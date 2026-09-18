Salud

Explosiones de combate relacionadas con un mayor riesgo de trastornos cerebrales en veteranos

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JUEVES, 17 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Las explosiones de combate parecen estar aumentando el riesgo a largo plazo de convulsiones, dolor nervioso e ictus en los veteranos, según un nuevo estudio.

Los veteranos expuestos a explosiones de gran intensidad de artefactos explosivos o minas terrestres tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad neurológica grave en la próxima década, informaron los investigadores el 16 de septiembre en la revista Neurology.

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Vivir durante una explosión también estuvo relacionado con una amplia variedad de otros problemas de salud, añadieron los investigadores.

"Nuestros hallazgos refuerzan que la exposición a explosiones es un problema de todo el cuerpo con implicaciones para la salud que van mucho más allá del momento de la exposición", dijo la investigadora principal Sarah Martindale en un comunicado de prensa.

"En este estudio, los veteranos con antecedentes de exposición a explosión de alto nivel tenían más probabilidades de ser diagnosticados con una variedad de condiciones neurológicas, respiratorias, cardiovasculares y metabólicas años después", dijo Martindale. Es neurocientífica traslacional en el Sistema de Atención Sanitaria VA de Salisbury en Carolina del Norte.

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Para el estudio, los investigadores hicieron un seguimiento de la salud de más de 36.500 veteranos que recibieron atención en la Administración de Salud de Veteranos durante al menos dos años tras dejar el servicio militar. El equipo de investigación siguió a estos veteranos durante hasta una década.

Alrededor del 11% de los veteranos dijo haber estado expuesto al menos a una explosión de gran intensidad por fuego entrante o minas terrestres, y el 17% tenía una ocupación militar con alto riesgo de explosiones a baja altura (de artillería pesada saliente, armas de hombro y explosivos usados para abrir puertas y paredes).

Los resultados mostraron que la exposición a blastones de alto nivel se relacionaba con un 79% más de riesgo de convulsiones, un 38% más de probabilidades de dolor nervioso y un 35% mayor de riesgo de ictus.

Los blastostotomis de alto nivel también se relacionaron con un mayor riesgo de problemas de salud como hepatitis B y C, diabetes, niveles elevados de colesterol , bronquitis crónica, enfisema y problemas cardíacos , según los investigadores.

El estudio no estaba diseñado para explicar cómo las explosiones podrían aumentar el riesgo de estos problemas en los veteranos, señalaron los investigadores. Otros comportamientos de salud o factores de estilo de vida podrían haber contribuido a estos riesgos incrementados, y se necesitan más estudios para comprender mejor las asociaciones.

"Comprender el historial de exposición a explosiones de un veterano puede darnos otra pieza del rompecabezas al considerar sus riesgos para la salud a largo plazo y cómo deben monitorizarse esos riesgos a lo largo del tiempo", dijo Martindale.

Más información

La Organización de Ciencia y Tecnología de la OTAN tiene más información sobre los riesgos para la salud cerebral derivados de la exposición a explosiones.

FUENTE: Nota de prensa de la Academia Americana de Neurología, 16 de septiembre de 2026

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