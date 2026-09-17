Salud

La contaminación del aire podría estar interfiriendo con un sueño saludable, según datos de una aplicación

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MIÉRCOLES, 16 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- La contaminación del aire podría mantenerte despierto por la noche, privándote del sueño, según un nuevo estudio.

Los datos recopilados por la popular aplicación Sleep Cycle muestran que la tos que afecta el sueño aumenta con los niveles de contaminación por partículas, incluso si los niveles de contaminación están por debajo de los límites de exposición, según informaron recientemente investigadores en la revista Communications Health.

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"Esto sugiere que puede que no exista un umbral seguro para la exposición a la contaminación del aire, aunque nuestra investigación es puramente observacional", dijo la investigadora principal Cecilia Mascolo en un comunicado de prensa. Es profesora de sistemas móviles en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido.

"Sin embargo, la gente puede querer considerar cómo podrían mitigar su propia exposición a la contaminación del aire, usando mascarillas o filtros de aire, por ejemplo", añadió.

La aplicación Sleep Cycle recopila y analiza sonidos nocturnos como la respiración, el ronquido o la tos para controlar la calidad del sueño, explicaron los investigadores.

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La contaminación por partículas puede penetrar profundamente en los pulmones, causando irritación de las vías respiratorias, señalaron los investigadores.

"Todos toson de vez en cuando, pero toser, ya sea de forma puntual o más persistente, es un signo de irritación o inflamación pulmonar", dijo el investigador principal Tong Xia, profesor asistente de la Universidad Tsinghua de Pekín, en un comunicado de prensa. "Una tos podría ser señal de algo que aún no se ha vuelto crónico, pero podría serlo en el futuro."

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron muestras sonoras tomadas en 32 ciudades de 12 países durante unos 500 días y compararon las tos nocturnas con las lecturas locales de calidad del aire. Se incluyeron datos de decenas de miles de usuarios.

"El conjunto de datos de Sleep Cycle es realmente valioso, porque la aplicación se usa ampliamente en todo el mundo", dijo Mascolo. "La mayoría de los estudios de salud pública solo tienen datos de un país, así que contar con un conjunto de datos de este tamaño les da mucho más poder."

Los resultados mostraron que cuando los niveles de contaminación aumentaron 10 microgramos de partículas por metro cúbico, hubo un incremento del 2,4% en la tos nocturna.

Los estándares saludables de calidad del aire en Estados Unidos exigen una media anual de no más de 9 microgramos por metro cúbico, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Incluso teniendo en cuenta la temporada anual de gripe, seguía existiendo un fuerte vínculo entre los niveles de contaminación diurna y la frecuencia de tos nocturna, según los investigadores.

"Me sorprendió que aún pudiéramos ver la señal", dijo Tong. "Pensé que añadir el factor de confusión de la temporada de gripe haría desaparecer el vínculo en los datos, pero no fue así."

Más información

La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. tiene más información sobre la contaminación por partículas.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Cambridge, 15 de septiembre de 2026

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