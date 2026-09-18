Postre popular sin lácteos retirado por segunda vez a nivel nacional en E.U.A.

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JUEVES, 17 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Por segunda vez en nueve meses, se ha retirado un postre congelado sin lácteos por la misma razón: trozos de anacardo que pueden contener pequeñas piedras.

Danone USA anunció el martes que retira voluntariamente las pintas de postre congelado No Lácteo con Caramelo Salado Sin Lácteos So Delicious que se venden en tiendas minoristas de todo Estados Unidos.

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La retirada cubre las pintas con fechas de caducidad a partir del 3 de abril de 2028. El código universal de producto (UPC) es 744473476138 y el número de artículo (SKU) es 136603.

Los compradores pueden encontrar la fecha de caducidad impresa en el fondo de la pinta.

No se ven afectados otros sabores, tamaños o códigos de So Delicious, según la empresa.

El problema está en los trozos de anacardo mezclados con el postre. Según el anuncio de la empresa, esos trozos pueden contener pequeñas piedras y otros objetos duros.

Danone dijo que se enteró del problema a través de quejas de consumidores y ha notificado a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA).

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Esta es la segunda llamada a revisión del mismo sabor.

El 15 de diciembre de 2025, Danone sacó el mismo sabor, el mismo número de artículo y el mismo código de producto, citando las mismas posibles piedras en los trozos de anacardos. Esa retirada cubría las fechas de caducidad antes del 8 de agosto de 2027 y también se aplicó a tiendas de todo el país.

En ese momento, la empresa dijo que había identificado y corregido el problema y esperaba devolver el postre a las estanterías. La FDA ha declarado esa retirada como completada y terminada.

La nueva ventana de consumo preferente se extiende aproximadamente ocho meses más que la primera e incluye también las fechas anteriores.

Danone dijo que está trabajando de nuevo con socios minoristas para retirar las pintas afectadas de las cajas de congeladores y ha corregido el problema. Las pintas que no forman parte de la retirada siguen a la venta, y el envío de productos a partir de ahora no se verá afectado, según la empresa.

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La página web de la marca describe la acción como una medida de precaución.

Cualquiera que haya comprado las pintas retiradas no debería comerlas. El aviso de retirada de la empresa indica a los compradores que contacten con su equipo de atención al consumidor.

Para un reembolso o un cupón de reemplazo, los consumidores pueden llamar al 833-367-8975 entre las 9:00 y las 18:00 ET, de lunes a viernes, o utilizar el formulario de contacto en la web de So Delicious Dairy Free.

Más información

Visite la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (F.A.) para más información sobre retiradas de alimentos.

FUENTES: Danone USA, anuncio de la empresa, 15 de septiembre de 2026; Danone USA, anuncio de la empresa, 15 de diciembre de 2025