Salud

La fototerapia mejora el sueño entre los mayores, según un estudio

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JUEVES, 3 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- La terapia de luz brillante puede ayudar a las personas mayores a dormir mejor, según un nuevo estudio.

Las lámparas de fototerapia mejoraron los ciclos de sueño y los niveles de actividad de los adultos mayores en ciudades que tenían una exposición reducida a la luz natural, informaron los investigadores el 2 de septiembre en el Journal of Pineal Research.

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El nuevo estudio aporta "evidencia real de que la luz es una intervención sencilla, no farmacológica y potencialmente rentable, que, desde una perspectiva de política de salud pública, podría ayudar a apoyar un envejecimiento saludable", dijo la investigadora principal Débora Constantino en un comunicado de prensa. Es estudiante de posgrado en la Universidad de Surrey, en el Reino Unido.

Para el estudio, los investigadores reclutaron a más de 200 personas de entre 63 y 92 años que viven en tres ciudades europeas: Tartu en Estonia, Bolonia en Italia y Ámsterdam.

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A todos los participantes se les registró su exposición normal a la luz, los ciclos de descanso/sueño y la actividad física durante dos semanas, utilizando dispositivos portátiles y diarios diarios.

Aproximadamente la mitad fue luego seleccionada al azar para recibir tres meses de terapia de luz interior, a través de una lámpara de terapia de espectro completo colocada en su habitación de uso más frecuente, según el estudio.

Se les pidió que mantuvieran la lámpara a la altura de la cabeza, la encendieran en menos de una hora tras despertarse y luego la apagaran cuatro horas antes de su hora habitual de dormir.

"La exposición a la luz diurna es crucial para regular nuestros ritmos circadianos y nuestros patrones de sueño", dijo el investigador principal Daan van der Veen en un comunicado de prensa.

"Sin embargo, a menudo los adultos mayores en zonas urbanas, debido al deterioro de su visión o quizás a problemas de movilidad que les impiden salir, no reciben esta exposición a buena luz, lo que puede provocar problemas de sueño y salud, aumentando su riesgo de enfermedades crónicas", dijo van der Veen. Es profesor titular de sueño y cronobiología en la Universidad de Surrey.

Una evaluación de dos semanas realizada posteriormente mostró que las personas con mayor exposición a la luz también tenían más actividad diurna, mejor vigilia durante el día y mejor calidad del sueño, según los investigadores.

Los "alondras matutinas" que comenzaban la suplementación ligera más temprano por la mañana eran significativamente más activos durante el día y tenían ritmos de descanso/actividad más saludables en comparación con quienes dormían hasta tarde, según los resultados.

Los investigadores descubrieron que las personas también mejoraban si terminaban la fototerapia antes, reduciendo la exposición a la luz vespertina y dándose tiempo para relajarse por la noche.

La fototerapia podría beneficiar especialmente a personas con problemas crónicos de salud --como hipertensión, diabetes, obesidad y enfermedades cardíacas -- porque tuvieron niveles significativamente más bajos de exposición total a la luz durante el periodo inicial de evaluación de dos semanas, según los investigadores.

"Estamos muy entusiasmados de que los hallazgos que hemos mostrado en estudios de laboratorio con personas mayores ahora se repitan en condiciones reales, con distintos niveles de luz natural y en diferentes culturas", dijo la investigadora Debra Skene, profesora de neuroendocrinología en la Universidad de Surrey, en un comunicado de prensa.

Más información

La Sleep Foundation tiene más información sobre la fototerapia.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Surrey, 2 de septiembre de 2026; Journal of Pineal Research, 2 de septiembre de 2026

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