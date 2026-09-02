Salud

Probablemente el sueño se pasará por alto en el regreso a clases, según una encuesta

Healthday Spanish

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MARTES, 1 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- La próxima temporada de vuelta al cole probablemente afectará seriamente el sueño de muchas familias estadounidenses.

Un sueño saludable queda en segundo plano frente a las exigencias cotidianas del trabajo, la escuela y la familia, según ha revelado una nueva encuesta.

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Aproximadamente 1 de cada 3 adultos estadounidenses (32%) dice que los horarios de trabajo y escolar tienen prioridad sobre el sueño, según los resultados de una encuesta de la Academia Americana de Medicina del Sueño (AASM).

Del mismo modo, más de 2 de cada 5 (42%) afirman que las responsabilidades familiares o domésticas son más importantes que dormir lo suficiente, según la encuesta.

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Esto significa que, a menos que las familias restablezcan sus rutinas, el sueño sufrirá con la llegada de las entregas matutinas, actividades extraescolares y deberes nocturnos, según los expertos.

"Establecer una rutina constante para la hora de dormir es muy importante, especialmente para los niños, que necesitan más sueño para su salud y bienestar general", dijo la Dra. Shalini Paruthi, médica especializada en medicina del sueño y portavoz de la AASM, en un comunicado de prensa.

"Hacer un cambio intencionado de los hábitos veraniegos a hábitos escolares más rígidos puede ser difícil, por eso la AASM fomenta comenzar la transición lo antes posible."

Otras actividades que muchos estadounidenses valoran más que el sueño incluyen:

Tiempo de pantalla con el móvil (26%) Ver series o películas en maratón (23%) Actividades o eventos sociales (23%) Su rutina de ejercicio (20%)

Los adultos deberían dormir al menos siete horas cada noche, según la AASM. Los niños de 6 a 12 años necesitan entre nueve y doce horas de sueño, y los adolescentes de 13 a 18 años necesitan entre ocho y diez horas de sueño.

La AASM insta a las familias que esperan mejorar la salud mental y física a través del sueño a:

Fija horarios para dormir tanto para adultos como para niños. Pide ayuda si las tareas domésticas están afectando al sueño. Reserva entre 30 minutos y una hora antes de dormir para relajarse, incluso en noches ajetreadas. Prepara comidas, prepara la ropa y organiza las mochilas la noche anterior para reducir la hora punta de la mañana.

Si una persona sigue teniendo dificultades para dormir bien, debería acudir a su médico, según la AASM. Existen tratamientos y estrategias eficaces disponibles.

La encuesta en línea, realizada del 5 al 13 de junio de 2025, incluyó a 2.007 adultos de todo Estados Unidos. Tiene un margen de error de más o menos 2 puntos porcentuales.

Más informacióny

La Fundación del Sueño ofrece más información sobre hábitos de sueño saludables.

FUENTES: Nota de prensa de la Academia Americana de Medicina del Sueño, 28 de agosto de 2026; Encuesta de Priorización del Sueño de la Academia Americana de Medicina del Sueño, 2025

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