Salud

Las cáscaras de 4 frutas concentran compuestos clave para la salud digestiva y cardiovascular

Una revisión de ScienceDirect describe que esas pieles reúnen fibra, antioxidantes y sustancias bioactivas que podrían influir en la microbiota, el apetito, el colesterol y la inflamación

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Manzana roja, medio kiwi, pera amarilla, limones, naranjas, frambuesas, moras, arándanos y cerezas sobre una mesada de madera.
Las cáscaras de frutas concentran fibra, antioxidantes y compuestos bioactivos con posibles efectos sobre la salud digestiva, la microbiota intestinal y la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cáscaras de frutas que a menudo terminan en la basura concentran fibra dietética, antioxidantes y otros compuestos bioactivos con posibles efectos sobre la digestión, la salud cardiovascular y la microbiota intestinal, según VeryWell Health y una revisión publicada en ScienceDirect.

Las cáscaras de 4 frutas aportan nutrientes y compuestos asociados con salud digestiva, control del apetito, hidratación, colesterol y microbiota intestinal, de acuerdo con VeryWell Health. La revisión de ScienceDirect añade que estos subproductos contienen polifenoles, flavonoides, carotenoides, vitaminas C y E, aceites esenciales y pectina, aunque advierte que muchos de esos usos aún requieren validación clínica, evaluación de seguridad y normas regulatorias.

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La revisión de ScienceDirect, basada en un estudio publicado en Food Chemistry, señala que las cáscaras pueden representar entre 30% y 50% de la masa total de la fruta en la industria de procesamiento. Ese material, que suele desecharse, reúne compuestos con alta capacidad antioxidante y propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y potencial anticancerígeno, según esa fuente.

Ese mismo trabajo menciona datos epidemiológicos y preclínicos que vinculan esos compuestos con apoyo a la función cardiovascular, modulación de la microbiota intestinal, mejor control glucémico y salud ósea. ScienceDirect también plantea su posible aprovechamiento en alimentos funcionales, nutracéuticos y agentes terapéuticos.

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1. Cáscara de manzana

Una manzana entera, un cuchillo, cáscaras de manzana y semillas se disponen sobre una mesa de madera, con un cuenco lleno de más cáscaras y una ventana al fondo.
La cáscara de manzana aporta antioxidantes y fibra dietética que, según VeryWell Health, pueden ayudar a reducir la inflamación, controlar el apetito y mejorar la salud intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cáscara de manzana ofrece más beneficios para la salud que la pulpa, según VeryWell Health. Esa fuente atribuye a la piel de la fruta antioxidantes que contribuyen a su color y que ayudan a reducir la inflamación y el riesgo de enfermedades crónicas.

VeryWell Health también indica que la clorofila de la cáscara de manzana podría ayudar frente a compuestos químicos que interfieren con las hormonas y favorecen la inflamación crónica. Aun así, la propia publicación aclara que hace falta más investigación sobre ese punto.

La fibra dietética de esa cáscara también sobresale en la información recogida por VeryWell Health. Según esa fuente, puede reducir el riesgo de enfermedades metabólicas, ayudar a controlar el apetito y mejorar la salud intestinal.

2. Cáscara de banana

Un plátano amarillo con manchas marrones y su cáscara parcialmente abierta descansa sobre una mesa de madera. Un cuenco de cerámica y algunas migas están cerca.
La cáscara de banana concentra potasio, magnesio, calcio, hierro y zinc, y también aporta polifenoles y fibra vinculados con el colesterol y la salud del corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cáscara de banana concentra nutrientes esenciales, según VeryWell Health. Esa fuente indica que una cáscara contiene cerca del 40% del valor diario recomendado de potasio, además de magnesio, calcio, hierro y zinc.

VeryWell Health añade que la cáscara de banana contiene triptófano, un aminoácido relacionado con la regulación del estado de ánimo. También recoge investigaciones según las cuales las cáscaras verdes son una fuente rica en serotonina y magnesio, con posible ayuda para mejorar el sueño.

Esa misma fuente atribuye además a la cáscara de banana polifenoles que ayudan a mantener niveles saludables de colesterol. Su contenido de fibra, añade, también protege la salud del corazón.

3. Cáscara de limón

Una cáscara de limón rizada sobre una tabla de madera. Al fondo, varios limones enteros y un rallador de cocina metálico. Una ventana se ve detrás.
La cáscara de limón puede aportar más antioxidantes que la pulpa o el jugo y, según VeryWell Health, ayuda a frenar bacterias de la boca asociadas con caries e infecciones de las encías (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cáscara de limón puede aportar más antioxidantes que la pulpa o el jugo, según VeryWell Health. Esa publicación incluso la describe como más potente que las cáscaras de otros cítricos, como mandarina o toronja, en ese aspecto.

VeryWell Health señala además que la piel del limón ayuda a frenar el crecimiento de bacterias en la boca que pueden causar caries e infecciones de las encías. También recoge un estudio que asocia el consumo de cáscaras de cítricos, entre ellas la de limón, con menor riesgo de ciertos tipos de cáncer, aunque subraya que todavía se necesita más investigación.

La revisión de ScienceDirect encaja ese caso dentro de un panorama más amplio sobre cáscaras ricas en polifenoles, flavonoides, vitaminas y aceites esenciales. Según esa fuente, esos compuestos explican parte de la fuerte capacidad antioxidante observada en distintos estudios, con actividad de captura de radicales libres superior al 80% en algunos casos.

4. Cáscara de naranja

Cáscaras de naranja arrugadas, algunas enteras y otras en trozos, se agrupan con varias rodajas de naranja deshidratada sobre una mesa de madera.
La cáscara de naranja aporta agua, prebióticos y pectina, compuestos que pueden contribuir a la hidratación, favorecer bacterias beneficiosas y regular la digestión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cáscara de naranja también figura entre las opciones con valor nutricional descritas por VeryWell Health. Esa fuente indica que una naranja con su piel contiene unos 87 gramos de agua y que la cáscara por sí sola aporta cerca de 73 gramos, lo que puede contribuir a la hidratación diaria.

VeryWell Health atribuye a la cáscara de naranja un contenido de prebióticos que favorece el crecimiento de bacterias beneficiosas en el tracto digestivo. También destaca su pectina, una fibra soluble que ralentiza la digestión y ayuda a mantener evacuaciones intestinales regulares.

La revisión de ScienceDirect amplía ese marco al señalar que la pectina y la fibra dietética presentes en cáscaras de frutas comunes pueden influir sobre la microbiota intestinal. En esa revisión, la naranja aparece además entre las frutas cuyo descarte puede aprovecharse con fines de salud y de formulación alimentaria.

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