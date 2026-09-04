Salud

Cinco recomendaciones para incorporar la música como herramienta de salud y bienestar

En exclusiva para Infobae, especialistas de INECO explicaron de qué manera los estímulos sonoros y el ritmo impulsan la neuroplasticidad cerebral, lo cual ayuda a rehabilitar el lenguaje, la memoria y el manejo emocional mediante pautas validadas por la ciencia

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La música activa de forma simultánea áreas auditivas, motoras y cerebelosas, además de la memoria, las emociones y el sistema de recompensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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*Grupo INECO es una organización dedicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales. A través de su Fundación INECO, investiga el cerebro humano.

Durante siglos, el arte fue considerado una expresión de la estética, la emoción o la espiritualidad. Sin embargo, en las últimas décadas, las neurociencias han demostrado que detrás de cada sonido, trazo o movimiento artístico hay una compleja red de circuitos cerebrales en acción. Lejos de ser un simple pasatiempo, el arte es una experiencia profundamente transformadora para el cerebro humano.

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Este conocimiento ha llevado a un cambio de paradigma: las terapias basadas en las artes, como la musicoterapia, se reconocen hoy como disciplinas del área de la salud, que cuentan con intervenciones con un sólido fundamento científico.

Utilizando la música como una herramienta terapéutica, se activan y reorganizan conexiones neuronales clave, impulsando la rehabilitación y el bienestar.

Música y neuroplasticidad: un cerebro que se reorganiza

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las terapias basadas en las artes, como la musicoterapia, se reconocen como disciplinas de la salud con fundamento científico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La música no es solo un estímulo auditivo, es una experiencia multisensorial que activa múltiples áreas del cerebro de forma simultánea. Escuchar y, especialmente, crear música activa la corteza auditiva, motora y cerebelosa, mientras que la memoria y las emociones se encienden a través del sistema de recompensa, que libera dopamina y genera sensaciones de placer y bienestar”, sostiene la licenciada Daniela Arévalo, (M.N.193), musicoterapeuta del Equipo de Musicoterapia de INECO y coordinadora del área de Musicoterapia del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro.

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“Esta capacidad del cerebro para reorganizarse y crear nuevas conexiones, conocida como neuroplasticidad, es el pilar de la musicoterapia en la rehabilitación neurológica. Dentro de un tratamiento de musicoterapia se establecen objetivos terapéuticos orientados a la rehabilitación o estimulación de las distintas áreas: cognitiva, social, emocional, motora y/o comunicacional, el cual se desarrolla y sostiene a través de la relación terapeuta-paciente”, agrega la licenciada Arévalo.

Mujer con jersey gris sentada en un sillón, escuchando música con auriculares negros y los ojos cerrados, en una habitación con luz suave de ventana.
Las neurociencias demostraron que el arte, como la música, activa una red de circuitos cerebrales y produce una experiencia transformadora para el cerebro humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las intervenciones basadas en la evidencia en musicoterapia se pueden utilizar para trabajar múltiples objetivos, entre ellos los siguientes:

  • Rehabilitar el lenguaje: intervenciones como el canto terapéutico y el uso de canciones familiares permiten que personas con afasia, trastorno del lenguaje, puedan comunicarse de forma fluida, a partir de técnicas estandarizadas que utilizan el ritmo y la melodía.
  • Mejorar las funciones cognitivas: la participación activa en la música —ya sea cantando, tocando un instrumento o planificando una interpretación— fortalece la atención, la memoria y las funciones ejecutivas, como la planificación y la toma de decisiones.
  • Entrenamiento de la movilidad y la marcha: utilizando patrones rítmicos y melódicos como guías.
  • Regulación emocional: a través de diversas técnicas musicoterapéuticas que abarcan desde la improvisación vocal o instrumental o creación de canciones hasta el trabajo con canciones placenteras y de sentido personal.

Este enfoque de tratamiento ha demostrado ser precursor en el campo de la salud mental y la neurología, al centrarse no solo en la rehabilitación cognitiva y motora, sino también en las necesidades personales, sociales y emocionales de los pacientes, así como en el manejo activo de sus emociones.

Un hombre y una mujer sentados en sillones frente a frente con una mesa redonda que contiene instrumentos musicales; hay una guitarra y un tambor.
La musicoterapia alcanza mayor impacto en equipos interdisciplinarios al complementar a fonoaudiólogos, neuropsicólogos, kinesiólogos y terapeutas ocupacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Una de las técnicas de la musicoterapia que se destaca por su impacto positivo en el manejo de las emociones es el canto terapéutico. Investigaciones recientes destacan múltiples beneficios del canto en la rehabilitación, incluyendo la mejora de la función respiratoria en pacientes con afecciones pulmonares, la reducción del estrés y la ansiedad al liberar hormonas del bienestar, el fortalecimiento del sistema inmunitario y la estimulación de la memoria y demás funciones cognitivas en pacientes con demencia y otros trastornos neurológicos. Además, el canto grupal mejora las conexiones sociales y emocionales, y puede ser un valioso recurso para el desarrollo de la confianza y la autoestima en diferentes poblaciones”, menciona la licenciada Jorgelina Benavidez, (MN 269), coordinadora del Equipo de Musicoterapia de INECO.

Actualmente se ha demostrado que tratamientos más integrados, que combinan intervenciones cognitivas, emocionales y motivacionales, pueden tener mayor impacto positivo en el estado de ánimo del paciente, favoreciendo su adherencia y compromiso con el tratamiento, y contribuyendo a una mayor adquisición y generalización de las estrategias trabajadas en la vida diaria.

El canto grupal mejora las conexiones sociales y emocionales, y puede ser un valioso recurso para el desarrollo de la confianza y la autoestima (Imagen Ilustrativa Infobae)
El canto grupal mejora las conexiones sociales y emocionales, y puede ser un valioso recurso para el desarrollo de la confianza y la autoestima (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es así como el potencial de la musicoterapia se maximiza dentro de un equipo interdisciplinario. La colaboración con otros profesionales de la salud, como fonoaudiólogos, neuropsicólogos, kinesiólogos o terapeutas ocupacionales, permite un abordaje integral y personalizado.

Por ejemplo, mientras la kinesiología trabaja en la recuperación del movimiento, la musicoterapia puede usar el ritmo para mejorar la coordinación motriz. Al fomentar la motivación y la regulación emocional, la música no solo potencia la adherencia al tratamiento, sino que también crea un entorno propicio para la superación personal, demostrando que la sinergia de diferentes disciplinas siempre conduce a mejores resultados.

Cinco recomendaciones para incorporar la música como herramienta terapéutica

EJERCICIOS INECO 4-9-26

No se trata solo de escuchar canciones, sino de seleccionar música que acompañe objetivos específicos: relajación, activación, lenguaje, memoria.

EJERCICIOS INECO 4/9/26

Las canciones vinculadas a recuerdos personales tienen mayor impacto en la activación cerebral y la motivación.

EJERCICIOS INECO 4-9-26

Estas actividades mejoran más funciones que escuchar pasivamente.

EJERCICIOS INECO 4-9-26

Empezar con música que refleje el estado emocional actual y luego avanzar hacia canciones que conduzcan al equilibrio.

EJERCICIOS INECO 4-9-26

La musicoterapia es una disciplina de la salud. Para su aplicación clínica se requiere intervención profesional con objetivos terapéuticos y evaluación.

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