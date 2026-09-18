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Las visitas a urgencias por trastornos del juego se duplican tras la legalización de los mercados de apuestas en línea

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JUEVES, 17 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Cada vez más personas buscan ayuda de emergencia para problemas de juego ante la expansión de los mercados de apuestas online, según un nuevo estudio.

Las visitas a urgencias por trastornos del juego casi se duplicaron tras la legalización de las apuestas deportivas en un solo evento y la expansión de los mercados de juego online en Ontario, informaron investigadores el 15 de septiembre en el American Journal of Preventive Medicine.

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"La mayoría de las personas con problemas de juego nunca buscarán atención, por lo que la preocupación es que el aumento en las visitas a urgencias por trastornos del juego que observamos podría estar revelando incrementos mucho mayores en los daños relacionados con el juego", dijo el investigador senior Dr. Daniel Myran en un comunicado de prensa. Es jefe de investigación en el North York General Hospital de Toronto.

Canadá legalizó las apuestas deportivas en agosto de 2021 y, en abril de 2022, Ontario se convirtió en la primera provincia canadiense en permitir que empresas privadas operaran mercados regulados de juego online, según informaron los investigadores en notas de fondo.

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El mercado actual de juego online de Ontario incluye 83 sitios de apuestas y juegos operados por 43 empresas privadas, incluyendo algunas de las mayores multinacionales de juego del mundo, según investigadores.

Para este nuevo estudio, los investigadores registraron las visitas a urgencias por trastornos del juego antes y después de la expansión del juego en Ontario, cubriendo un periodo de 14 años.

Durante el estudio, 757 personas tuvieron un total de 952 visitas a urgencias que identificaron un trastorno por juego como una de las causas principales de la visita, según los investigadores.

Al final del estudio, las visitas a urgencias relacionadas con problemas de juego fueron dos veces y media más altas entre hombres de 10 a 29 años, y más que se duplicaron entre hombres de 30 a 44 años, según mostraron los resultados.

Más del 70% de las visitas por trastorno del juego involucraban otro problema de salud mental o consumo de sustancias, y casi un tercio conducía al ingreso hospitalario, según los investigadores.

"La concentración de este aumento entre los hombres jóvenes es especialmente preocupante dado el rápido crecimiento y promoción de las apuestas deportivas online, que están dirigidas a este público", dijo el investigador principal Ryan Forrest, estudiante de doctorado en la Universidad de Toronto, en un comunicado de prensa.

"Las consecuencias del aumento del juego implican no solo daño a las personas que juegan sino también efectos más amplios en familias y comunidades", dijo Forrest.

Las personas con trastornos del juego suelen evitar buscar ayuda o tratamiento por miedo al estigma o la vergüenza, lo que hace que el fuerte aumento de visitas a urgencias sea aún más preocupante, dijo Myran.

"Los datos de Ontario ofrecen una advertencia importante sobre los posibles daños que pueden acompañar a la rápida expansión del juego online", dijo Myran.

Otras regiones que valoran la expansión del juego deberían considerar los hallazgos del estudio, añadieron los investigadores.

En julio, Alberta se convirtió en la segunda provincia canadiense en permitir que operadores privados ofrecieran juegos de azar online, y otras regiones de Canadá están considerando o enfrentando presión para seguir el ejemplo, añadió Myran.

"Las jurisdicciones que consideren ampliar u ofrecer juegos de azar en línea a través de operadores privados deberían sopesar cuidadosamente estos riesgos potenciales y, si siguen adelante, considerar salvaguardas adicionales, incluidas restricciones en la comercialización y formas de juego de mayor riesgo, junto con un mejor reconocimiento y tratamiento de los daños relacionados con el juego", concluyó Myran.

Más información

La Asociación Americana de Psiquiatría tiene más información sobre los trastornos relacionados con el juego.

FUENTE: Nota de prensa del Instituto de Ciencias Evaluativas Clínicas, 16 de septiembre de 2026

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