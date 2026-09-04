Salud

Caminar ofrece una ventana a la calidad de vida de los pacientes con EM

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JUEVES, 3 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Las pruebas sencillas de caminata podrían ser una forma sencilla de evaluar el bienestar de un paciente con esclerosis múltiple (EM), según un nuevo estudio.

Un mejor rendimiento al caminar y niveles más altos de actividad física diaria están relacionados con una mejor calidad de vida entre las personas con formas intermitentes de EM, informan los investigadores en el número de octubre de la revista Multiple Sclerosis and Related Disorders.

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"Estos hallazgos refuerzan investigaciones previas y ponen de manifiesto los posibles beneficios de mantener un estilo de vida activo", afirmó el autor principal Marko Luostarinen, investigador doctoral en la Universidad de Finlandia Oriental, en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores reclutaron a 41 personas con esclerosis múltiple remitente-recurrente, una forma de la enfermedad en la que las personas experimentan periodos de recuperación entre brotes de síntomas.

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Los investigadores pidieron a los pacientes que llevaran dispositivos para registrar su actividad física y rellenar cuestionarios relacionados con su nivel de discapacidad y calidad de vida. Los participantes también realizaron una prueba de caminata de seis minutos, que evaluaba cuánto podían caminar en ese tiempo.

Como era de esperar, las personas con EM tenían una calidad de vida significativamente inferior a las personas sanas, y una mayor discapacidad estaba fuertemente asociada con una peor calidad de vida, según los investigadores.

Por otro lado, un mejor rendimiento al caminar y un mayor número diario de pasos estaban relacionados con un mejor bienestar, según los investigadores.

"Los resultados pueden ayudar a los profesionales sanitarios a animar a las personas con EM a aumentar su nivel de actividad diaria para favorecer una mejor calidad de vida", afirmó Luostarinen.

Curiosamente, la intensidad de la actividad física de una persona no se asociaba con su calidad de vida. Sudar no estaba relacionado con una mejor calidad de vida.

Sin embargo, los investigadores escribieron que se necesitan más estudios para aclarar si las mejoras en la movilidad de una persona podrían conducir a una mejor calidad de vida entre los pacientes con EM.

Más información

Johns Hopkins Medicine tiene más información sobre la esclerosis múltiple remitente-recurrente.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Finlandia Oriental, 1 de septiembre de 2026; Esclerosis Múltiple y Trastornos Relacionados, en línea, 23 de agosto de 2026

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