Salud

Mitos y verdades sobre los remedios más populares para el mareo infantil en los viajes, según 2 expertos

Pediatras y neurocientíficos evaluaron desde fármacos hasta consejos virales y determinaron qué tiene respaldo científico real, qué carece de pruebas y qué puede plantear riesgos

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El mareo infantil en los viajes se produce por un conflicto entre la vista y el equilibrio, que suele empeorar cuando el niño mira una pantalla dentro del vehículo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mareo infantil en los viajes admite pocas soluciones claras y muchos remedios sin base sólida. Expertos consultados por Der Spiegel coinciden en que varios trucos virales no sirven, otras medidas pueden ayudar de forma limitada y los fármacos exigen prudencia por su efecto de somnolencia.

Frente al mareo por movimiento en niños, lo que más respaldo tiene es reducir el conflicto entre vista y equilibrio: mirar el horizonte, elegir asientos más estables, evitar leer o usar el teléfono y probar recursos como jengibre, gafas con horizonte artificial o indicadores de movimiento en pantalla.

PUBLICIDAD

Der Spiegel señaló que varios consejos populares, como el parche en el ombligo o el tapón en un solo oído, no tienen pruebas fiables, y que medicamentos y suplementos pueden acarrear efectos no deseados.

El problema aparece cuando las señales sensoriales no encajan, sobre todo entre lo que ven los ojos y lo que detecta el sentido del equilibrio. Esa discordancia puede empeorar si el niño fija la vista en una pantalla dentro de un auto, un autobús, un barco, un avión o un tren.

PUBLICIDAD

Niño en asiento trasero de automóvil con gafas de pantallas laterales. Adelante, un hombre y una mujer conducen. Se ve carretera y campo verde.
El jengibre, las gafas con horizonte artificial y los indicadores de movimiento en pantalla tienen algún respaldo, aunque la evidencia científica sigue siendo limitada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pediatra Karella Easwaran de Colonia y el neurocientífico Norman Zacharias del Hospital Universitario Charité de Berlín revisaron desde medicamentos de farmacia hasta consejos difundidos en redes. Su evaluación distingue lo útil, lo no demostrado y lo que puede plantear riesgos.

Fármacos y suplementos que exigen cautela

En farmacias se venden remedios sin receta para niños pequeños con dimenhidrinato, principio activo que suprime las náuseas. Easwaran advirtió en Der Spiegel que “cada niño reacciona de forma diferente a los medicamentos”.

La especialista recordó que ese compuesto puede provocar una somnolencia marcada. Sobre el jarabe de Vomex, señaló: “No es algo que se le deba dar a un niño que se supone que debe disfrutar de un viaje. Casi con toda seguridad se dormirá durante todo el trayecto”.

La escopolamina también figura entre los tratamientos conocidos contra el mareo por movimiento. Requiere receta y no es apta para menores de diez años, además de que puede causar somnolencia, mareos o alteraciones visuales.

Caramelos de jengibre, una pulsera de acupresión azul y verde, gafas con horizonte artificial y un teléfono celular sobre una superficie blanca.
Los suplementos de vitamina C no ofrecen una solución clara para el mareo infantil y pueden implicar riesgos si los niños los consumen en exceso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zacharias añadió otra reserva sobre este tipo de medicación, sobre todo en desplazamientos largos. Si quien la tomó acaba al volante, dijo al semanario alemán, surge la duda de si está en condiciones de conducir.

Con los suplementos de vitamina C, los expertos tampoco hablan de una solución clara. Zacharias señaló que hay estudios con resultados positivos y otros que apuntan en sentido contrario.

Easwaran pidió cuidado extra con los productos infantiles, porque muchos traen dosis demasiado altas. También alertó de que, si se presentan como caramelos o gomitas, los niños pueden confundirlos con dulces y consumirlos en exceso.

Medidas útiles y opciones con algún respaldo

Entre las opciones más prometedoras, aunque sin garantía plena, figura el jengibre. Easwaran dijo a Der Spiegel: “Algunos estudios muestran buenos resultados. Las pruebas no son particularmente contundentes, pero no hay nada de malo en chupar caramelos de jengibre para las náuseas”.

Niño en el asiento trasero de un automóvil con cinturón de seguridad, mirando por la ventanilla hacia un paisaje borroso con luz natural.
Los expertos señalan que, contra el mareo por movimiento en niños, ayuda más mirar el horizonte, evitar leer o usar el teléfono y elegir asientos con menos balanceo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las gafas con líquido que dibujan un horizonte artificial entran en la misma categoría. Zacharias explicó que esa señal visual del movimiento “puede ser útil”, aunque en su propia prueba el líquido resultó demasiado lento y no corrigió del todo el problema.

Los indicadores de movimiento en pantalla persiguen una lógica parecida. Según Der Spiegel, iOS 18 incorpora esa función en dispositivos de Apple para mostrar puntos que se mueven con el vehículo, aunque Zacharias subrayó que “aún no se ha publicado ningún estudio científico al respecto”.

Las medidas más simples conservan más peso práctico que muchos trucos virales. Mirar un punto fijo en el horizonte, evitar leer o mirar el teléfono y sentarse en lugares con menos balanceo puede reducir el malestar.

El autobús aparece como la peor opción para quienes se marean, seguido del auto. El tren registra menos frenadas y curvas, y un vuelo tranquilo puede resultar más llevadero. La ubicación dentro del vehículo también cuenta. En auto o autobús conviene ir delante; en barco o avión, en la parte central y, si es posible, con vista al horizonte.

Los remedios virales que no tienen base sólida

Un niño sentado en un asiento de avión junto a la ventanilla sostiene un avión de juguete y mira las nubes sobre el horizonte.
Der Spiegel recogió que remedios virales como el parche en el ombligo, el tapón en un solo oído y los parches de acupuntura no tienen base sólida contra el mareo infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los consejos que los expertos descartan con más firmeza figura el parche en el ombligo. Easwaran fue rotunda ante Der Spiegel: “Eso es una completa tontería. Una superstición”.

El tapón en un solo oído tampoco convence a los especialistas. Easwaran y Zacharias consideran errónea la explicación anatómica y ven improbable un efecto real más allá del placebo.

Los parches de rejilla o de acupuntura corren la misma suerte. Easwaran afirmó que no existe investigación médica fiable que respalde su uso contra el mareo por movimiento.

Las pulseras de acupresión ocupan una zona distinta: no están demostradas, pero se consideran inocuas. Ambos expertos aceptan que pueden probarse, aunque sin esperar grandes resultados.

Pulsera elástica, parche, dos tapones de oído, jengibre, caramelos de jengibre, taza de té y vasos de agua en mesa blanca.
Las pulseras de acupresión, los aromas de limón o menta, el té de manzanilla y la distracción durante el viaje ofrecen un apoyo limitado o solo sirven para desviar la atención de las náuseas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con los aromas de limón o menta, la utilidad específica también queda en duda. Easwaran explicó que esos olores no actúan sobre los órganos del equilibrio y, como mucho, pueden distraer.

El té de manzanilla tampoco sale bien parado como remedio de viaje. La pediatra sostuvo que suele sentar bien al estómago, pero que no es especialmente eficaz frente al mareo por movimiento.

Algo parecido ocurre con el zumbido de 100 Hz, que un estudio de la Universidad de Nagoya probó con unos 80 participantes. Zacharias dijo que harán falta más estudios para validar esos resultados, y Easwaran también los considera poco verosímiles.

Cuando el niño necesita apartar la atención del malestar, la distracción puede resultar más sensata que muchos remedios de moda. Juegos sencillos durante el trayecto o tareas de observación ayudan a que el viaje no gire todo el tiempo en torno a las náuseas, según el semanario alemán.

Temas Relacionados

Mareo por MovimientoPediatríaRemedios InfantilesNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El desafío sanitario de Venezuela tras los terremotos: piden reforzar la vacunación ante riesgo de epidemias

La Sociedad Latinoamericana de Vacunología solicitó integrar la inmunización desde las primeras horas para reducir brotes, con énfasis en tétanos, esquemas interrumpidos y personal de rescate

El desafío sanitario de Venezuela tras los terremotos: piden reforzar la vacunación ante riesgo de epidemias

Omega-3: cuánto y cómo comer pescado graso para maximizar los beneficios

La frecuencia, el tamaño de la porción y el método de cocción determinan si el organismo realmente aprovecha los ácidos grasos esenciales del salmón, la caballa y las sardinas, según especialistas en nutrición

Omega-3: cuánto y cómo comer pescado graso para maximizar los beneficios

Los riesgos ocultos del moho en el hogar: síntomas, enfermedades y cómo prevenirlo, según expertos

La exposición prolongada a hongos en paredes, baños y sótanos puede desencadenar problemas respiratorios, pero también afecta el bienestar mental, detallan especialistas de Harvard y la Cleveland Clinic

Los riesgos ocultos del moho en el hogar: síntomas, enfermedades y cómo prevenirlo, según expertos

Automedicación: por qué los medicamentos de venta libre también requieren supervisión médica

Durante su columna en Infobae al Mediodía, Daniela Blanco advirtió sobre los efectos de reemplazar el consejo profesional por búsquedas en internet y explicó por qué la educación sanitaria sigue siendo clave para prevenir errores

Automedicación: por qué los medicamentos de venta libre también requieren supervisión médica

¿Las mascotas reducen el estrés?: un nuevo estudio plantea que los animales no alivian las tensiones

Científicos enfrentaron la creencia de que perros y gatos podrían reducir la ansiedad y el agobio con una investigación

¿Las mascotas reducen el estrés?: un nuevo estudio plantea que los animales no alivian las tensiones

DEPORTES

“Me duele mucho”: la reacción del periodista amigo de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal en el Mundial

“Me duele mucho”: la reacción del periodista amigo de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal en el Mundial

Atlanta se tiñó de albiceleste en otro multitudinario banderazo: los videos de la fiesta previa del duelo entre Argentina y Egipto

Con tres cambios: el probable equipo de la selección argentina para enfrentar a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

Llanto desconsolado y peleas con fanáticos de Messi: así vivió Speed la eliminación de Cristiano Ronaldo del Mundial

“Tengo que corregirte: es fútbol”: el príncipe William marcó las diferencias con Estados Unidos y cuestionó los tiempos del VAR

TELESHOW

El desopilante imprevisto de Jimena Barón durante su viaje a Atlanta: “Las valijas quedaron a baño maría”

El desopilante imprevisto de Jimena Barón durante su viaje a Atlanta: “Las valijas quedaron a baño maría”

Yanina Latorre contó cuál es el nuevo trabajo de Mauro Icardi fuera del fútbol: “Entiendo tus nervios”

El adiós a Chatterbox: los sentidos mensajes de youtubers y streamers tras la trágica muerte

Daniela Celis se defendió tras su pelea con Mica Viciconte: “Tengo pezones más oscuritos y quizás por eso queda vulgar”

Ángel de Brito explicó por qué no fue a lo de Mirtha Legrand y apuntó contra Juana Viale

INFOBAE AMÉRICA

Canadá negocia con la empresa alemana TKMS la construcción de hasta 12 submarinos para reforzar su defensa marítima

Canadá negocia con la empresa alemana TKMS la construcción de hasta 12 submarinos para reforzar su defensa marítima

Costa Rica condena ataque ruso contra Kiev y crecen los llamados internacionales a la protección de civiles

Enrique VI, una enfermedad mortal y un cambio de paradigma: así se borró el beso de la vida social inglesa

Guatemala: Sala deja sin efecto órdenes de captura en contra del exjefe la CICIG y otros fiscales anticorrupción

Corte Plena rechaza críticas de la presidenta Laura Fernández sobre corrupción en el Poder Judicial