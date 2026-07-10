Salud

Cómo es la rutina de pocos minutos que reduce el dolor de mandíbula por bruxismo y mejora el sueño

Un estudio de PubMed documentó que los ejercicios suaves reducen las molestias y la rigidez, con un impacto adicional en el descanso nocturno. Qué tener en cuenta

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Dos retratos de una mujer; en el izquierdo, frunce el ceño con dientes apretados y mano en la mandíbula; en el derecho, ojos cerrados y manos en el rostro.
El yoga facial aplica movimientos suaves, masajes y respiración profunda sobre la cara y la mandíbula para aliviar molestias del bruxismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yoga facial consiste en una serie de movimientos suaves y masajes aplicados sobre la cara y la mandíbula, pensados para relajar los músculos y aliviar molestias. Un estudio difundido por PubMed describe ejercicios como abrir y cerrar la boca lentamente, desplazar la mandíbula hacia los costados y realizar masajes circulares con los dedos sobre las mejillas y la zona mandibular.

Estas rutinas también incluyen técnicas de respiración profunda para potenciar la relajación y el bienestar durante la práctica. Los ejercicios se integran fácilmente a la rutina diaria y no requieren equipamiento especial, lo que facilita su adopción en casa.

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El estudio detalla que estos ejercicios se realizan de forma controlada y pausada, procurando no generar dolor durante la práctica. La supervisión profesional al inicio es necesaria para aprender la técnica correcta y asegurar la efectividad del método en cada caso.

Bruxismo
La práctica de yoga facial se integra a la rutina diaria, no requiere equipamiento especial y puede realizarse en casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yoga facial se convierte en una alternativa sencilla y accesible para quienes padecen bruxismo y desean aliviar la tensión muscular. La propuesta busca que cada persona adapte los movimientos a sus propias sensaciones, evitando el esfuerzo excesivo.

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Efectos del yoga facial sobre el dolor y la movilidad de la mandíbula

Después de seis semanas de práctica, el estudio observa una disminución del dolor en la mandíbula entre quienes realizaron yoga facial. Los participantes reportaron que podían abrir la boca con mayor facilidad y experimentaron menos molestias al mover la mandíbula hacia los lados o hacia adelante.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Después de 6 semanas, el yoga facial mostró una disminución del dolor en la mandíbula y menos molestias al moverla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta mejora se mantuvo durante el tiempo que duró la intervención, sugiriendo un beneficio sostenido mientras se mantiene la práctica. Los resultados indican que el yoga facial puede aliviar síntomas del bruxismo mientras se mantiene la práctica.

Además de la reducción del dolor, los ejercicios provocaron una mejora en la movilidad mandibular. El estudio resalta que la rigidez muscular disminuyó, permitiendo a las personas realizar actividades cotidianas con mayor comodidad y menos limitaciones físicas.

La mayor flexibilidad en la zona mandibular permite hablar, comer o bostezar con menos dificultad y sin temor a molestias recurrentes. Este avance repercute directamente en la calidad de vida de los afectados.

Mujer fisioterapeuta en uniforme azul oscuro aplica terapia manual en la mandíbula de una paciente recostada en una camilla de tratamiento, con un estante con productos al fondo.
El estudio registró una mejora en la movilidad mandibular, con menos rigidez y más facilidad para hablar, comer y bostezar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en la calidad del sueño y el bienestar general tras la práctica de yoga facial

La investigación señala que quienes practicaron yoga facial regularmente también notaron mejoras en la calidad del sueño. Muchos participantes afirmaron dormir mejor y sentirse más descansados durante el día, lo que sugiere un impacto positivo más allá de la zona mandibular.

El alivio de la tensión facial parece contribuir a un descanso nocturno más profundo y reparador. El sueño de mejor calidad se traduce en mayor energía y mejor ánimo en la vida diaria.

Este beneficio puede estar relacionado con la relajación global que proporcionan los ejercicios y la respiración consciente. El estudio sugiere que reducir la tensión en la mandíbula favorece un descanso nocturno más reparador y contribuye a una sensación general de mayor bienestar.

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Los participantes del estudio sobre yoga facial reportaron una mejor calidad del sueño y mayor sensación de descanso durante el día (Freepik)

Las personas se despiertan con menos dolor y más sensación de alivio en la zona facial. Esta mejora en el sueño es un aspecto valorado por quienes conviven con molestias crónicas.

Papel del yoga facial como ayuda complementaria en el manejo del bruxismo

El yoga facial, según el estudio, funciona como una ayuda complementaria en el tratamiento del bruxismo. No reemplaza los tratamientos médicos tradicionales, pero puede sumarse a otras estrategias recomendadas por profesionales para mejorar la calidad de vida de quienes padecen este problema.

La posibilidad de realizar los ejercicios en casa y la ausencia de efectos adversos los convierten en una herramienta complementaria. Es una opción accesible para quienes buscan alivio sin recurrir solo a medicación o dispositivos.

yoga facial
El yoga facial funciona como ayuda complementaria en el tratamiento del bruxismo y no reemplaza la atención médica tradicional (Freepik)

La facilidad de aprender y ejecutar los movimientos permite que cualquier persona pueda incorporar el yoga facial a su rutina habitual. El estudio anima a considerar esta práctica como un complemento, siempre en coordinación con la atención médica. La constancia en la práctica parece ser clave para obtener los mejores resultados. Se recomienda consultar a un profesional para adaptar las rutinas a las necesidades individuales.

Limitaciones y precauciones señaladas por los autores del estudio

El estudio insiste en la importancia de realizar estos ejercicios bajo la guía de un profesional, al menos en las primeras sesiones. Esto permite asegurar que los movimientos se hagan correctamente y evitar posibles molestias o lesiones por una técnica inadecuada.

Masaje facial
Los autores del estudio recomiendan supervisión profesional al inicio y advierten que aún faltan investigaciones sobre los efectos a largo plazo del yoga facial (Crédito: Freepik)

También recuerdan que cada persona puede reaccionar de forma diferente y que la supervisión inicial ayuda a prevenir complicaciones. Una vez aprendida la técnica, se puede continuar en casa con mayor seguridad.

Los autores advierten que aún se necesitan más investigaciones para conocer los efectos a largo plazo del yoga facial en el tratamiento del bruxismo. Recomiendan utilizar esta práctica como complemento y no como sustituto de la atención médica convencional.

La evidencia disponible es positiva, pero aún limitada, por lo que se aconseja precaución y seguimiento profesional. El objetivo es sumar bienestar sin descuidar el control clínico necesario.

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