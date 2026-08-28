Salud

Olas de calor relacionadas con decenas de problemas de salud, emergencias

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JUEVES, 27 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Los problemas de salud causados por las olas de calor van mucho más allá de la simple deshidratación o el golpe de calor, según un nuevo estudio.

Hasta 33 diagnósticos pueden vincularse a eventos de calor extremo, según informaron recientemente investigadores en la revista Science Advances.

Los problemas médicos incluyen erupciones, insuficiencia renal, esclerosis múltiple, trastornos mentales, picaduras de insectos, accidentes de tráfico, lesiones por violencia y heridas de bala, según los investigadores.

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"Investigaciones previas han demostrado que cuando las personas están expuestas a calor extremo, a menudo actúan de forma más agresiva, así que eso puede estar influyendo aquí", dijo el investigador Daniel Horton, profesor asociado de ciencias de la Tierra, medio ambiente y planetarias en la Universidad Northwestern de Chicago.

"Cuando hace calor, tu cuerpo está estresado y tu mente estresada, lo que puede distraer o irritar, y podría provocar más accidentes", dijo Horton en un comunicado de prensa.

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Se espera que el cambio climático provoque más olas de calor, según los investigadores en notas de fondo.

Para evaluar cómo las olas de calor podrían afectar a la salud humana, los investigadores examinaron más de 1.800 diagnósticos en casi un millón de visitas a urgencias y urgencias en Chicago. Las visitas tuvieron lugar entre 2011 y 2023, de mayo a septiembre.

Los resultados relacionaron 33 diagnósticos específicos con la exposición a calor extrema.

"Es una obligación de salud pública proteger a las personas y comunidades más vulnerables a los efectos nocivos del cambio climático", afirmó la investigadora principal Hyojung Jang en un comunicado de prensa. Es doctoranda en bioestadística en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Chicago.

"Si solo monitorizamos las enfermedades relacionadas con el calor más conocidas, subestimaremos la verdadera carga sanitaria relacionada con el calor, lo que podría hacer que las personas y comunidades vulnerables sean ignoradas", dijo Jang.

Las ciudades pueden prepararse para las olas de calor y proteger a los ciudadanos proporcionando espacios climatizados, plantando más árboles, instalando más sombra en las paradas de autobús y exigiendo a los propietarios que proporcionen una refrigeración adecuada en los apartamentos, según los investigadores.

"Dado que sabemos que existe una asociación entre el calor extremo y varios resultados de salud diferentes, reducir la exposición es fundamental", dijo Horton.

Más información

La Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard tiene más información sobre olas de calor y salud.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad Northwestern, 26 de agosto de 2026

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