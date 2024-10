Este popular tratamiento estético dejó quemaduras de segundo grado en el rostro de una joven

Melia Nielsen busca atención de emergencia tras sufrir complicaciones severas luego de un procedimiento de microneedling. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Melia Nielsen, residente de Grimsby, Lincolnshire, se sometió a un procedimiento de microneedling en julio de 2024 para tratar las cicatrices de acné. El tratamiento, que consiste en el uso de pequeñas agujas estériles para perforar la piel, tenía como objetivo mejorar la textura y apariencia de su piel. Sin embargo, la paciente experimentó complicaciones severas que la llevaron a buscar atención médica de emergencia.

La afectada había estado recibiendo tratamientos en la misma clínica desde noviembre de 2023, inicialmente con peelings químicos para combatir su acné. La mujer explicó que había tenido una primera sesión de microneedling sin problemas, lo que la llevó a continuar con el tratamiento. Sin embargo, durante su segunda cita, el clínico aplicó el tratamiento en la misma área varias veces, lo que provocó la pérdida de las primeras capas de piel. Esto resultó en una piel en estado crudo, que posteriormente fue limpiada con un producto que sospecha que era un tónico, lo que causó una quemadura química en la piel dañada, de acuerdo con People.

Tras la sesión, la mujer notó un parche blanco en su rostro, que se convirtió en una herida que exudaba líquido. Alarmada por la condición de su piel, decidió no aplicar ningún producto y solo lavarla con agua. A pesar de sus mensajes al clínico sobre su estado, no recibió una respuesta inmediata hasta que mencionó que iría a urgencias. En ese momento, el clínico se mostró preocupado y sugirió que la quemadura podría haber sido consecuencia de un cambio en los productos de cuidado personal de la usuaria, aunque esta negó haber realizado cambios en su rutina, según el New York Post.

El microneedling aplicado repetidamente en la misma área resulta en una quemadura química de segundo grado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el hospital, los médicos confirmaron que la joven había sufrido una quemadura química de segundo grado. La mujer indicó que su mejilla estaba extremadamente hinchada y húmeda al tacto, cubriendo gran parte de su cara. Los médicos le proporcionaron un tratamiento en crema y le indicaron que debía aplicarla cada hora durante diez días, de acuerdo con People. Durante este tiempo, la paciente experimentó dolor y picazón, y su condición afectó su vida cotidiana.

La usuaria también documentó su experiencia en las redes sociales, compartiendo fotos de las lesiones y detallando su proceso de recuperación. A pesar de sus intentos de comunicación con la clínica para obtener respuestas, las que recibía eran insatisfactorias y la clínica intentó desviar la culpa hacia ella, lo que exacerbó su frustración, según el Daily Mail. En sus mensajes, el clínico admitió haber notado el sangrado durante el tratamiento, lo que generó más preocupación sobre la falta de atención al problema en ese momento.

El microneedling es un procedimiento que, aunque se ha vuelto popular en la industria de la belleza, conlleva riesgos asociados, como infecciones y cicatrices permanentes. Según la Cleveland Clinic, los efectos secundarios comunes incluyen enrojecimiento y moretones, aunque estas deberían resolverse en pocos días. La experiencia de la afectada resalta la importancia de la formación adecuada para los profesionales que realizan estos tratamientos, ya que ella indicó que la persona que la atendió solo había recibido un curso de formación de dos días antes de realizar procedimientos invasivos en la piel, de acuerdo con el New York Post.

La experiencia de Melia Nielsen resalta la importancia de una formación adecuada para quienes realizan tratamientos estéticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de sus esfuerzos por mejorar su piel, la joven ha expresado su arrepentimiento por haber optado por este tratamiento, ya que la situación resultante le ha dejado una cicatriz permanente y le ha dificultado el uso de maquillaje, según People. Su caso ha llevado a un llamado a la cautela entre quienes consideran someterse a procedimientos similares, enfatizando la necesidad de investigar a fondo los antecedentes y la experiencia de los proveedores de atención estética.

La paciente continúa trabajando en su recuperación y ha optado por evitar tratamientos cutáneos agresivos en el futuro. Su historia se suma a un creciente número de casos donde los tratamientos estéticos, aunque prometen resultados mejorados, pueden resultar en complicaciones graves si no se llevan a cabo de manera adecuada y por profesionales calificados, de acuerdo con el Daily Mail.

Este incidente ha generado un debate más amplio sobre la regulación de la industria de la estética y la necesidad de un mayor escrutinio en la formación y certificación de los profesionales que realizan estos procedimientos. Las experiencias como la mencionada podrían servir para impulsar cambios en las normativas que rigen el uso de técnicas estéticas.

Costos y consideraciones sobre el microneedling

El microneedling ha ganado popularidad en los últimos años por ser considerado una alternativa menos invasiva en comparación con tratamientos como el láser. Según información de Dermapenworld, el costo de una sesión en Estados Unidos oscila entre 100 y 700 dólares, dependiendo de la clínica y la técnica utilizada. Este tratamiento puede abordar diversos problemas cutáneos, incluidas las cicatrices de acné y el envejecimiento de la piel. Sin embargo, es fundamental que los pacientes realicen una investigación exhaustiva al seleccionar un proveedor, asegurándose de que la clínica cuente con profesionales capacitados y con licencia, para minimizar riesgos y garantizar resultados seguros.