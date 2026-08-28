Esta habilidad cerebral no disminuye con la edad, y de hecho puede mejorar entre los mayores

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JUEVES, 27 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- La edad no parece degradar las habilidades lingüísticas de una persona como afecta a otras funciones cerebrales, según un nuevo estudio.

A menos que una persona mayor sufra un ictus o demencia, es probable que conserve e incluso mejore su capacidad con el lenguaje, según informaron los investigadores el 24 de agosto en la revista Nature Communications.

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De hecho, los escáneres muestran que la actividad en la red de procesamiento del lenguaje cerebral es casi idéntica entre los mayores a la que se encuentra en adultos jóvenes, según los investigadores.

"En la red lingüística, no pudimos encontrar diferencias entre grupos mayores y jóvenes", dijo la investigadora principal Anne Billot, investigadora postdoctoral de la Universidad de Harvard, en un comunicado de prensa. "En contraste, el sistema ejecutivo mostró un declive en casi todas las medidas."

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El sistema ejecutivo en el cerebro impulsa habilidades como la toma de decisiones y la organización, según los investigadores.

Estos resultados indican que las partes del cerebro dedicadas a funciones únicas como el lenguaje podrían ser menos propensas a un deterioro relacionado con la edad que las redes de propósito general que contribuyen a muchas habilidades diferentes, según los investigadores.

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"Es bien sabido que las funciones ejecutivas, como la atención, la memoria de trabajo y el control cognitivo, tienden a deteriorarse con la edad. Y también se sabe que, en contraposición a eso, las habilidades lingüísticas suelen mantenerse bastante estables o incluso mejorar con la edad", dijo Billot. "Estos dos tipos de funciones realmente van en direcciones opuestas en el envejecimiento saludable."

Para el nuevo estudio, los investigadores utilizaron escáneres cerebrales para comparar a 64 adultos mayores de entre 41 y 80 años con 483 adultos jóvenes entre 17 y 39 años.

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El equipo examinó la función de la red selectiva del lenguaje del cerebro frente a su red de demanda múltiple, que incluye varias regiones diferentes y está vinculada a la función ejecutiva.

Durante una prueba de memoria espacial, en la que las personas tuvieron que recordar la ubicación de los cuadrados en una cuadrícula, la red de demanda múltiple mostró una actividad más débil en adultos mayores, encontraron los investigadores. Sus redes eran más pequeñas y menos sincronizadas que las de adultos jóvenes.

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Pero cuando los participantes escuchaban historias y leían oraciones, la actividad cerebral era aproximadamente la misma independientemente de la edad. Por ejemplo, los sujetos jóvenes y mayores mostraron respuestas cerebrales similares a una palabra desconocida o a una estructura de oración inusual.

"Anteriormente hemos utilizado materiales similares para demostrar que los jóvenes adultos muestran una fuerte sensibilidad hacia estos puntos de dificultad lingüística: la actividad en las áreas del lenguaje aumenta", dijo la investigadora principal Evelina Fedorenko, profesora asociada de ciencias del cerebro y cognitivas en el MIT, en un comunicado de prensa. " Aquí descubrimos que en adultos mayores también se observa esta sensibilidad, lo que sugiere que no hay nada fundamentalmente diferente en la forma en que procesan el lenguaje."

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Otros estudios han demostrado que las habilidades lingüísticas no disminuyen con la edad, y en algunas personas el procesamiento del lenguaje incluso mejora a medida que crecen, según los investigadores.

Esto puede deberse a que el vocabulario y la habilidad lectora pueden crecer continuamente con el tiempo, dijeron.

"El vocabulario sigue aumentando mientras la gente lleva midiendo, lo cual tiene sentido. La gente se expone a cada vez más lenguaje, y a veces los mayores empiezan a leer más, así que reciben un impulso extra -- es como un gran modelo de lenguaje entrenado con cada vez más datos", dijo Fedorenko.

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En comparación, "la red de demanda múltiple es un sistema diferente en el sentido de que no acumula conocimiento a lo largo del tiempo", dijo. "Es más bien un recurso flexible que puedes desplegar de muchas maneras. Y de alguna manera eso es lo más vulnerable al envejecimiento.

"Por qué es tan vulnerable -- esa es una muy buena pregunta", concluyó Fedorenko.

Más información

La American Brain Foundation tiene más información sobre el envejecimiento cerebral.

FUENTES: MIT, nota de prensa, 24 de agosto de 2026; Nature Communications, 24 de agosto de 2026