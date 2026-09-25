Salud

La exposición al azúcar en la infancia está relacionada con el riesgo de ansiedad en la edad adulta

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JUEVES, 24 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- La exposición al azúcar durante los primeros 1.000 días de vida de un niño puede tener efectos duraderos en su salud mental, según un nuevo estudio.

"Las investigaciones han demostrado que ... [puede] influir en el riesgo de padecer varias enfermedades crónicas, como la diabetes", dijo Hana Navratilova , de la Universidad IPB de Indonesia, quien lideró el estudio cuando estaba en la Universidad de Surrey en el Reino Unido.

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"Como en nuestros trabajos anteriores hemos visto vínculos entre el gusto por los alimentos azucarados y los problemas de salud mental, nos interesaba especialmente entender si consumir azúcar en la infancia podría contribuir a incidencias de problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad más adelante en la vida", añadió en un comunicado de prensa.

Los investigadores analizaron datos de más de 46.000 personas nacidas en el Reino Unido durante y después del racionamiento del azúcar en la Segunda Guerra Mundial.

Encontraron que quienes estuvieron expuestos a periodos más largos de racionamiento en el útero y hasta los 2 años tenían un menor riesgo de desarrollar ansiedad en la edad adulta.

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Por otro lado, las mujeres que no experimentaron restricciones de azúcar al ser bebés, o solo limitadas, tenían más probabilidades de desarrollar ansiedad con la edad.

El estudio también encontró diferencias en las preferencias alimentarias más adelante en la vida.

Los participantes expuestos al periodo más largo de racionamiento de azúcar reportaron una menor preferencia por los dulces en la edad adulta.

Las resonancias magnéticas cerebrales de casi 6.000 participantes también revelaron diferencias en el volumen de sustancia gris entre los grupos. Los investigadores identificaron variaciones significativas en 11 regiones, incluido el cerebelo -- una parte del cerebro que puede desempeñar un papel en la salud mental.

"Los primeros entornos nutricionales parecen tener una relevancia duradera para la salud mental", dijo el autor principal Nophar Geifman, profesor de informática sanitaria y biomédica en la Universidad de Surrey, en un comunicado de prensa.

Afirmó que los estudios futuros deberían incluir genética para comprender mejor cómo la nutrición temprana moldea la salud mental a lo largo del tiempo.

Los hallazgos se publicaron recientemente en la revista Translational Psychiatry.

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre la ansiedad.

FUENTE: HealthDay TV, 24 de septiembre de 2026

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