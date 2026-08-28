Salud

Implante mejora el habla tras una lesión cerebral

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JUEVES, 27 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Un implante cerebral podría mejorar los problemas del habla y la deglución que pueden surgir tras una lesión cerebral traumática, según un nuevo estudio.

El implante proporciona estimulación eléctrica de baja frecuencia al tálamo motor, una región cerebral profunda conectada a la corteza motora, según los investigadores.

En el estudio a pequeña escala, esta estimulación cerebral profunda aumentó la activación de los músculos de la cara y la garganta entre ocho personas que recibían el implante para tratar temblores incontrolables.

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El implante también mejoró el movimiento de los músculos faciales, la deglución y el control del habla en un solo paciente que había sufrido una lesión cerebral traumática en un accidente de tráfico, según los investigadores.

La capacidad de habla de este paciente mejoró claramente hasta un 20% cuando se aplicó estimulación, encontraron los investigadores.

"Rehabilitar los déficits del habla tras una lesión es una prioridad máxima para muchas personas, a menudo incluso más que la movilidad", dijo la coinvestigadora principal Elvira Pirondini en un comunicado de prensa.

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"Para muchas personas, perder el habla afecta al trabajo, la independencia y las relaciones. Puede tener un efecto profundo en la vida de una persona", dijo Pirondini. Es profesora adjunta de medicina física y rehabilitación en la Universidad de Pittsburgh.

Más de 5 millones de personas en Estados Unidos sufren problemas de habla y deglución, según los investigadores en notas de fondo.

Actualmente, la estimulación cerebral profunda se utiliza como terapia para algunas condiciones neurológicas, incluidos los temblores causados por la enfermedad de Parkinson, según los investigadores.

Sin embargo, la capacidad del implante para ayudar a restaurar el habla sigue siendo controvertida, señalaron los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores probaron la utilidad de frecuencias de estimulación casi tres veces menores que los impulsos eléctricos de alta frecuencia usados para tratar otras condiciones. El equipo indicó que la estimulación de alta frecuencia tiene un efecto supresor y negativo sobre el habla.

"Este estudio demuestra que los parámetros de estimulación importan", dijo el coinvestigador senior Dr. Jorge González-Martínez, profesor de neurocirugía en la Universidad de Pittsburgh, en un comunicado de prensa.

"Al dirigir el circuito cerebral correcto con estimulación de baja frecuencia, podríamos apoyar las vías restantes que ayudan a los pacientes a hablar y tragar tras una lesión cerebral", afirmó.

Sin embargo, se necesitan estudios más amplios para evaluar la seguridad, la eficacia y los resultados a largo plazo que involucren a más pacientes en muchos tipos diferentes de lesiones cerebrales, incluido el ictus, según los investigadores.

Los hallazgos se publicaron recientemente en la revista Nature Communication.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre estimulación cerebral profunda.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Pittsburgh, 21 de agosto de 2026

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