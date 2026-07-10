Uno por uno: cuáles son y cuánto cuestan los 10 SUV más vendidos en lo que va de 2026

Los SUV son la carrocería que más usuarios eligen en Argentina, alcanzando ya el 45% del total de patentamientos del año

A pesar de un crecimiento de casi el 50%, en el que se pasó de 415.000 a 612.000 autos 0 km en tan solo un año, la llegada de nuevos competidores generó una inevitable reducción de la cuota de mercado para los históricos fabricantes de autos en Argentina.

Ante esta situación y la necesidad de aumentar el volumen de ventas para recuperar participación en el total de patentamientos, las marcas apuntalaron su portafolio de productos, aunque con especial hincapié puesto en el segmento de los vehículos de acceso, los más económicos de su gama.

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Como consecuencia directa, los pocos SUV que entraban entre los 10 modelos más accesibles del mercado desaparecieron por completo del ranking. De hecho, si se toman incluso los 15 modelos más baratos hoy en Argentina, solo aparecerá un SUV entre un grupo cada vez mayor de autos de segmento A y B, sean hatchback o sedanes.

Contabilizando los primeros seis meses del año, una muestra más amplia y realista del nuevo escenario que la de solo el último mes, el SUV más vendido es el Ford Territory, que pertenece al segmento C, el de los medianos. Sin embargo, el siguiente en la lista es el Volkswagen Tera, que es un SUV compacto del segmento B, y entre los 10 más vendidos haya 4 del segmento más grande y 6 del de autos de menor volumen de carrocería.

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Los SUV más vendidos de 2026

El Ford Territory es el SUV más vendido del año y el auto chino de mayor éxito en Argentina

1. Ford Territory: 10.592 unidades

El Ford Territory no sólo es el SUV mediano más vendido, es el único que superó las 10.000 unidades en el primer semestre, es el auto importado más vendido del mercado y, por lo tanto, el auto chino de mayor éxito. Tiene tres versiones, dos nafteras y una híbrida, que componen una gama variada de equipamientos, con precios que empiezan por los $48.861.930 del SEL y terminan en $56.908.020 del Titanium.

Volkswagen Tera, es el B-SUV más vendido y el auto brasileño de mayor demanda en 2026

2. Volkswagen Tera: 8.210 unidades

Este B-SUV es importado desde Brasil, tiene menos de un año en el mercado, se lanzó en agosto de 2025, y se vende en cuatro versiones, todas con la misma tecnología de motorización y diferente equipamiento. El más accesible es el Tera Trend en $37.490.350 y el más caro es el Tera Outfit con un precio de $47.682.700.

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Chevrolet Tracker, el SUV argentino más vendido del mercado

3. Chevrolet Tracker: 7.603 unidades

Este es el SUV de fabricación nacional más vendido en los primeros seis meses del año y pertenece al segmento de los compactos. Se produce en la planta santafesina de General Motors en Alvear, en las afueras de Rosario, y se vende en el mercado local en cuatro versiones, todas con el mismo motor 1.2 turbo y caja automática. El Tracker LT tiene un precio de lista de $39.551.900 y es el más accesible, mientras que el Tracker RS, el tope de gama, cuesta $49.549.900.

El Peugeot 2008 es el otro SUV que se fabrica en Argentina

4. Peugeot 2008: 6.072 unidades

Este es uno de los SUB-B más modernos del mercado y el otro vehículo de producción nacional en el ranking. El Peugeot 2008 se fabrica desde julio de 2024 en la planta de Stellantis en Palomar, provincia de Buenos Aires, y tiene tres versiones de equipamiento, todas impulsadas por el motor turbo de tres cilindros conocido como T200 y caja automática. El modelo de acceso es el 2008 Active con un precio de $48.660.000 y el de mayor equipamiento es el 2008 GT, que se vende en $56.470.000.

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Volkswagen Taos, el C-SUV que desde este año se importa desde México

5. Volkswagen Taos: 5.682 unidades

Con este vehículo el ranking vuelve al segmento de los SUV medianos (C-SUV), y a otro auto importado, porque aunque hasta el año pasado se fabricaba en la planta argentina de General Pacheco, desde 2026 el nuevo Taos llega importado desde México. De todos modos, el vehículo mantiene las mismas tres versiones que tenía el auto nacional, que arrancan con el Taos Comfortline en $58.662.200 y termina en el Taos Highline bitono, con un precio de $67.645.550.

El Toyota Corolla Cross fue el SUV más vendido de 2025. Llega desde Brasil con alternativas híbridas

6. Toyota Corolla Cross: 5.634 unidades

El Corolla Cross fue el SUV más vendido en 2025 y pertenece también al segmento C. Es, además, uno de los modelos que ofrece en su gama motorización electrificada como alternativa. Es fabricado en Brasil, tiene seis versiones, dos híbridas y cuatro nafteras. El modelo de acceso es el Corolla Cross XLI (naftero) con un precio de $51.918.000 y el más costoso es el deportivo GR-Sport (también naftero), que cuesta $64.083.000.

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El nuevo Toyota Yaris Cross entró al mercado en marzo y está cerca de alcanzar al Corolla Cross

7. Toyota Yaris Cross: 4.479 unidades

Es una de las novedades y sorpresas del mercado, no solo por representar la entrada de Toyota al segmento de los B-SUV, sino porque empezó tarde, se lanzó a fines de febrero, y a pesar de perder dos meses, tiene un nivel de aceptación que le permite entrar entre los 10 de mayor demanda. Se importa desde Brasil, tiene cinco versiones, pero dos de ellas son híbridas. El modelo de acceso es el Yaris Cross XLI (naftero) en $41.464.000 y el de mayor equipamiento es el Yaris Cross SEG (Híbrido) con un precio de $54.020.000.

Renault Kardia, B-SUV importado desde Brasil desde 2024

8. Renault Kardian: 4.054 unidades

Es contemporáneo del Peugeot 2008, aunque de fabricación brasileña. El Renault Kardian se lanzó casi simultáneamente con el auto de Stellantis, julio de 2024, y representa la nueva generación de autos de la marca en la región. Es también un SUV del segmento B o compacto. Se vende actualmente en cinco versiones con dos motorizaciones, una 1.6 litros naftera y una turbo de 1.0 litros y tres cilindros. El Kardian Evolution con caja manual es el modelo de entrada a la gama y cuesta $38.300.000, mientras que la versión más equipada es el Kadrian Iconic turbo, con un precio de $47.280.000.

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El Jeep Compass es el único SUV del ranking con opción de tracción integral

9. Jeep Compass: 3.927 unidades

A pesar de su precio, el éxito de ventas del Jeep Compass es significativo. En los primeros seis meses del año superó a varios modelos del segmento B a pesar de su propuesta más grande (C-SUV) y de tener una versión más potente, de tracción integral y precio superior a la media. El Compass se fabrica en Brasil, tiene un precio para la versión Sport en $60.060.000 como la más accesible y llega hasta el Compass Blackhawk 2.0 turbo 4x4 en $76.950.000.

Volkswagen Nivus, viene importada desde Brasil

10. Volkswagen Nivus: 3.742 unidades

El décimo y último lugar del ranking queda para otro B-SUV de origen brasileño. Se trata del Volkswagen Nivus, que proviene de una carrocería tipo Crossover devenida en SUV, que tuvo una actualización de equipamiento y estética en 2025. Se vende con cinco versiones distintas, dos motorizaciones distintas (170 TSI y 200TSI), y el más accesible es el Nivus Sense, de reciente lanzamiento, con un precio de $33.947.200, y termina en el Nivus Outfit que cuesta $55.109.700.

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