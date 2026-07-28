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LUNES, 27 DE JULIO DE 2026 (HealthDay News) -- Las jóvenes que sufren una enfermedad hormonal relacionada con el ovario podrían estar viviendo con un mayor riesgo de infarto o ictus, según un nuevo estudio a gran escala.

Las mujeres con síndrome metabólico poliendocrino del ovario (SOM) tenían un riesgo más que cuadruplicado de padecer enfermedades cardíacas causadas por arterias obstruidas y endurecidas, según informaron recientemente investigadores en The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women's Health.

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También tenían un riesgo elevado de infarto, ictus y otras afecciones cardíacas, según muestran los resultados.

"Nuestro trabajo demuestra que es imprescindible que los clínicos sigan y evalúen de cerca la salud cardiovascular de los pacientes con PMOS", dijo la autora principal Dra. Anuja Dokras, directora del Centro de Síndrome Metabólico Ovárico de Poliendrocina de Penn en Filadelfia.

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"También es importante que todas las personas con PMOS cuiden su salud cardíaca y controlen otros factores que pueden provocar una mala salud cardiovascular, como el tabaquismo, la inactividad, la obesidad, el colesterol LDL alto, la diabetes y la hipertensión", añadió Dokras en un comunicado de prensa.

El PMOS es un trastorno hormonal femenino que interfiere con la ovulación, provocando la formación de quistes en los ovarios. Estos quistes generan hormonas masculinas llamadas andrógenos, interfiriendo con la fertilidad y potencialmente contribuyendo a otros problemas de salud.

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Alrededor del 10% al 13% de las mujeres en edad fértil tienen síndrome de síndrome premenstrual (síndrome de síndrome del síndrome premenstrual), según los investigadores en notas de fondo. Sin embargo, hasta 7 de cada 10 mujeres con PMOS no saben que lo tienen.

Para este nuevo estudio, los investigadores recopilaron datos de más de 2,4 millones de mujeres de entre 18 y 50 años, incluyendo más de 413.000 diagnosticadas con síndrome de PMOS. Los datos se publicaron desde 2000 hasta 2022.

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Los resultados mostraron que las mujeres con PMOS tenían un:

4,4 veces mayor riesgo de enfermedad cardíaca debido a arterias obstruidas 3,5 veces mayor riesgo de infarto o ictus Casi cinco veces más probabilidades de un ataque isquémico transitorio, una señal de advertencia de un posible ictus futuro Casi cinco veces más probabilidades de enfermedad arterial periférica, estrechamiento o bloqueo de las arterias en las extremidades

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Se encontró que la hipertensión, el colesterol alto y la diabetes son factores de riesgo significativos para enfermedades cardíacas entre las mujeres con síndrome del síndrome del síndrome premenstrual, según los investigadores.

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) se conocía anteriormente como síndrome de ovario poliquístico (SOP), pero a principios de este año los expertos en salud acordaron cambiar el nombre de la condición para reflejar mejor su naturaleza, según los investigadores.

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"Aunque la palabra poliquística era un término inapropiado, los efectos del PMOS van mucho más allá de la salud ginecológica, como mostramos en nuestra nueva investigación", dijo Dokras.

"El nuevo nombre en sí mismo señala el impacto de múltiples hormonas del sistema endocrino, y esperamos que permita a los clínicos ofrecer una atención más integral", añadió.

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Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre el síndrome metabólico poliendocrino ovárico.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Pensilvania, 20 de julio de 2026; The Lancet Obstetricia, Ginecología y Salud de la Mujer, 20 de julio de 2026

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