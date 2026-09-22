Pruebas hormonales y menopausia: cuándo pueden aportar información y cuándo no alcanzan para una decisión médica

El ACOG desaconseja usar pruebas de saliva para indicar o ajustar la terapia hormonal durante la menopausia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las pruebas de saliva que prometen medir estrógeno, progesterona o testosterona para adaptar tratamientos durante la menopausia requieren una lectura cautelosa. Antes de adquirir una prueba o modificar una terapia hormonal, resulta central saber qué información puede aportar cada resultado.

El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos desaconseja usar esos valores para indicar o ajustar dosis destinadas a aliviar síntomas de la menopausia.

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La advertencia se limita a un uso concreto: tomar una medición salival como base para elegir, aumentar o reducir la dosis de estrógeno, progesterona u otras hormonas durante la menopausia.

Para abordar cómo deben interpretarse estas pruebas, Cleveland Clinic consultó a Pelin Batur, médica especialista en hormonas y salud femenina.

Las pruebas de saliva que miden estrógeno, progesterona o testosterona prometen dosis a medida, pero no ofrecen una base confiable para modificar un tratamiento hormonal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consenso clínico del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, conocido como ACOG, señala que la información disponible sobre esas pruebas complementarias es limitada y no recomienda emplearlas para indicar ni ajustar tratamientos hormonales bioidénticos preparados en farmacias de formulación.

La promesa de una dosis a medida choca con los límites de la saliva

Las pruebas salivales suelen ofrecer valores hormonales con la promesa de adaptar el tratamiento a los resultados. Sin embargo, el ACOG indicó que no es necesario medir de manera individual esos niveles para ajustar una terapia con estrógeno o progesterona.

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Gran parte de estas hormonas circula en la sangre unida a proteínas y solo una proporción menor permanece libre. Esa característica importa porque la saliva no reproduce de manera directa lo que ocurre en el torrente circulatorio ni en los tejidos.

El estrógeno aparece en concentraciones muy bajas en saliva y la progesterona salival tampoco representa necesariamente la actividad hormonal en los tejidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consenso señaló que el estrógeno se encuentra en concentraciones muy bajas en saliva, lo que dificulta una medición fiable. La progesterona puede aparecer en cantidades mayores, aunque el valor obtenido tampoco representa necesariamente lo que ocurre en los tejidos.

Un número obtenido con una prueba comercial no permite, por sí solo, elegir, aumentar o reducir una dosis.

El ACOG concluyó que las mediciones salivales no ofrecen la exactitud ni la consistencia necesarias para adaptar tratamientos de la menopausia y señaló que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos no aprobó pruebas salivales ni de orina para medir hormonas esteroideas, entre ellas el estrógeno y la progesterona.

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La FDA no aprobó pruebas salivales ni de orina para medir hormonas esteroideas como estrógeno y progesterona con fines de ajuste terapéutico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas orientan la consulta, pero no definen una dosis por sí solos

El objetivo de una terapia hormonal para la menopausia es aliviar síntomas vinculados con esa etapa, de acuerdo con el consenso del ACOG.

Con ese criterio, la consulta se centra en las molestias, su evolución, los antecedentes y las alternativas disponibles, en lugar de girar alrededor de un resultado aislado.

Los sofocos, los trastornos del sueño, los cambios de ánimo, las variaciones del deseo sexual o los cambios corporales pueden justificar una consulta, pero no conforman por sí mismos un diagnóstico que se resuelva con un conjunto comercial de mediciones hormonales.

La consulta por menopausia se orienta por sofocos, trastornos del sueño, cambios de ánimo y antecedentes clínicos, no por un resultado hormonal aislado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pelin Batur, médica especialista en hormonas y salud femenina, explicó que estos síntomas también pueden relacionarse con estrés, ciertos medicamentos o deficiencias vitamínicas, según el cuadro evaluado.

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La observación refuerza un criterio práctico: un síntoma no identifica por sí solo qué hormona está involucrada ni qué estudio corresponde solicitar.

Tampoco un valor fuera del rango informado por una prueba comercial constituye una explicación definitiva del cansancio, el aumento de peso o la caída del cabello.

La utilidad de un estudio depende de la pregunta que busca responder

Los análisis hormonales pueden formar parte de una evaluación médica, pero no funcionan como un control general idéntico para todas las personas.

Pelin Batur advirtió que síntomas como cansancio, aumento de peso o caída del cabello también pueden vincularse con estrés, medicamentos o deficiencias vitamínicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Batur indicó que la elección del estudio depende de la alteración que se sospecha y de la duda clínica que se necesita responder.

Las muestras de sangre u orina solicitadas en un consultorio o laboratorio pueden servir para evaluar hormonas específicas cuando los síntomas y los antecedentes lo justifican.

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Sus resultados se interpretan junto con la historia clínica, los cambios físicos, los medicamentos en uso y otros hallazgos. La utilidad de un análisis depende de que responda una pregunta médica bien definida.