La terapia hormonal con estriol podría aliviar la 'niebla mental' de la menopausia

Guardar

MARTES, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (HealthDay News) -- La terapia hormonal podría ayudar a las mujeres que experimentan "niebla mental" durante la menopausia, según un nuevo estudio a pequeña escala.

Las mujeres menopáusicas que sufren lapsos de memoria, dificultad para concentrarse y pensamiento más lento se beneficiaron de la terapia hormonal que combina estriol y progesterona, según informan hoy los investigadores en la revista Scientific Reports.

PUBLICIDAD

"El estrógeno desempeña un papel bien documentado en la protección del cerebro, pero aún no existe un tipo ni una dosis aprobados de tratamiento que actúen específicamente sobre los síntomas cognitivos que tantas mujeres experimentan durante la menopausia", dijo la investigadora principal Dra. Rhonda Voskuhl, neuróloga del Centro Integral de Menopausia de UCLA Health.

"A menudo se les dice a las mujeres que simplemente vivan con niebla mental, cuando en realidad hay una base neurocientífica para ello, y potencialmente una forma de abordarla", dijo Voskuhl en un comunicado de prensa. "Esa carencia en la atención es lo que nos motivó a mirar más de cerca el estriol."

PUBLICIDAD

El estriol es una forma natural de estrógeno que ocurre durante el embarazo, según los investigadores en notas de fondo. Se ha utilizado en Europa y Asia para tratar los síntomas de la menopausia, y actúa en un receptor de estrógeno diferente en el cerebro al estradiol, la terapia hormonal de estrógeno más común en Estados Unidos.

Actualmente, el estriol no está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. y solo está disponible como medicamento compuesto en el país.

PUBLICIDAD

Investigaciones previas han sugerido que el estriol podría desempeñar un papel en la protección de las células cerebrales y en la reducción de la reducción en el hipocampo, la región cerebral responsable del aprendizaje y la memoria.

Para este estudio piloto, los investigadores siguieron a 20 mujeres menopáusicas con una edad media de 53 años. Las mujeres recibieron tratamiento combinado con estriol y progesterona durante un año para ver cómo afectaba la terapia a su niebla mental.

PUBLICIDAD

Tras el tratamiento, los participantes informaron mejoras significativas en la niebla mental, la concentración, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, la memoria verbal y la resolución de problemas, según los investigadores.

Los experimentos con ratones de laboratorio hembras apoyaron estos resultados. Cuando se trataron con estriol, los ratones presentaron menor deterioro del hipocampo y un mejor rendimiento cerebral en las pruebas.

PUBLICIDAD

Los investigadores señalaron que se trata de un estudio piloto y que se necesita más investigación antes de poder confirmar los beneficios del estriol. Los ensayos más amplios que involucren imágenes cerebrales y pruebas cognitivas son el siguiente paso, según el equipo.

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard tiene más información sobre la terapia hormonal para la menopausia.

FUENTE: UCLA, comunicado de prensa, 1 de septiembre de 2026