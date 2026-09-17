Salud

Prohibir la comida chatarra en las cajas genera una caída en las ventas cargadas de azúcar, según un estudio

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MIÉRCOLES, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (HealthDay News) -- Prohibir las exhibiciones de refrescos, chocolatinas y comida basura en las cajas de las tiendas puede llevar a la gente a reducir la alimentación poco saludable, según un nuevo estudio.

Las ventas de refrescos y caramelos disminuyeron significativamente tras la entrada en vigor de dicha prohibición en Berkeley, California, según informaron recientemente investigadores en The Lancet Public Health.

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"Gracias a una iluminación brillante, envases coloridos y colocación a la altura de los ojos, los pasillos de caja están diseñados intencionadamente para atraer la atención de los compradores hacia aperitivos y bebidas con alto contenido de azúcar añadida", dijo el coinvestigador principal Justin White en un comunicado de prensa. Es profesor asociado de derecho, política y gestión sanitaria en la Universidad de Boston.

"Nuestros hallazgos sugieren que las políticas de caja saludables pueden ayudar a reducir las compras impulsivas e incluso fomentar elecciones de snacks más saludables, pero es fundamental que las ciudades apliquen activamente estas políticas si buscan ver disminuciones significativas y sostenidas en las ventas de productos azucarados", dijo White.

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En marzo de 2021, Berkeley se convirtió en la primera ciudad del mundo en prohibir la exhibición de bebidas azucaradas y aperitivos en las cajas de las tiendas, donde a menudo se colocan barras de chocolate y chocolates para tentar a los compradores que hacen cola, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron las ventas de caramelos y refrescos en supermercados, farmacias y grandes superficies en Berkeley y en otras tres ciudades de California: Davis, Oakland y Sacramento.

El equipo se centró específicamente en las ventas tras la implementación de la prohibición en 2021 y cuando se hizo aplicable en 2022. Su análisis incluyó un total de 71 tiendas.

En general, las ventas de caramelos aumentaron moderadamente tras la implementación de la política, pero no después de que comenzara la aplicación, según los investigadores. Sin embargo, también aumentaron las ventas de productos saludables y con menos azúcar, como paquetes de snacks de frutos secos.

Las ventas de refrescos disminuyeron sustancialmente tras la implementación y aplicación de la prohibición, según los resultados.

Los supermercados, que más cumplieron con la prohibición, registraron las mayores caídas en las ventas de caramelos y refrescos, según los investigadores. Las farmacias, que menos cumplieron, no registraron una caída en las ventas.

"Ninguna política por sí sola puede abordar los problemas de nuestro sistema alimentario", afirmó la investigadora principal Jennifer Falbe, profesora asociada de nutrición y desarrollo humano en la Universidad de California-Davis, en un comunicado de prensa.

"Sin embargo, ampliar las políticas de cajas saludables para cubrir otras ubicaciones privilegiadas y combinar esta política con estrategias basadas en la evidencia como el etiquetado obligatorio en la parte frontal del envase, los impuestos especiales sobre bebidas endulzadas y las subvenciones para alimentos saludables, podría mejorar la calidad de la dieta", añadió.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) está considerando el etiquetado obligatorio en la parte frontal del envase que resaltaría los azúcares añadidos, señaló Falbe.

"Si la FDA avanza con una etiqueta frontal bien diseñada, podrían facilitar la implementación de políticas de colocación de productos saludables", afirmó. "Las tiendas y los inspectores municipales podrían usar etiquetas de 'alto contenido en azúcar añadido' o 'alto en sodio' para detectar productos que no deberían colocarse en lugares privilegiados como las cajas."

Más información

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. tiene más información sobre las etiquetas nutricionales de los alimentos.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Boston, 10 de septiembre de 2026

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