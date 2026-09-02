Salud

La testosterona alta aumenta el riesgo de trastorno del ritmo cardíaco, según una revisión

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MARTES, 1 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- "Low T" es un tema de moda para la salud, con hombres mayores vendiendo la testosterona como una verdadera Fuente de la Juventud.

Pero demasiada testosterona también puede suponer un riesgo para la salud del corazón, según una nueva revisión de evidencia.

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Los hombres con niveles bajos o altos de testosterona tienen ambos un mayor riesgo de fibrilación auricular, un trastorno de salud cardíaca que aumenta el riesgo de ictus, según informan los investigadores en el Journal of the Endocrine Society.

"Tanto la cantidad excesiva como la testosterona en exceso parecen aumentar el riesgo de fibrilación auricular, a través de mecanismos biológicos separados, lo que significa que la dosis y el nivel objetivo importan", dijo el investigador principal Dr. Rajat Barua en un comunicado de prensa. Es cardiólogo en el Centro Médico de Asuntos de Veteranos de Kansas City en Kansas City, Misuri.

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Para la revisión, los investigadores analizaron datos de estudios previos para analizar los riesgos cardíacos asociados a niveles bajos y altos de testosterona.

"La terapia de reemplazo de testosterona se prescribe ampliamente para hombres de mediana edad y mayores, y la fibrilación auricular es un trastorno del ritmo cardíaco que aumenta el riesgo de ictus y a menudo requiere medicación anticoagulante de por vida", explicó Barua.

Los resultados indicaron una curva en forma de U, en la que tanto niveles bajos como altos de testosterona aumentaban el riesgo de fibrilación auricular.

La testosterona afecta al sistema eléctrico del corazón, ya que niveles bajos o altos pueden causar ritmos cardíacos anormales, según escribieron los investigadores en su estudio.

"Lo que argumenta la revisión es que el tratamiento debe individualizarse y supervisarse", dijo Barua.

En concreto, los médicos deberían intentar restaurar la testosterona a niveles normales, cerca del rango medio del rango normal de 350-550 dg/dL de testosterona total, en lugar de llevarla al límite alto, según los investigadores.

Los fármacos de testosterona de liberación continua pueden ayudar a estabilizar los niveles, y los médicos deberían vigilar de cerca el ritmo cardíaco, los análisis de sangre, la presión arterial y la función renal e hepática, según los investigadores.

Los médicos también deberían tener en cuenta la obesidad, la apnea del sueño, la hipertensión y el consumo de alcohol antes de comenzar la terapia con testosterona, añadieron los investigadores.

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre la terapia con testosterona.

FUENTE: Nota de prensa de The Endocrine Society, 1 de septiembre de 2026

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