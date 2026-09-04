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La genética ayuda a moldear la personalidad y el camino de vida, según revela un importante estudio

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JUEVES, 3 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- La genética ayuda a moldear tu personalidad, y esos mismos genes resuenan a lo largo de toda tu vida, según ha revelado un nuevo estudio.

Más de 1.200 variantes genéticas diferentes están vinculadas a los Cinco Grandes rasgos de personalidad, informaron investigadores el 2 de septiembre en la revista Nature.

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Además, esas genéticas de la personalidad están vinculadas a decenas de caminos diferentes a lo largo de la vida de una persona, incluyendo la salud, la educación, la carrera profesional y la paternidad, según los investigadores.

"La personalidad parece ser relevante casi en cualquier lugar donde mires. Esperamos que este estudio anime a muchos otros científicos a incorporar rasgos de personalidad en sus campos de estudio", dijo el investigador principal Ted Schwaba en un comunicado de prensa.

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"Por ejemplo, las variantes genéticas asociadas al neuroticismo predicen más tiempo pasado en el hospital, lo cual es relevante para médicos e investigadores en salud, y las variantes asociadas a la apertura a la experiencia están vinculadas a ingresos y al cambio de empleo, lo cual es relevante para los investigadores vocacionales", explicó Schwaba. Es profesor adjunto de psicología en la Universidad Estatal de Michigan.

Para el estudio, los investigadores revisaron datos de 46 grupos diferentes que participaban en la investigación genética, con tamaños que iban desde 611.000 hasta 1,1 millones de personas.

Los participantes también completaron un cuestionario que midió los cinco grandes rasgos de personalidad: apertura a la experiencia, concienzuda, extroversión, amabilidad y neuroticismo. Estos rasgos son diferencias relativamente estables en cómo las personas piensan, sienten y actúan, según los investigadores.

El equipo de investigación vinculó entonces las diferencias en los rasgos de personalidad de las personas con variaciones específicas en su composición genética.

"No existe un único 'gen de personalidad'", dijo Schwaba. " Los rasgos de personalidad están asociados a muchas variantes genéticas, pero incluso los mayores efectos de las variantes genéticas individuales siguen siendo muy pequeños.

"Sin embargo, aunque cualquier variante genética individual marca muy poca diferencia en la personalidad, los efectos de muchas variantes juntas pueden ser más considerables", afirmó.

Los resultados mostraron que ciertas variantes podían usarse para predecir la personalidad. Por ejemplo, los genes vinculados a la extraversión en un joven adulto en los Países Bajos también predijeron la extraversión en un jubilado mayor en Estados Unidos, según los investigadores.

Además, descubrieron que las variantes genéticas que predicen la personalidad también predicen parcialmente la salud mental o física, la longevidad, la educación, la trayectoria profesional y la decisión de convertirse en padre, entre otras cosas.

Por ejemplo, los genes vinculados a la conciencia también se asociaron con estar más activos durante el día, mientras que los noctámbulos tenían más probabilidades de portar variantes relacionadas con la apertura a la experiencia y la extroversión.

Del mismo modo, las variantes genéticas vinculadas a la apertura a la experiencia predecían que una persona tendría más probabilidades de mudarse a un barrio más cosmopolita.

Sin embargo, el equipo también señaló que el entorno sigue desempeñando un papel fundamental en la personalidad. Mudarse a un barrio cosmopolita podría reforzar y moldear aún más esa apertura a la experiencia, según los investigadores.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre los rasgos de personalidad de los Cinco Grandes.

FUENTES: Universidad Estatal de Michigan, comunicado de prensa, 2 de septiembre de 2026; Nature, 2 de septiembre de 2026

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