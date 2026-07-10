Economía

Uno por uno: cuáles son y cuánto cuestan los 10 SUV más vendidos en lo que va de 2026

Es la categoría de autos más demandados del mercado, pero sus precios quedaron fuera de los más accesibles. Se combinan nacionales e importados y medianos y compactos en la misma lista

Guardar
Google icon
Los SUV son la carrocería que más usuarios eligen en Argentina, alcanzando ya el 45% del total de patentamientos del año
Los SUV son la carrocería que más usuarios eligen en Argentina, alcanzando ya el 45% del total de patentamientos del año

A pesar de un crecimiento de casi el 50%, en el que se pasó de 415.000 a 612.000 autos 0 km en tan solo un año, la llegada de nuevos competidores generó una inevitable reducción de la cuota de mercado para los históricos fabricantes de autos en Argentina.

Ante esta situación y la necesidad de aumentar el volumen de ventas para recuperar participación en el total de patentamientos, las marcas apuntalaron su portafolio de productos, aunque con especial hincapié puesto en el segmento de los vehículos de acceso, los más económicos de su gama.

PUBLICIDAD

Como consecuencia directa, los pocos SUV que entraban entre los 10 modelos más accesibles del mercado desaparecieron por completo del ranking. De hecho, si se toman incluso los 15 modelos más baratos hoy en Argentina, solo aparecerá un SUV entre un grupo cada vez mayor de autos de segmento A y B, sean hatchback o sedanes.

Contabilizando los primeros seis meses del año, una muestra más amplia y realista del nuevo escenario que la de solo el último mes, el SUV más vendido es el Ford Territory, que pertenece al segmento C, el de los medianos. Sin embargo, el siguiente en la lista es el Volkswagen Tera, que es un SUV compacto del segmento B, y entre los 10 más vendidos haya 4 del segmento más grande y 6 del de autos de menor volumen de carrocería.

PUBLICIDAD

Los SUV más vendidos de 2026

Ford Territory
El Ford Territory es el SUV más vendido del año y el auto chino de mayor éxito en Argentina

1. Ford Territory: 10.592 unidades

El Ford Territory no sólo es el SUV mediano más vendido, es el único que superó las 10.000 unidades en el primer semestre, es el auto importado más vendido del mercado y, por lo tanto, el auto chino de mayor éxito. Tiene tres versiones, dos nafteras y una híbrida, que componen una gama variada de equipamientos, con precios que empiezan por los $48.861.930 del SEL y terminan en $56.908.020 del Titanium.

VW Tera
Volkswagen Tera, es el B-SUV más vendido y el auto brasileño de mayor demanda en 2026

2. Volkswagen Tera: 8.210 unidades

Este B-SUV es importado desde Brasil, tiene menos de un año en el mercado, se lanzó en agosto de 2025, y se vende en cuatro versiones, todas con la misma tecnología de motorización y diferente equipamiento. El más accesible es el Tera Trend en $37.490.350 y el más caro es el Tera Outfit con un precio de $47.682.700.

Chevrolet Tracker, el SUV argentino más vendido del mercado
Chevrolet Tracker, el SUV argentino más vendido del mercado

3. Chevrolet Tracker: 7.603 unidades

Este es el SUV de fabricación nacional más vendido en los primeros seis meses del año y pertenece al segmento de los compactos. Se produce en la planta santafesina de General Motors en Alvear, en las afueras de Rosario, y se vende en el mercado local en cuatro versiones, todas con el mismo motor 1.2 turbo y caja automática. El Tracker LT tiene un precio de lista de $39.551.900 y es el más accesible, mientras que el Tracker RS, el tope de gama, cuesta $49.549.900.

Peugeot 2008
El Peugeot 2008 es el otro SUV que se fabrica en Argentina

4. Peugeot 2008: 6.072 unidades

Este es uno de los SUB-B más modernos del mercado y el otro vehículo de producción nacional en el ranking. El Peugeot 2008 se fabrica desde julio de 2024 en la planta de Stellantis en Palomar, provincia de Buenos Aires, y tiene tres versiones de equipamiento, todas impulsadas por el motor turbo de tres cilindros conocido como T200 y caja automática. El modelo de acceso es el 2008 Active con un precio de $48.660.000 y el de mayor equipamiento es el 2008 GT, que se vende en $56.470.000.

VW Taos 2026
Volkswagen Taos, el C-SUV que desde este año se importa desde México

5. Volkswagen Taos: 5.682 unidades

Con este vehículo el ranking vuelve al segmento de los SUV medianos (C-SUV), y a otro auto importado, porque aunque hasta el año pasado se fabricaba en la planta argentina de General Pacheco, desde 2026 el nuevo Taos llega importado desde México. De todos modos, el vehículo mantiene las mismas tres versiones que tenía el auto nacional, que arrancan con el Taos Comfortline en $58.662.200 y termina en el Taos Highline bitono, con un precio de $67.645.550.

SUV Compactas
El Toyota Corolla Cross fue el SUV más vendido de 2025. Llega desde Brasil con alternativas híbridas

6. Toyota Corolla Cross: 5.634 unidades

El Corolla Cross fue el SUV más vendido en 2025 y pertenece también al segmento C. Es, además, uno de los modelos que ofrece en su gama motorización electrificada como alternativa. Es fabricado en Brasil, tiene seis versiones, dos híbridas y cuatro nafteras. El modelo de acceso es el Corolla Cross XLI (naftero) con un precio de $51.918.000 y el más costoso es el deportivo GR-Sport (también naftero), que cuesta $64.083.000.

Primer plano de un Toyota Yaris Cross híbrido blanco perlado en un escenario con pantallas digitales de fondo en el Movistar Arena
El nuevo Toyota Yaris Cross entró al mercado en marzo y está cerca de alcanzar al Corolla Cross

7. Toyota Yaris Cross: 4.479 unidades

Es una de las novedades y sorpresas del mercado, no solo por representar la entrada de Toyota al segmento de los B-SUV, sino porque empezó tarde, se lanzó a fines de febrero, y a pesar de perder dos meses, tiene un nivel de aceptación que le permite entrar entre los 10 de mayor demanda. Se importa desde Brasil, tiene cinco versiones, pero dos de ellas son híbridas. El modelo de acceso es el Yaris Cross XLI (naftero) en $41.464.000 y el de mayor equipamiento es el Yaris Cross SEG (Híbrido) con un precio de $54.020.000.

Kardian San Juan
Renault Kardia, B-SUV importado desde Brasil desde 2024

8. Renault Kardian: 4.054 unidades

Es contemporáneo del Peugeot 2008, aunque de fabricación brasileña. El Renault Kardian se lanzó casi simultáneamente con el auto de Stellantis, julio de 2024, y representa la nueva generación de autos de la marca en la región. Es también un SUV del segmento B o compacto. Se vende actualmente en cinco versiones con dos motorizaciones, una 1.6 litros naftera y una turbo de 1.0 litros y tres cilindros. El Kardian Evolution con caja manual es el modelo de entrada a la gama y cuesta $38.300.000, mientras que la versión más equipada es el Kadrian Iconic turbo, con un precio de $47.280.000.

Jeep Compass 2025
El Jeep Compass es el único SUV del ranking con opción de tracción integral

9. Jeep Compass: 3.927 unidades

A pesar de su precio, el éxito de ventas del Jeep Compass es significativo. En los primeros seis meses del año superó a varios modelos del segmento B a pesar de su propuesta más grande (C-SUV) y de tener una versión más potente, de tracción integral y precio superior a la media. El Compass se fabrica en Brasil, tiene un precio para la versión Sport en $60.060.000 como la más accesible y llega hasta el Compass Blackhawk 2.0 turbo 4x4 en $76.950.000.

VW Nivus
Volkswagen Nivus, viene importada desde Brasil

10. Volkswagen Nivus: 3.742 unidades

El décimo y último lugar del ranking queda para otro B-SUV de origen brasileño. Se trata del Volkswagen Nivus, que proviene de una carrocería tipo Crossover devenida en SUV, que tuvo una actualización de equipamiento y estética en 2025. Se vende con cinco versiones distintas, dos motorizaciones distintas (170 TSI y 200TSI), y el más accesible es el Nivus Sense, de reciente lanzamiento, con un precio de $33.947.200, y termina en el Nivus Outfit que cuesta $55.109.700.

Temas Relacionados

mercado automotorautos SUVFord TerritoryVolkswagen Teraautos 0 kmprecios autos 0 km

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuáles son las fortalezas y debilidades del programa financiero de Caputo para llegar a 2027, según un análisis privado

El ministro de Economía pretende tener un año electoral “atípico”, pero analistas encuentran puntos débiles a la hoja de ruta que marcó. La presión sobre las reservas, el mercado de capitales local y el ruido político

Cuáles son las fortalezas y debilidades del programa financiero de Caputo para llegar a 2027, según un análisis privado

El vice de Caputo defendió la mejora de la economía: “Todavía hay gente que no lo siente y lo entendemos”

José Luis Daza adelantó que trabajan en medidas para facilitar el acceso al crédito en pesos y dólares. Su explicación de por qué el riesgo país va a seguir bajando

El vice de Caputo defendió la mejora de la economía: “Todavía hay gente que no lo siente y lo entendemos”

El riesgo país amenaza con perforar el piso de los 400 puntos durante el fin de semana largo argentino

Ayer, el indicador elaborado por JP Morgan tuvo una leve baja pese al feriado local. La mayor parte de los ADR’s que cotizan en Nueva York, en cambio, cerraron con baja. El tono global fue ayer alcista tanto en Wall Street como en la apertura de Asia

El riesgo país amenaza con perforar el piso de los 400 puntos durante el fin de semana largo argentino

El Gobierno pagó USD 4.200 millones y la semana que viene sale a captar nuevos fondos a través de un nuevo bono

La licitación será el 15 de julio y el máximo a licitar suma USD 2.000 millones. El objetivo del Gobierno es conseguir al menos parte de los dólares que se pagaron ayer y que se depositarán en las cuentas de los inversores locales el lunes

El Gobierno pagó USD 4.200 millones y la semana que viene sale a captar nuevos fondos a través de un nuevo bono

Señal positiva: la suscripción a planes de ahorro tuvo en junio una suba del 3,8 por ciento

Después de conocerse cifras de crecimiento en la venta de autos nuevos y usados, los números de suscripciones a planes también parecen acompañar una recuperación del mercado. La caída interanual, sin embargo, todavía es superior al 25%

Señal positiva: la suscripción a planes de ahorro tuvo en junio una suba del 3,8 por ciento

DEPORTES

“El equipo ha boicoteado a Cristiano Ronaldo”: la fuerte acusación de un ex campeón del mundo

“El equipo ha boicoteado a Cristiano Ronaldo”: la fuerte acusación de un ex campeón del mundo

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 10 de julio, fixture, resultados y los detalles de la jornada minuto a minuto

“El método Scaloni”: cómo el entrenador logró gestionar el factor emocional de la Selección que sueña con ganar otro Mundial

De las canchas al escenario: los protagonistas del Mundial 2026 que sorprenden con su talento musical

Mitchell extiende su contrato con Cleveland hasta 2031, pero resigna 80 millones de dólares

TELESHOW

Guillermo Francella, Adrián Suar y la intimidad del rodaje de su primera película juntos: “Esperábamos este momento”

Guillermo Francella, Adrián Suar y la intimidad del rodaje de su primera película juntos: “Esperábamos este momento”

Los ataques de Gastón Trezeguet y Mariana Brey a Andrea del Boca que terminaron en el enojo de Santiago del Moro: “Horrible”

La confesión de la Tora Villar sobre los jugadores de la Scaloneta: “Tienen esa cosa turra que es hermosa”

Maru Botana habló de la crianza de sus ocho hijos: “Mi marido nunca me ayudó en nada”

Estefanía Pasquini sufrió un accidente doméstico: “No paro de triunfar”

INFOBAE AMÉRICA

El fracaso de la bancarización en Cuba: jubilados hacen fila desde el amanecer para cobrar pensiones de menos de 10 dólares

El fracaso de la bancarización en Cuba: jubilados hacen fila desde el amanecer para cobrar pensiones de menos de 10 dólares

Ucrania lanzó un nuevo golpe contra las reservas de Rusia: bombardeó depósitos y una terminal petrolera de Krasnodar

Los precios del petróleo se encaminan a una ganancia semanal del 5% mientras persisten los riesgos de suministro en Medio Oriente

De escasez de remedios a falta de médicos especializados: la vida de los cubanos se complica mientras ven colapsar el sistema de salud

La UE impuso aranceles de más del 45% a los neumáticos chinos para turismos y camiones ligeros