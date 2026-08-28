Salud

El uso ilegal de fentanilo duplica al de fines médicos, con alto riesgo de sobredosis, según un estudio

Healthday Spanish

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JUEVES, 27 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- El uso ilegal del potente opioide sintético fentanilo es más del doble de su uso con fines médicos en Estados Unidos, según ha revelado un nuevo estudio.

Más de 7 de cada 10 personas cuya orina dio positivo en fentanilo no habían recibido la prescripción, pero la usaban de forma ilícita, informan investigadores en la edición de septiembre de la revista eClinicalMedicine.

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"Descubrir que el uso ilícito ha alcanzado el 70% entre todos los usuarios de fentanilo es una sorpresa", dijo el investigador senior Ping Zhang en un comunicado de prensa. Es profesor de informática e ingeniería y de informática biomédica en la Universidad Estatal de Ohio.

Los resultados también mostraron que los usuarios ilícitos tenían tres veces más probabilidades de sufrir una sobredosis que quienes recibieron fentanilo en el hospital o recetaron la droga.

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El fentanilo es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más potente que la morfina, según los investigadores en notas de fondo. Incluso dosis pequeñas pueden causar una sobredosis fatal, y los opioides sintéticos, incluido el fentanilo, se han relacionado con casi el 70% de las muertes por sobredosis en Estados Unidos.

Pero el fentanilo también desempeña un papel fundamental en la medicina para el manejo del dolor intenso, especialmente en pacientes con cáncer avanzado y en aquellos que se están recuperando de cirugías, señalaron los investigadores.

"El fentanilo es un gran problema, pero en realidad no sabemos cuán grave es el consumo ilícito de drogas en comparación con el uso médico", dijo Zhang.

Para intentar responder a esa pregunta, los investigadores analizaron datos de casi 300.000 personas cuyas orinas dieron positivo en consumo de fentanilo entre 2015 y 2023, de más de 300 millones de pacientes tratados durante ese periodo. Los registros procedían de una base de datos nacional de salud de EE. UU. que cubre los 50 estados.

Alrededor del 71% de los que dieron positivo habían estado usando fentanilo de forma ilícita, más del doble del 29% a quien se les había administrado fentanilo con fines médicos, según el estudio.

El análisis también mostró que las personas que usaban fentanilo ilegalmente tenían tres veces más probabilidades de sufrir una sobredosis o de volverse adictas a la droga.

"Estos patrones indican que el fentanilo de origen ilícito sigue siendo una amenaza significativa y creciente para la salud pública en todo el país", escribieron los investigadores.

A continuación, planean analizar si el uso médico del fentanilo podría aumentar el riesgo de uso ilícito.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre el fentanilo.

FUENTES: Universidad Estatal de Ohio, comunicado de prensa, 24 de agosto de 2026; eClinicalMedicine, septiembre de 2026

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