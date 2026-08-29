Un tercio de las mujeres en sus veintes no se ha sometido a este cribado esencial del cáncer

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VIERNES, 28 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Casi un tercio de las mujeres en la veintena nunca se han sometido a pruebas de cáncer de cuello uterino, lo que aumenta su riesgo de enfermedad y muerte, según un nuevo estudio.

Se anima a las mujeres a comenzar el cribado del cáncer de cuello uterino a los 21 o 25 años, según las directrices competidoras del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología y la Sociedad Americana del Cáncer.

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Pero casi el 32% de las mujeres en sus veintitantos nunca se había sometido a pruebas de cáncer de cuello uterino en 2023, lo que representa alrededor de 6,2 millones de mujeres estadounidenses, informaron investigadores el 27 de agosto en JAMA Network Open.

En general, la proporción de mujeres estadounidenses que nunca se sometieron a pruebas de cáncer de cuello uterino aumentó más de un 5% anual entre 2005 y 2023, según los investigadores.

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Esto se acompañó de un aumento anual de más del 2% en los cánceres de cuello uterino en estadios avanzados diagnosticados en mujeres de 30 a 64 años, cánceres que podrían haberse detectado temprano mediante cribado, según los investigadores.

"Los hallazgos subrayan una brecha creciente en la prevención del cáncer de cuello uterino entre mujeres jóvenes y durante la mediana edad", escribió el equipo de investigación liderado por Kalyani Sonawane, subdirectora de ciencia de datos y análisis en el Hollings Cancer Center de la Universidad Médica de Carolina del Sur.

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Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de una encuesta federal regular que monitoriza la salud de los estadounidenses, que incluye preguntas sobre el cribado del cáncer de cuello uterino.

"Muchas veces las encuestas nacionales analizan la tasa actualizada, es decir, cuántas mujeres están al día en su cribado", dijo Sonawane en un comunicado de prensa.

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"Pero este artículo es ligeramente diferente porque mide la proporción de mujeres que declararon que en su vida nunca se han sometido a un cribado", dijo.

Los resultados mostraron que la proporción de mujeres en sus 20 años que nunca se sometieron a pruebas de cáncer de cuello uterino aumentó de menos del 13% en 2005 a aproximadamente el 32% en 2023.

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La tasa de mujeres que nunca se someten a pruebas también aumentó entre las de 30 a 65 años, pasando del 5% en 2005 a casi el 15% en 2023, según los investigadores.

Las mujeres sin seguro, las mujeres del sur y las minorías raciales tenían muchas probabilidades de no haber sido evaluadas, según los investigadores.

El estudio también encontró que casi la mitad (45%) de las mujeres en sus veintitantos no han sido vacunadas contra el virus del papiloma humano (VPH), que es la causa de casi todos los casos de cáncer de cuello uterino.

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Sonawane dijo que el equipo de investigación no entiende por qué más mujeres nunca se están sometiendo a pruebas.

En trabajos anteriores, las mujeres dijeron que no tenían una razón concreta o que su médico no lo había mencionado, dijo Sonawane.

Además, las mujeres vacunadas contra el VPH podrían pensar que no necesitan ser examinadas, dijo Sonawane. De hecho, las directrices recomiendan el cribado incluso después de la vacunación.

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Más información

La Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre el cáncer de cuello uterino.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad Médica de Carolina del Sur, 27 de agosto de 2026; Apertura de la Red JAMA, 27 de agosto de 2026

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