Salud

Grasa más saludables relacionadas con una vida más larga tras el diagnóstico de cáncer de próstata

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JUEVES, 3 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Para los hombres con cáncer de próstata, comer grasas más saludables tras el diagnóstico puede estar relacionado con una vida más larga.

El hallazgo proviene de un estudio realizado con casi 5.000 hombres cuyo cáncer de próstata no se había extendido.

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"Nuestros hallazgos sugieren que la dieta tras el diagnóstico puede ser un componente modificable de la atención de supervivencia, ampliando el enfoque más allá del control del tumor original", dijo la coautora principal Lorelei Mucci, profesora de epidemiología en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard en Boston.

"Proteger la salud cardiovascular y general es una parte esencial del cuidado del cáncer de próstata, especialmente porque algunos tratamientos pueden afectar la salud metabólica y cardiovascular", añadió en un comunicado de prensa.

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Los investigadores monitorizaron la salud de los hombres durante unos 13 años y encontraron que un mayor consumo de grasas saturadas y animales se relacionaba con un mayor riesgo de muerte prematura.

Quienes consumieron la mayor cantidad de grasas saturadas tuvieron una tasa un 24% superior.

La diferencia se debió principalmente a muertes por enfermedades cardíacas y, en menor medida, por otros tipos de cáncer -- no por el cáncer de próstata en sí.

Pero elegir grasas más saludables llevó a mejores resultados.

Sustituir aproximadamente el 10% de las calorías diarias de la grasa animal por grasas vegetales se asoció con una tasa de mortalidad un 16% menor. Y el cambio de aproximadamente un 5% de las calorías de la grasa saturada por grasas monoinsaturadas se asoció a una tasa un 20% menor.

"El mensaje central no es simplemente 'comer menos grasa'. Más bien, el tipo y la fuente de grasa parecen importar", dijo el coautor senior David Labbé, profesor asociado en la Universidad McGill de Montreal.

Los investigadores sugieren elegir aceite de oliva, frutos secos, semillas y aguacates con más frecuencia que alimentos ricos en grasas animales o saturadas.

Con 3,5 millones de supervivientes de cáncer de próstata en Estados Unidos, los autores afirman que apoyar la salud a largo plazo tras el diagnóstico es cada vez más importante.

El estudio se publicó el 2 de septiembre en JAMA Network Open.

Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre las grasas dietéticas.

FUENTE: HealthDay TV, 3 de septiembre de 2026

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