Salud

Se prevé que los casos de diabetes tipo 1 aumenten un 30% en todo el mundo para 2049

Healthday Spanish

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MARTES, 1 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Se prevé que el número de personas que viven con diabetes tipo 1 en todo el mundo aumente casi un 30% en las próximas dos décadas, pasando de 9,4 millones hoy a 12,1 millones para 2049.

Se espera que el número de nuevos casos al año también aumente, incrementando un 14% a nivel global en el mismo periodo.

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El impacto podría ser considerable en Estados Unidos, donde se proyecta que más de medio millón de personas adicionales vivirán con diabetes tipo 1 para 2049.

El Dr. Anders Green , del Steno Diabetes Center en Dinamarca, y sus colegas afirman que las altas tasas en Estados Unidos y otros países ricos, incluyendo Australia y Reino Unido, probablemente están relacionadas con la genética, los desencadenantes ambientales y las altas tasas de detección.

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Se espera el mayor aumento relativo en los países de bajos ingresos, ya que un mejor acceso a la insulina y la monitorización de la glucosa mejora la supervivencia.

La carga ya se extiende en gran medida a los jóvenes: los menores de 20 años representaron aproximadamente el 42% de los nuevos casos el año pasado.

El estudio también proyecta que las muertes por todas las causas entre personas con diabetes tipo 1 aumentarán de unas 361.000 en 2025 a 538.000 en 2049.

Los autores afirman que sus hallazgos subrayan "la necesidad de seguir mejorando el acceso a la insulina y la calidad de la atención, especialmente en entornos con pocos recursos."

Los resultados están programados para presentarse en Milán en una reunión de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes del 28 de septiembre al 2 de octubre.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas se consideran preliminares hasta que se publican en una revista revisada por pares.

Más información

La Asociación Americana de Diabetes tiene más información sobre la diabetes tipo 1.

FUENTE: HealthDay TV, 1 de septiembre de 2026

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