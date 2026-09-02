Salud

La FDA autoriza el primer producto de consumo para monitorizar continuamente niveles de cetonas

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MARTES, 1 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) (FDA) ha autorizado el Sistema de Monitorización Continua de Cetonas Duales de Glucosa Libre Duo de 10 días para personas de 2 años o más que viven con diabetes.

Antes de esta autorización, la FDA concedió la designación de Dispositivo Innovador al Libre Duo 10-Day, que ahora es el primer dispositivo portátil en EE. UU. que monitoriza continuamente los niveles de cetonas, así como el primero en monitorizar de forma continua tanto las cetonas como la glucosa en un solo dispositivo.

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La autorización se basó en la revisión de datos clínicos y de rendimiento de seis estudios clínicos, que incluyeron un total de 600 participantes. Los resultados mostraron que el dispositivo rastreó con precisión diferencias clínicamente significativas en los niveles de cetonas durante su uso de 10 días y en un rango de niveles de cetonas y glucosa. Además, identificó niveles elevados de cetonas antes del inicio de la cetoacidosis diabética.

"Saber que los niveles de cetonas están aumentando y tener esa información en tiempo real, las 24 horas del día, puede marcar la diferencia entre una intervención temprana y una emergencia potencialmente mortal", dijo Michelle Tarver, doctora, del Centro de Dispositivos y Salud Radiológica de la FDA, en un comunicado.

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La autorización de comercialización del Libre Duo 10 Day fue concedida a Abbott Diabetes Care.

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