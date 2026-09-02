Salud

Conrado Estol explicó los avances y límites de la ciencia sobre la regeneración de órganos y la longevidad

En Infobae en Vivo, el neurólogo detalló hallazgos recientes que abren nuevas perspectivas sobre el futuro de la medicina y la extensión de la vida

Conrado Estol analizó los avances científicos que hoy redefinen la longevidad, la prevención y el futuro de la medicina
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El neurólogo Conrado Estol expuso en Infobae en Vivo los límites biológicos y avances de la ciencia en la longevidad humana, destacando la capacidad regenerativa de órganos y el horizonte de la medicina de precisión.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Mediodía, donde dialogó con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan, Estol contextualizó las hipótesis de longevidad extrema citando la apuesta científica de Steven Austad y S. Jay Olshansky en 2000: “Dijeron ‘apostamos mucha plata a que ya nació la persona que va a cumplir 150 años’”, citó Estol.

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La apuesta por la longevidad y el rol de la ciencia

CONRADO ESTOL Infobae en vivo CÓMO SE REGENERAN LOS ÓRGANOS
El neurólogo Conrado Estol explicó cómo la medicina personalizada, la prevención y la investigación biomédica reconfiguran el abordaje del envejecimiento

El neurólogo repasó los antecedentes de la controversia internacional: “Un científico de Harvard, David Sinclair, lo dijo hace poco, les copió la frase. Pero en el 2000 fueron Austad y Olshansky, que dijeron: ‘Ha nacido en el 2000, la persona que va a cumplir 150 años’. O sea, para el 2150 alguien tenía que estar vivo”. Según relató, invirtieron plata, que iban a ser mil millones de dólares para el año 2150.

Aludiendo al impacto mediático y científico, sumó referencias actuales: “Peter Diamandis es una autoridad, un ingeniero, médico y cofundador de la Universidad de Singularidad. Es el fundador de una XPRIZE, el premio X, que es que van a darle 100 millones de dólares al grupo de personas que para el año 2030 haya logrado rejuvenecer 10 o 20 años a un ser humano”.

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Estol remarcó que la expectativa de vida centenaria ya es un fenómeno observable: “Hace 20 años no veíamos tanta gente de 80, 90 y 100 años como se ve hoy”. Apeló a la evidencia empírica: “Un amigo me mandó un Instagram el otro día en que había un grupo de japoneses, todos mayores de 95 en una competencia de fisicoculturismo. Te aseguro que vos los ves y son fisicoculturistas”.

El hígado, el cerebro y los cuellos de botella biológicos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
De acuerdo con Estol, la regeneración del hígado es uno de los ejemplos más claros de la capacidad de reparación del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el terreno de la biología, el especialista abordó los límites y posibilidades de cada órgano: “El hígado es el que más capacidad de reproducción tiene mediante células progenitoras. Vos sacás una gran parte del hígado y se va a regenerar. El hígado podría vivir por sí mismo 30.000 años”.

Sin embargo, estableció el contraste con otros sistemas: “El corazón, los miocitos, las células del músculo del corazón, el cerebro... hay experimentos, pero no tanto, muy lejos de lo del hígado. El sistema inmune no tiene esa capacidad. Entonces, esos órganos son el cuello de botella”.

La organización cerebral atraviesa etapas definidas: “En la Revista Nature hay un artículo publicado en los últimos meses sobre los epochs, se llamó, de la transformación cerebral. ¿Cómo se reorganiza el cerebro para que a los 70 vos puedas resolver los problemas? El cerebro no está igual que a los 30, entonces se va reorganizando”.

Estol puntualizó hitos de reorganización: “A los 9 años, a los 32, a los 76 y a los 83 ocurren grandes cambios. El cerebro se reorganiza. No envejece progresivamente. Una persona de 70 que no tiene una enfermedad, tiene la velocidad de procesamiento mental y la capacidad de resolver una situación igual que el de 30, pero con un cerebro que está organizado distinto”.

Exposoma, factores ambientales y el futuro de la medicina personalizada

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Según Estol, la medicina personalizada permite ajustar la prevención y los tratamientos a las características de cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

El neurólogo explicó el concepto de exposoma: “Es a lo que estamos expuestos. Todo lo que nos rodea nos influye mucho. La polución del aire. En este aire transparente en que yo los veo a ustedes está lleno de partículas de micrones que respiramos. La polución produce 7 millones de muertes por año”.

En ese sentido, advirtió sobre los efectos a largo plazo del ambiente: “El sol y la luz ultravioleta lastiman el ADN, la ”biblioteca" de la que hablábamos, el material escrito. Se borronean páginas por la luz ultravioleta cuando te tomaste el sol y quedaste colorado como un camarón... Y esa boleta te la pasan 40 años después. Se altera el ADN y te enterás 40 años después que hiciste algo que te hizo daño”.

Finalmente, Estol definió el horizonte de la medicina de precisión: “Yo aseguro 100 años de buena calidad de vida con el cerebro y el cuerpo preservado cuando hacemos lo que ya sabemos. Es cuidar el estrés, dormir bien, nutrición, ejercicio, no cigarrillo, mínimo alcohol, control de la presión, colesterol, obesidad y diabetes”.

“No es cualquier evaluación, es una de las evaluaciones enfocadas a eso. Tiene que ser individualizada. Medicina de prevención que se anticipa, pero es para vos”, añadió.

Y respaldó la singularidad de este enfoque: “Es la medicina de la ciencia de la longevidad. Totalmente nueva, que no se está aplicando. Pero pasa con el ser humano. Conocemos cosas que pueden revolucionar lo que hacemos o cómo vivimos y cuánto tarda en trasladarse a la práctica. Siempre pasa, pero va a ocurrir. Soy optimista”.

La entrevista completa del doctor Conrado Estol

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• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Federico Cristofanelli, Rosendo Grobo, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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