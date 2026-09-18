Cereales integrales: 4-6 raciones al día aportan grandes beneficios para el corazón

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JUEVES, 17 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Cuatro o seis raciones diarias de cereales integrales pueden ser el punto óptimo para proteger tu corazón.

"Aunque una mayor ingesta de cereales integrales se ha relacionado durante mucho tiempo con una mejor salud cardíaca en estudios poblacionales, los ensayos clínicos han producido hallazgos dispares", dijo la autora principal Helda Tutunchi , de la Universidad de Ciencias Médicas de Tabriz en Irán. "Esto dejó una importante pregunta práctica sin respuesta: ¿Cuánta cantidad de cereales integrales deberían comer las personas para mejorar significativamente la salud cardiovascular?"

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Un análisis de 87 ensayos clínicos con más de 6.500 personas encontró que consumir más cereales integrales mejora varios factores de riesgo importantes para enfermedades cardiovasculares.

Según los investigadores, la mayor ingesta redujo el peso corporal, la talla de la cintura y la presión arterial.

También redujo tanto el colesterol total como el LDL -- o el colesterol "malo" --, los triglicéridos, el azúcar en sangre y un marcador clave de inflamación en la sangre.

Los beneficios empezaron a notarse aproximadamente con dos raciones de cereales integrales al día. Pero los mayores efectos se observaban generalmente en cuatro o seis raciones -- unos 60 a 100 gramos -- al día.

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Eso es aproximadamente un bol de avena, un bocadillo sobre pan integral y una ración de arroz integral.

"Aumentar la ingesta de cereales integrales es una estrategia dietética relativamente sencilla, accesible y asequible que puede complementar otras intervenciones médicas y de estilo de vida", dijo Tutunchi.

Una última nota de los investigadores: la avena, el arroz integral y el centeno afectaban a diferentes factores de riesgo cardíaco, lo que sugiere que una dieta variada podría ofrecer la protección más amplia.

El estudio fue publicado el 15 de septiembre en la European Heart Journal.

Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre los cereales integrales.

FUENTE: HealthDay TV, 17 de septiembre de 2026