Qué funciona para tensar la piel del cuello sin pasar por el quirófano

La piel del cuello envejece antes por su menor densidad de colágeno y elastina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La flacidez en el cuello suele delatar el paso del tiempo antes que otras zonas del rostro, y dermatólogas consultadas por Women’s Health explican que esa área envejece con rapidez por una combinación de biología, exposición solar y hábitos cotidianos como mirar el teléfono hacia abajo.

El artículo reúne recomendaciones de tres especialistas sobre cuidados tópicos y procedimientos no quirúrgicos para mejorar la firmeza de la piel bajo el mentón. La idea central es que el cuello comparte muchas de las preocupaciones estéticas del rostro, aunque su estructura lo vuelve más vulnerable.

PUBLICIDAD

Diversos estudios respaldan la vulnerabilidad del cuello frente al envejecimiento cutáneo. Una revisión publicada en Dermatologic Surgery por la American Society for Dermatologic Surgery (ASDS) concluyó que la piel cervical muestra signos de envejecimiento prematuro debido a la menor densidad de colágeno y elastina en la zona, lo que favorece la aparición de arrugas y pérdida de elasticidad antes que en otras áreas.

La rutina facial suele dejar afuera el cuello, incluso en la aplicación de protector solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores subrayan que la exposición crónica al sol y la falta de protección aceleran el proceso degenerativo en la región cervical, incluso en personas jóvenes.

PUBLICIDAD

La dermatóloga certificada Kristina Collins de Austin dijo al medio citado que atiende a muchas pacientes con el rostro en buen estado, pero con un cuello que muestra una diferencia visible. Esa observación resume una inquietud frecuente en la consulta estética.

Según la dermatóloga certificada Marisa Garshick de Nueva York y Nueva Jersey, la piel del cuello es más fina y delicada que la de otras partes del cuerpo. También tiene una dermis más delgada y menos tejido graso por debajo de la superficie, lo que la hace más propensa a arrugas y flacidez.

PUBLICIDAD

El cuello tiene menos glándulas sebáceas y tiende más a la sequedad y a las líneas finas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Garshick añadió que el cuello tiene menos glándulas sebáceas que el rostro, de modo que esa zona tiende más a la sequedad y a las arrugas superficiales. Collins sumó otro factor: los músculos del cuello son fuertes y están activos de forma constante, y con el tiempo tiran de la parte inferior de la cara y favorecen la caída de la piel y de los tejidos bajo la mandíbula.

Las especialistas también apuntan a los hábitos diarios. Collins señaló que muchas personas no extienden al cuello con la misma constancia los productos que usan en el rostro, incluido el protector solar, pese a que el daño solar es una de las principales causas del envejecimiento cutáneo.

PUBLICIDAD

A eso se suman las llamadas líneas horizontales del cuello asociadas al uso del móvil. La dermatóloga certificada Alexandra Bowles de MONA Dermatology en Cincinnati explicó que repetir el gesto de bajar la cabeza puede marcar arrugas que terminan por fijarse.

El uso prolongado del celular con la cabeza inclinada refuerza pliegues horizontales en el cuello y hace que esas líneas se fijen con el tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bowles señaló que esas arrugas en el cuello siempre han existido, pero ahora resultan más visibles incluso en generaciones jóvenes porque mucha gente pasa gran parte del día frente al teléfono. Esa costumbre aparece como uno de los factores que más agravan el problema.

PUBLICIDAD

Frente a ese panorama, se propone ajustes en la rutina en casa. El primero es proteger la zona de la radiación ultravioleta con uso diario de protector solar, y otro es aplicar también en el cuello los productos antiedad que ya se usan en el rostro.

Entre los activos mencionados figuran el retinol, al que el texto atribuye la capacidad de estimular la producción de colágeno y renovar la superficie de la piel, y el ácido hialurónico, que ayuda a retener humedad en capas más profundas para dar más volumen visible. Tambien se suman cremas para cuello con péptidos y extractos vegetales, aunque aclara que no son imprescindibles.

PUBLICIDAD

La terapia de luz se plantea como apoyo tecnológico para estimular fibroblastos y favorecer la producción de colágeno en la piel del cuello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la terapia con luz como una opción tecnológica para el cuidado del envejecimiento cutáneo, al señalar de forma general que puede estimular a los fibroblastos para producir colágeno. Esa recomendación aparece junto a menciones de productos, un tono que domina parte del contenido original.

El consenso de la American Academy of Dermatology (AAD) coincide en que los tratamientos basados en energía, como la radiofrecuencia y el ultrasonido focalizado, han demostrado eficacia para inducir la síntesis de nuevo colágeno en la piel del cuello.

PUBLICIDAD

Según la AAD, estos procedimientos ofrecen una alternativa segura y mínimamente invasiva para mejorar la flacidez y redefinir el contorno cervical, siempre que sean realizados por especialistas capacitados y con equipos aprobados por autoridades sanitarias.

Las líneas horizontales se vuelven más visibles por la postura sostenida al mirar el móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la preocupación principal es la flacidez, Bowles mencionó tratamientos en consultorio como Sofwave y el microneedling con radiofrecuencia, que calientan la dermis para fomentar colágeno. También citó rellenos bioestimuladores como Sculptra y Radiesse y, para la decoloración, aludió a láseres de rejuvenecimiento y tratamientos de luz pulsada intensa.

PUBLICIDAD

Collins advirtió que la piel del cuello es más propensa a dejar cicatrices que la del rostro. Por eso recalcó que conviene acudir a un profesional capacitado, como un dermatólogo certificado o un cirujano plástico facial, que sepa ajustar los dispositivos y tratar esa zona de forma específica.

El platisma y otros músculos activos contribuyen al descenso de tejidos bajo la mandíbula con los años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para las arrugas causadas por el movimiento muscular, Collins fue tajante: “Los productos tópicos no bastan”. Y precisó: “Las inyecciones de neurotoxina suavizan los músculos del platisma, lo que ayuda tanto a elevar la parte inferior del rostro como a alisar el cuello”.

La especialista añadió que, como esos músculos son grandes, suelen requerirse más unidades que en el rostro y eso encarece el procedimiento.