Salud

Más de la mitad de los estadounidenses han sido víctimas de violencia, según un estudio.

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MIÉRCOLES, 16 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- El número de estadounidenses que han sido víctimas personalmente de violencia física o sexual es mucho mayor de lo que uno podría pensar, según un nuevo informe.

Más de la mitad de los adultos estadounidenses han sufrido violencia física a lo largo de su vida, y casi la mitad han sufrido violencia sexual, según los investigadores.

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Los hallazgos se publicaron hoy en el Estudio Nacional sobre Experiencias de Violencia a lo Largo de la Vida (USVEX).

Además, la violencia está estrechamente ligada a la juventud, las dificultades económicas y el consumo de sustancias, según mostró el estudio.

"Los datos de USVEX nos ofrecen una visión más clara del panorama de la violencia en todo el país, incluyendo las diversas formas en que se experimenta la violencia en las comunidades", dijo la coinvestigadora principal Jakana Thomas, profesora de ciencias políticas en la Universidad de California-San Diego.

"Estos hallazgos demuestran que la prevención de la violencia no puede ocurrir de forma aislada", dijo Thomas en un comunicado de prensa. "Debe formar parte de una estrategia más amplia que también aborde las dificultades económicas, la salud mental y otras formas de desigualdad social asociadas a la violencia."

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Para el nuevo estudio, los investigadores encuestaron a 2.720 estadounidenses de los 50 estados mayores de 18 años entre octubre y diciembre de 2025.

Los resultados mostraron que el 52% de los adultos estadounidenses han experimentado violencia física en algún momento de su vida, y el 49% violencia sexual.

La violencia de pareja por sí sola ha afectado a 6 de cada 10 mujeres (61%) y a casi la mitad de los hombres (45%), según el estudio.

Casi 1 de cada 5 mujeres (19%) reportó violencia potencialmente letal por parte de la pareja -- incluyendo palizas, quemaduras, estrangulamientos o violencia con cuchillo o arma de fuego-- en comparación con solo el 3% de los hombres, según los investigadores.

Las dificultades financieras estaban estrechamente ligadas a la violencia, según el estudio.

Por ejemplo, las personas que sufrieron un desahucio fueron:

Siete veces más probabilidades de denunciar violencia física reciente Tres veces más probabilidades de haber sufrido violencia sexual Casi cinco veces más probabilidades de denunciar violencia de pareja

La falta de vivienda se asoció con cinco veces más probabilidades de violencia física, más de tres veces mayor probabilidad de violencia sexual y cuatro veces mayor probabilidad de violencia de pareja íntima.

Las personas que reportaron violencia reciente tenían una probabilidad significativamente mayor de sufrir depresión, ansiedad, pensamientos o comportamientos suicidas y consumo de sustancias, según los investigadores.

Los jóvenes también parecían estar en mayor riesgo de violencia, comenzando durante la adolescencia y continuando hasta la edad adulta joven. Casi un tercio de los jóvenes adultos reportó haber sufrido violencia sexual, según el estudio.

Los investigadores argumentan que, dado que esta encuesta pregunta directamente a las personas sobre su historia personal, proporciona una evaluación más precisa de la violencia en EE. UU. que los estudios basados en informes de delitos y estadísticas. Esto se debe a que muchos incidentes violentos nunca se reportan formalmente.

"Durante demasiado tiempo, nuestra comprensión de la violencia ha dependido en gran medida de los informes de crímenes, dejando muchas experiencias invisibles", dijo la coautora principal Anita Raj, directora ejecutiva del Instituto Newcomb de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans.

"Este estudio nos ofrece una imagen más completa de la violencia en Estados Unidos. Nos muestra no solo cuán común es la violencia, sino también cuán estrechamente están estas experiencias con las dificultades económicas, la salud conductual y otras formas de desigualdad social", dijo Raj en un comunicado de prensa. "Comprender esas conexiones es fundamental para desarrollar enfoques más eficaces de prevención."

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre lesiones y violencia en EE. UU.

FUENTE: Universidad de Tulane, comunicado de prensa, 16 de septiembre de 2026

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