más del 12% de los niños dentro del año de tratamiento con GLP-1 , según los investigadores.

"Esperamos que los hallazgos de nuestro estudio reconozcan tan necesariamente la importancia de una gestión nutricional proactiva cuando se prescriben GLP-1 a los niños, en lugar de esperar a que se diagnostique una deficiencia nutricional", dijo el autor principal Justin Ryder, vicepresidente de investigación del Hospital Infantil Ann & Robert H. Lurie de Chicago.

"Conociendo los riesgos, estamos en una posición mucho mejor para prevenir daños a los niños tratados con GLP-1 durante un periodo crucial de sus vidas", afirmó en un comunicado de prensa.

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Los fármacos del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1) imitan la hormona GLP-1, que ayuda a controlar la insulina y los niveles de azúcar en sangre, disminuye el apetito y ralentiza la digestión de los alimentos.

Los niños necesitan comidas saludables para obtener suficiente energía, proteínas y nutrientes que favorezcan un crecimiento y desarrollo saludables, y los investigadores están preocupados de que la reducción del apetito causada por los fármacos GLP-1 pueda provocar deficiencias nutricionales.

"A medida que el uso adecuado de GLP-1 en pediatría se haga más generalizado, necesitamos comprender los riesgos durante periodos de rápido crecimiento y desarrollo pubertal", dijo Ryder.

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"Nutrientes como la vitamina D, el hierro y el calcio son motivo de especial preocupación durante la adolescencia, cuando las deficiencias pueden tener implicaciones duraderas para la salud ósea y el desarrollo general", añadió.

Para este estudio, los investigadores analizaron datos de reclamaciones de seguros de 2017 a 2022 que cubrieron a más de 100 millones de pacientes para identificar a más de 2.000 niños de entre 10 y 17 años a los que se les había recetado un medicamento GLP-1.

Los niños tenían de media 15 años y casi el 63% había sido diagnosticado con obesidad, según los investigadores.

En menos de un año, el 17% de los niños había sido diagnosticado con al menos una deficiencia nutricional o un problema de salud relacionado con la nutrición, según el estudio.

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Alrededor del 12% de los niños tenía deficiencia de vitamina D, lo que puede provocar raquitismo. La anemia fue el siguiente problema de salud principal, con la anemia nutricional afectando a casi el 1,6% de los niños y la anemia por deficiencia de hierro del 1,4%.

Los investigadores también descubrieron que pocos niños recibían asesoramiento nutricional tras recibir su receta de GLP-1.

"El apoyo nutricional debe desempeñar un papel fundamental una vez iniciado el tratamiento con un medicamento GLP-1", dijo Ryder. "Sin embargo, en nuestro estudio encontramos que solo el 5% de los pacientes recibieron asesoramiento nutricional dentro de los 30 días posteriores al tratamiento con GLP-1 y menos del 25% recibieron asesoramiento nutricional en 6 meses."

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Más información

La Asociación de Medicina de la Obesidad tiene más información sobre el consumo de drogas GLP-1 entre niños y adolescentes.

FUENTES: Hospital Infantil Ann & Robert H. Lurie de Chicago, nota de prensa, 21 de septiembre de 2026; Obesidad infantil, 21 de septiembre de 2026