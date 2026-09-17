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¿Mejora el ejercicio la supervivencia al cáncer?

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MIÉRCOLES, 16 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Ya se recomienda hacer ejercicio para ayudar a las personas con cáncer a gestionar la fatiga y mejorar la calidad de vida. Ahora, hay evidencia de que los beneficios pueden ir más allá.

Un nuevo estudio encuentra que el ejercicio estructurado puede ayudar a las personas con cáncer a vivir más tiempo y a tener más tiempo libre de enfermedades.

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Chih-Chen Tzang , de la Universidad Nacional de Taiwán, y sus colegas analizaron 21 ensayos clínicos con más de 8.400 pacientes con cáncer.

Algunos siguieron programas de ejercicio supervisados que incluían ejercicio aeróbico, entrenamiento de fuerza o ambos. Otros no.

En un seguimiento medio de unos cinco años, quienes hicieron ejercicio tenían un 23% menos de probabilidades de morir y un 17% menos de que su cáncer regresara antes de fallecer.

Los beneficios fueron más destacados entre las personas con cáncer en fase temprana, quienes realizaron ejercicio aeróbico --solos o con entrenamiento de fuerza-- y quienes completaron al menos el 70% de su programa de ejercicio.

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Los investigadores afirman que el ejercicio puede ayudar al sistema inmunitario a combatir el cáncer. También puede mejorar el flujo sanguíneo dentro de los tumores, ayudando a que los tratamientos contra el cáncer funcionen de forma más eficaz.

Existen algunas limitaciones. La mayoría de las pruebas procedían de ensayos sobre cáncer de mama , y los programas variaban mucho.

Por eso, se necesita más investigación para determinar la prescripción ideal de ejercicio.

Aun así, los autores afirmaron que los clínicos "pueden recomendar razonablemente ejercicios estructurados como parte de la atención oncológica."

El estudio fue publicado recientemente en el British Journal of Sports Medicine.

Más información

La Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre el cáncer y el ejercicio.

FUENTE: HealthDay TV, 16 de septiembre de 2026

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