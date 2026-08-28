¿Están los limpiadores perfumados creando contaminación del aire interior?

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JUEVES, 27 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- El aroma a cítricos, pino o flores de una habitación recién limpiada puede venir acompañado de algo inesperado: contaminación invisible del aire.

Un nuevo estudio advierte que las fragancias tanto en productos de limpieza convencionales como botánicos pueden reaccionar con el ozono en el aire interior, formando nanopartículas que pueden viajar profundamente hasta los pulmones si se inhalan.

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En una casa modelo, los investigadores descubrieron que fregar suelos, rociar encimeras y limpiar superficies con productos perfumados generaban miles de millones o incluso billones de estas partículas ultrafinas.

Dicen que la dosis respiratoria puede ser comparable --o incluso mayor-- a estar al aire libre en una carretera transitada.

"Es importante destacar que la limpieza elimina virus y bacterias de las superficies, pero también puede generar contaminación invisible del aire", dijo el autor principal Brandon Boor, profesor de ingeniería civil en la Universidad Purdue en West Lafayette, Indiana. "No hay polvo ni humo visibles en el aire, pero estas partículas se están formando."

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Los investigadores advierten que partículas tan pequeñas pueden contribuir a la irritación e inflamación respiratoria o incluso entrar en el torrente sanguíneo.

Para reducir la exposición, recomiendan elegir productos de baja fragancia o sin fragancia, usar menos productos perfumados a la vez y abrir las ventanas o poner ventiladores de extracción.

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Los hallazgos se presentan hoy en Chicago en una reunión de la American Chemical Society. Los hallazgos presentados en reuniones médicas se consideran preliminares hasta que se publican en una revista revisada por pares.

Más información

La NASA tiene más información sobre la contaminación del aire.

FUENTE: HealthDay TV, 27 de agosto de 2026