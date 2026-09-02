Salud

5 hábitos diarios que pueden mejorar el rendimiento físico

Más allá del ejercicio, expertos destacan la importancia de una rutina diaria que combine sueño regular, hidratación, nutrición y pausas de recuperación

Hombre y mujer sonrientes, con ropa deportiva, flexionan sus bíceps en un salón con sofá claro, ventana, y estanterías con libros.
Los hábitos diarios pueden mejorar el rendimiento físico más allá del tiempo en el gimnasio y de la intensidad del entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Mejorar el rendimiento físico no depende únicamente de pasar más tiempo en el gimnasio ni de aumentar la intensidad de cada entrenamiento. La capacidad del cuerpo para responder al esfuerzo también está atravesada por factores cotidianos que inciden en la energía disponible, la fuerza y la resistencia a lo largo del día.

Esa variación en el desempeño es parte de la experiencia habitual de cualquier persona activa. Hay jornadas en las que el cuerpo responde con soltura y otras en las que el cansancio, el estrés o la falta de sueño condicionan la actividad. En ese contexto, distintos especialistas y centros médicos citados por GQ apuntan a una serie de hábitos diarios que pueden mejorar el rendimiento físico de manera constante.

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1. Estirar justo después de levantarse

Una mujer en la cama se estira con los brazos levantados. Luz natural entra por una ventana en el costado izquierdo e ilumina la habitación.
Los estiramientos al levantarse activan la circulación, favorecen la relajación y preparan el cuerpo para la actividad física (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los hábitos señalados es incorporar estiramientos al levantarse, incluso antes de salir de la cama. Según explicó Harvard Health Publishing, ese movimiento inicial ayuda a activar la circulación, favorece la relajación y contribuye a marcar el ritmo de la jornada.

Entre las acciones sugeridas aparecen flexionar y relajar las piernas varias veces, elevarlas, mover los pies hacia arriba y hacia abajo, girar la cabeza con suavidad y hacer rotaciones de hombros, muñecas y manos. En el caso de quienes entrenan por la mañana, esa secuencia también puede servir como preparación muscular previa.

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La publicación de Harvard Health Publishing indicó que “estirarse antes de levantarse de la cama despierta el cuerpo, mejora la circulación y favorece la relajación”, una combinación que puede reducir rigidez y ayudar a encarar la actividad física con mejores condiciones.

2. Ir a dormir a la misma hora

Plano cercano de una persona durmiendo en la cama con ojos cerrados y sonrisa. Un edredón estampado la cubre. Al fondo, una ventana con luz azul nocturna.
Dormir entre 7 y 9 horas y mantener un horario estable de sueño ayuda a sostener la energía, la recuperación y el rendimiento físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro punto destacado es dormir entre 7 y 9 horas por noche y, además, hacerlo dentro de un horario estable. El descanso interviene de manera directa en la energía disponible, la capacidad de respuesta y el funcionamiento mental, factores que terminan incidiendo en el rendimiento físico.

La recomendación de acostarse a la misma hora apunta a entrenar al cuerpo y al cerebro para asociar ese momento con la relajación previa al sueño. Esa regularidad puede facilitar el descanso y ayudar a que la recuperación diaria sea más consistente.

Cuando el sueño se vuelve irregular, el impacto no se limita al cansancio. También puede aparecer menor tolerancia al esfuerzo, una sensación de fatiga más temprana y una menor disposición para sostener las actividades del día.

3. Combinar nutrición con hidratación (agregar suplementos si se necesitan)

Una persona de cabello canoso consume una manzana junto a un plato con alimento, un vaso de agua y cubiertos sobre una mesa.
La nutrición y la hidratación en conjunto aportan energía, favorecen funciones básicas del organismo y mejoran el rendimiento físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nutrición y la hidratación deben pensarse en conjunto. La comida aporta la energía necesaria para músculos, órganos y cerebro, mientras que el agua participa en funciones básicas ligadas al desempeño y al bienestar general.

En cuanto a la alimentación, la recomendación es combinar proteínas, grasas saludables y carbohidratos. Esa mezcla permite cubrir las principales fuentes de energía del organismo. También se remarca que la comida previa al entrenamiento puede influir en la disponibilidad de energía, mientras que la posterior se relaciona con la recuperación.

Sobre la hidratación, Harvard Health Publishing sostuvo que “una hidratación adecuada favorece la digestión, mejora el rendimiento cerebral y aumenta la energía”. La sugerencia concreta es beber un vaso grande de agua al despertarse y sumar otro con cada comida.

El artículo también menciona la posibilidad de incorporar suplementos o vitaminas cuando el nivel de actividad física es alto o cuando existe una necesidad específica. En ese punto, la recomendación es consultar primero con un médico para definir el objetivo y evitar decisiones sin evaluación profesional.

4. Priorizar el descanso y la recuperación

Hombre joven de espalda con camiseta azul oscura y pantalones cortos negros, cubierto de sudor, sentado en una pista de atletismo con líneas blancas.
El descanso y la recuperación entre 1 y 2 días por cada 5 días de entrenamiento ayudan a prevenir fatiga acumulada y lesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rendimiento alto no depende solo del trabajo activo. La recuperación aparece como una condición necesaria para evitar fatiga acumulada, sobreentrenamiento y lesiones por uso excesivo de un mismo grupo muscular.

La regla citada plantea incluir entre 1 y 2 días de recuperación por cada 5 días de entrenamiento. Esa pausa no implica inmovilidad total: puede traducirse en una recuperación activa con actividades de baja exigencia, como caminatas o yoga.

Escuchar las señales del cuerpo ocupa un lugar central en este enfoque. Dolor persistente, agotamiento excesivo o una caída marcada en el desempeño pueden indicar que hace falta bajar la carga antes de insistir con una nueva sesión intensa.

5. Variedad en los entrenamientos

Un hombre realiza una plancha y una mujer sostiene una pesa rusa sobre esterillas en un gimnasio con zonas iluminadas de rojo en el torso.
La variedad en los entrenamientos evita el estancamiento, reduce el sobreuso y puede mejorar fuerza, masa muscular y resistencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El quinto hábito apunta a introducir variedad en los entrenamientos, siempre en función de la meta personal. Repetir la misma secuencia todos los días puede frenar avances en fuerza, masa muscular o resistencia, además de aumentar el desgaste sobre las articulaciones.

Según Mass General Brigham, una referencia tomada por GQ, “repetir la misma rutina puede volverse monótono y tal vez no ofrezca los mejores resultados”. Por eso, sus entrenadores recomiendan aplicar la “regla de tres” y modificar el entrenamiento cada tres sesiones.

Ese cambio no requiere una transformación completa del plan. Puede consistir en ajustar ejercicios, series, repeticiones o intensidad. El objetivo es mantener el estímulo, evitar el estancamiento y reducir el riesgo de lesiones por sobreuso.

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