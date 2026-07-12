Medicina estética: crecen los tratamientos sin cirugías invasivas y la búsqueda de resultados naturales

La International Society of Aesthetic Plastic Surgery informó que en 2024 se realizaron cerca de 38 millones de procedimientos estéticos en el mundo y 20,5 millones fueron no quirúrgicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medicina estética atraviesa un cambio de paradigma: crecen los tratamientos no quirúrgicos y las estrategias orientadas a mejorar la calidad de la piel sin alterar la identidad facial, en una tendencia que busca acompañar el envejecimiento con resultados naturales en lugar de transformar los rasgos.

Las cifras reflejan ese giro. Según la International Society of Aesthetic Plastic Surgery, en 2024 se realizaron cerca de 38 millones de procedimientos estéticos en el mundo, de los cuales 20,5 millones fueron no quirúrgicos.

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En ese mismo relevamiento, los procedimientos con ácido hialurónico llegaron a 6,3 millones y crecieron 5,2% frente al año anterior. El dato acompaña una demanda cada vez más centrada en verse fresco, descansado y saludable, sin perder gestos, rasgos ni aquello que hace reconocible a cada persona. El foco ya no está en “congelar” la expresión ni en aportar volumen de manera indiscriminada, sino en mejorar sin cambiar el rostro, según los expertos.

Para el cirujano plástico especialista en estética Raúl Banegas, matrícula nacional 79.300 y miembro de SACPER, durante mucho tiempo la disciplina se concentró en tratar las consecuencias del envejecimiento. Ahora, dijo, la mirada apunta cada vez más a sus causas.

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“Hoy el concepto de naturalidad está cada día más presente. Las personas quieren verse mejor, pero naturales. Mi slogan es: igual, pero mejor. Que te veas mejor, pero que sigas siendo vos”, subraya.

La medicina estética registra un cambio de paradigma con más tratamientos no quirúrgicos orientados a mejorar la calidad de la piel sin alterar la identidad facial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva mirada también encuentra respaldo en investigaciones recientes sobre cómo envejece el cuerpo. Un estudio publicado en Nature Aging observó que los cambios asociados al envejecimiento no aparecen necesariamente de manera lineal, sino en forma de olas o momentos de mayor aceleración biológica.

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El trabajo ubicó esos puntos de aceleración especialmente alrededor de los 44 años y los 60 años. Para Banegas, ese hallazgo ayuda a explicar una percepción frecuente en el consultorio: hay etapas en las que la piel pierde firmeza, luminosidad o tensión de una manera más evidente.

El especialista describe que el envejecimiento no siempre se manifiesta de forma pareja. Hay momentos en los que el paciente siente que la piel cambió más rápido y que perdió hidratación, firmeza o calidad.

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“Se me cayó la cara”, resume como una frase habitual de consulta. A partir de esa experiencia, sostiene que la medicina estética no debería enfocarse solo en corregir lo que ya se instaló, sino en acompañar esos procesos con una mirada preventiva y regenerativa.

Ese criterio explica por qué los tratamientos destinados a mejorar la calidad de la piel, estimular colágeno, recuperar hidratación y sostener la firmeza ganan protagonismo. La lógica ya no es cambiar, sino acompañar los cambios biológicos de la piel de manera progresiva y natural.

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Actuar sobre la calidad de la piel

Los procedimientos con ácido hialurónico llegaron a 6,3 millones y crecieron 5,2%, en línea con una demanda de resultados naturales que preserven gestos y rasgos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de este nuevo paradigma, los bioregeneradores aparecen como una categoría que amplió el acceso a la medicina estética para pacientes que dudaban por miedo a verse distintos o a perder naturalidad. A diferencia de los procedimientos dirigidos a aportar volumen o modificar estructuras, trabajan sobre hidratación profunda, luminosidad, elasticidad, firmeza y estímulo de colágeno.

El abordaje apunta a acompañar la piel y a mejorar hidratación, luminosidad, elasticidad y firmeza con un resultado progresivo y natural. En esa diferencia de enfoque reside, para los especialistas, buena parte del cambio de etapa.

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La prioridad, en este esquema, no es corregir defectos a cualquier costo ni recurrir a procedimientos que transformen la estructura facial. El centro pasa por regenerar la piel, estimular sus propios recursos y acompañar el proceso de envejecimiento.

La naturalidad, según Banegas, no depende de un único procedimiento. Depende de un plan personalizado construido a partir de la consulta médica y de un diagnóstico que contemple tanto lo que el paciente percibe como lo que el especialista observa en la estructura del rostro.

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“Es esencial que el paciente cuente sus necesidades, cómo se siente, qué le molesta y que confíe en la devolución del especialista. No debe llegar pidiendo un tratamiento que le funcionó a alguien más o con la foto de una persona a la que quiere asemejarse”, afirma.

Los especialistas sostienen que la medicina estética prioriza la prevención y la regeneración para estimular colágeno, recuperar hidratación y sostener la firmeza de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico describe su evaluación del rostro con una comparación tomada de la arquitectura. Primero analiza vigas, columnas, estructura y sostén; después observa las paredes y los surcos; al final, mira el detalle fino de la arruga.

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“Yo miro el rostro del paciente como un ingeniero o un arquitecto mira una casa: miro vigas, columnas, estructura, sostén. También veo las paredes, los surcos. Y, por último, lo veo como un decorador de interiores: la arruguita. Muchas veces el paciente llega al consultorio preocupado por una arruga puntual, pero no ve que antes hay que trabajar el sostén. Busca la cortina, el detalle de decorador, cuando primero es esencial resolver los cimientos y la estructura. Después sí se puede ir al detalle. Quizás lo que le funcionó a una amiga no es lo que esa persona necesita. La consulta es esencial para establecer un buen diagnóstico”, concluye.

La combinación de láseres, fillers y bioestimulación

La cirujana plástica especialista en estética Griselda Seleme coincide en que los tratamientos no invasivos expresan una nueva manera de entender la belleza. Según explica, hoy existe un abanico de tecnologías seguras y efectivas que permite mejorar la calidad de la piel, devolver tensión al rostro y suavizar los signos del envejecimiento con resultados naturales.

“Hoy no solo se busca verse bien, sino sentirse bien. Se ha modificado el concepto de estética. Los nuevos tratamientos, la llegada de una mirada saludable y la prevención son los pilares del cambio”, explica Seleme.

La consulta médica y el diagnóstico personalizado ordenan los tratamientos estéticos, porque cada rostro requiere un plan propio y no una receta general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la especialista, el punto central no es elegir un procedimiento aislado. La clave está en combinar de manera adecuada las herramientas disponibles y diseñar un plan acorde a cada paciente, porque no todos los rostros necesitan lo mismo y no todos los tratamientos sirven para todos los casos.

“Hoy, en estética, la combinación de tratamientos es clave para lograr resultados armoniosos y naturales. Desde láseres, luz pulsada y radiofrecuencia, hasta fillers, bioregeneradores y ultrasonido, contamos con muchas herramientas. La clave está en saber combinarlas para potenciar resultados sin perder naturalidad. Lo importante es realizar una consulta para poder armar un plan a medida de cada paciente e ir de menos a más”, sostiene.

Dentro de esa estrategia, Seleme destaca la bioestimulación facial. Se trata de un abordaje orientado a la calidad de la piel, con el objetivo de hidratarla, nutrirla y tensarla en profundidad sin modificar los rasgos naturales.

“Es ideal para aquellas personas que buscan mejorar sin modificar sus rasgos naturales. Su acción genera un efecto de tensión en la piel y puede utilizarse en zonas como cara, cuello y escote”, explica.

La especialista añade que estos procedimientos pueden utilizarse tanto en pacientes adultos con laxitud como en personas jóvenes que buscan prevenir y acompañar el proceso de envejecimiento. El criterio vuelve a ser el mismo: mejorar la calidad de la piel sin alterar la identidad del rostro.

“Podemos trabajar en personas jóvenes de manera preventiva, porque no solo mejora la laxitud de la piel en adultos, sino que también ayuda a prevenir y acompañar el envejecimiento. Se trata de mejorar la calidad de la piel y lograr un efecto lifting natural”, agrega.

En ese mapa de tratamientos, hay tres factores que, según la explicación de Seleme, se vuelven centrales: firmeza, hidratación profunda y reactivación de la producción de colágeno. Son las variables que ordenan gran parte de las decisiones terapéuticas en esta etapa de la estética no invasiva.

La combinación de láseres, fillers, bioestimulación, luz pulsada y radiofrecuencia busca mejorar textura, tensión y soporte del rostro con un efecto lifting natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los rellenos con ácido hialurónico también conservan un lugar, aunque bajo una mirada más prudente, precisa y personalizada. La especialista señala que existen diferentes densidades de ácido hialurónico y que su uso depende de las necesidades de cada paciente y de la zona a tratar.

Los fillers pueden ayudar a corregir arrugas, surcos, pérdida de volumen o falta de definición en determinadas áreas del rostro. La indicación, de todos modos, no apunta a borrar todos los signos del paso del tiempo ni a transformar la cara, sino a recuperar frescura, soporte y armonía. “Hoy los fillers se han convertido en aliados clave para potenciar la belleza, rejuvenecer y embellecer. Pero el secreto no es borrar todas las arrugas, sino recuperar un aspecto fresco. La consigna es siempre la naturalidad”, destaca Seleme.

A esa caja de herramientas se suman los láseres y otras tecnologías orientadas a la calidad de piel. Estos recursos permiten trabajar textura, manchas, poros, luminosidad, flacidez leve y signos visibles del envejecimiento cutáneo. La especialista menciona entre las alternativas la luz pulsada, las radiofrecuencias y tecnologías que actúan sobre los signos del envejecimiento y la flacidez facial. La indicación depende del diagnóstico, del estado de la piel y del objetivo que tenga cada paciente.

La combinación personalizada aparece, para ambos especialistas, como uno de los pilares de este cambio. La idea no es hacer más, sino hacer lo justo, en el momento adecuado y con una mirada integral sobre el rostro y sobre el proceso de envejecimiento. La tendencia no propone abandonar la medicina estética. Propone usarla con más criterio y dejar atrás la búsqueda de cambios drásticos, resultados inmediatos o modelos de belleza repetidos.

En ese nuevo mapa conviven los bioregeneradores, la bioestimulación, los fillers bien aplicados, los láseres y las tecnologías no invasivas. La prioridad ya no está en cambiar, sino en mejorar.