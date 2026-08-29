Salud

Un tercio de las mujeres en sus veintes no se ha sometido a este cribado esencial del cáncer

Healthday Spanish

Imagen UFWRMOX625E2FJBB3NOCNTQ2FE
Guardar

VIERNES, 28 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Casi un tercio de las mujeres en la veintena nunca se han sometido a pruebas de cáncer de cuello uterino, lo que aumenta su riesgo de enfermedad y muerte, según un nuevo estudio.

Se anima a las mujeres a comenzar el cribado del cáncer de cuello uterino a los 21 o 25 años, según las directrices competidoras del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología y la Sociedad Americana del Cáncer.

PUBLICIDAD

Pero casi el 32% de las mujeres en sus veintitantos nunca se había sometido a pruebas de cáncer de cuello uterino en 2023, lo que representa alrededor de 6,2 millones de mujeres estadounidenses, informaron investigadores el 27 de agosto en JAMA Network Open.

En general, la proporción de mujeres estadounidenses que nunca se sometieron a pruebas de cáncer de cuello uterino aumentó más de un 5% anual entre 2005 y 2023, según los investigadores.

PUBLICIDAD

Esto se acompañó de un aumento anual de más del 2% en los cánceres de cuello uterino en estadios avanzados diagnosticados en mujeres de 30 a 64 años, cánceres que podrían haberse detectado temprano mediante cribado, según los investigadores.

"Los hallazgos subrayan una brecha creciente en la prevención del cáncer de cuello uterino entre mujeres jóvenes y durante la mediana edad", escribió el equipo de investigación liderado por Kalyani Sonawane, subdirectora de ciencia de datos y análisis en el Hollings Cancer Center de la Universidad Médica de Carolina del Sur.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de una encuesta federal regular que monitoriza la salud de los estadounidenses, que incluye preguntas sobre el cribado del cáncer de cuello uterino.

"Muchas veces las encuestas nacionales analizan la tasa actualizada, es decir, cuántas mujeres están al día en su cribado", dijo Sonawane en un comunicado de prensa.

"Pero este artículo es ligeramente diferente porque mide la proporción de mujeres que declararon que en su vida nunca se han sometido a un cribado", dijo.

Los resultados mostraron que la proporción de mujeres en sus 20 años que nunca se sometieron a pruebas de cáncer de cuello uterino aumentó de menos del 13% en 2005 a aproximadamente el 32% en 2023.

La tasa de mujeres que nunca se someten a pruebas también aumentó entre las de 30 a 65 años, pasando del 5% en 2005 a casi el 15% en 2023, según los investigadores.

Las mujeres sin seguro, las mujeres del sur y las minorías raciales tenían muchas probabilidades de no haber sido evaluadas, según los investigadores.

El estudio también encontró que casi la mitad (45%) de las mujeres en sus veintitantos no han sido vacunadas contra el virus del papiloma humano (VPH), que es la causa de casi todos los casos de cáncer de cuello uterino.

Sonawane dijo que el equipo de investigación no entiende por qué más mujeres nunca se están sometiendo a pruebas.

En trabajos anteriores, las mujeres dijeron que no tenían una razón concreta o que su médico no lo había mencionado, dijo Sonawane.

Además, las mujeres vacunadas contra el VPH podrían pensar que no necesitan ser examinadas, dijo Sonawane. De hecho, las directrices recomiendan el cribado incluso después de la vacunación.

Más información

La Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre el cáncer de cuello uterino.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad Médica de Carolina del Sur, 27 de agosto de 2026; Apertura de la Red JAMA, 27 de agosto de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La edad de tus padres podría mejorar tu perspectiva de salud, según un estudio

Healthday Spanish

La edad de tus padres podría mejorar tu perspectiva de salud, según un estudio

Uso excesivo de inhaladores relacionado con riesgos cardíacos en pacientes con asma y EPOC

Healthday Spanish

Uso excesivo de inhaladores relacionado con riesgos cardíacos en pacientes con asma y EPOC

La terapia hormonal podría reducir el riesgo de demencia entre las mujeres

Healthday Spanish

La terapia hormonal podría reducir el riesgo de demencia entre las mujeres

Tomar medicamentos para la presión reduce el riesgo cardíaco, según un estudio

Healthday Spanish

Tomar medicamentos para la presión reduce el riesgo cardíaco, según un estudio

Por qué el invierno aumenta el riesgo de déficit de vitamina D, las consecuencias directas para la salud y qué hacer para compensar su falta

En los meses más fríos se suele reducir la absorción de este nutriente esencial. Cómo sostenerla en rango de manera natural y cuándo es necesario suplementar, según especialistas consultados por Infobae

Por qué el invierno aumenta el riesgo de déficit de vitamina D, las consecuencias directas para la salud y qué hacer para compensar su falta

DEPORTES

La historia de Alma Almaraz, la jugadora de 16 años que juega en Boca Juniors y se hizo viral por su habilidad

La historia de Alma Almaraz, la jugadora de 16 años que juega en Boca Juniors y se hizo viral por su habilidad

Perdió la pelea de su vida, pero conquistó Las Vegas con un gesto que se hizo viral: la historia de amor que nació en un merendero

Valentín Perrone reveló cuándo apunta a llegar al MotoGP y su sueño de ganar en Buenos Aires: “Argentina es mi vida”

11 frases del Vasco Arruabarrena tras la victoria de Boca: de la dedicatoria para Aranda a la frase que generó risas entre los periodistas

De la atajada salvadora de Montero al golazo de Belmonte: el minuto final en La Bombonera que terminó con el triunfo de Boca

TELESHOW

A 15 años de la muerte de Pipo Mancera: la vida del hombre que estuvo dispuesto a darlo todo por la televisión

A 15 años de la muerte de Pipo Mancera: la vida del hombre que estuvo dispuesto a darlo todo por la televisión

Walter Quiroz, el actor que se alejó siete años para reencontrarse y hoy revela un abuso que finalmente pudo sanar

Del vértigo del escenario a la ternura de un clásico: la apuesta de Alan Madanes en “Los ojos del perro siberiano”

Bárbara Lombardo confesó la táctica que usó a los 11 años para colarse al show de Xuxa: "Terminé teniendo una relación con ella"

Wanda Nara compartió una foto con un hombre misterioso: de quién se trata

INFOBAE AMÉRICA

EEUU entregó a Ecuador al ex ministro investigado por el asesinato de Fernando Villavicencio, ex candidato presidencial

EEUU entregó a Ecuador al ex ministro investigado por el asesinato de Fernando Villavicencio, ex candidato presidencial

El telescopio Nancy Grace Roman de la NASA mapeará el universo con un campo de visión cien veces mayor que el Hubble: qué implica para la ciencia

República Dominicana: La casa de Los Palmeros convertida en centro de formación, un giro de la memoria pública hacia el trabajo y la inclusión

Las fuerzas de EEUU y Ecuador destruyeron una estación de reabastecimiento flotante que apoyaba operaciones narcos en el Pacífico oriental

TradeExpo 2026 buscará atraer inversión extranjera y compradores internacionales en El Salvador