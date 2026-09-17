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Cuando tu bebé llora espera que lo consueles, según un estudio

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MIÉRCOLES, 16 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Los bebés llorando esperan absolutamente que los cuidadores vengan a consolarles y se confunden si esto no ocurre, según un nuevo estudio.

Los bebés se sorprendieron al ver a una madre ignorando a un bebé llorando para seguir realizando tareas domésticas, según informaron recientemente investigadores en la revista Developmental Psychology.

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"Incluso antes de que los bebés puedan hablar, mantienen expectativas sobre experiencias positivas de cuidado", dijo el investigador principal Kexin Hu en un comunicado de prensa. Hu es estudiante de doctorado en desarrollo humano y estudios familiares en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign.

Para el estudio, los investigadores mostraron a más de 75 bebés una serie de vídeos de una mujer realizando tareas domésticas.

El experimento expuso entonces a los pequeños a dos vídeos de prueba: uno en el que la mujer ignoraba a un bebé llorando para continuar con sus tareas, y otro en el que interrumpía sus tareas para ir a consolar al bebé.

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Midiendo cuánto tiempo el bebé miró cualquiera de los dos vídeos de la prueba, los investigadores pudieron determinar cuál les sorprendió más. Es bien sabido que los bebés miran más tiempo a cosas que les parecen inesperadas o sorprendentes, dijeron los investigadores.

"Si analizan más el evento inesperado, sugiere que están intentando averiguar qué está ocurriendo", dijo la investigadora principal Nancy McElwain, profesora de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, en un comunicado de prensa.

Los resultados mostraron que los bebés evaluados a los 6, 9 y 12 meses miraban más tiempo a una mujer ignorando a un bebé llorando.

"Se sorprenden porque hay una violación de las expectativas", dijo McElwain. "De la misma manera que los bebés muestran sorpresa cuando un objeto desafía una ley de la física --como flotar en el aire o moverse a través de superficies sólidas--, esperan que un cuidador no ignore a un bebé llorando."

Para el mismo estudio, las madres de los niños rellenaron un cuestionario diseñado para evaluar sus síntomas depresivos .

Los bebés con madres deprimidas mostraron menos sorpresa de que la mujer no consolara a un bebé llorando, lo que sugiere que el comportamiento de su madre había disminuido sus expectativas de confort, según los investigadores.

"En cada momento, más síntomas depresivos reportados por las madres se asociaron con menores expectativas de sus bebés respecto a los comportamientos de consuelo", dijo Hu.

Las madres deprimidas son menos propensas a responder al llanto, lo que hace que los bebés esperen menos cuidado de cualquier adulto, según los investigadores.

"Es plausible que la mayoría de los bebés, desde muy pequeños, tengan expectativas positivas incipientes sobre las interacciones interpersonales, incluyendo que un cuidador consuele a un bebé llorando", dijo McElwain. "Pero con el tiempo, esas expectativas pueden cambiar."

Sin embargo, también es posible que los bebés con madres deprimidas se comporten de forma diferente en entornos nuevos como un laboratorio, y eso podría afectar los resultados.

Se necesitan estudios futuros para explorar más a fondo la posible relación entre la depresión de la madre y su papel en la configuración de lo que los bebés esperan de sus cuidadores, concluyeron los investigadores.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. ofrecen consejos positivos sobre crianza.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, 10 de septiembre de 2026

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