Programa de rehabilitación ayuda a eliminar la 'niebla mental' del COVID prolongado

JUEVES, 2 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Muchas personas con COVID persistente sufren de "niebla mental", encontrando dificultades para recordar cosas, pensar rápido o prestar atención.

Pero este síntoma puede abordarse en rehabilitación, según un nuevo estudio.

Diez semanas de rehabilitación cognitiva ayudaron a los pacientes con COVID prolongado a disipar gran parte de su niebla mental, permitiéndoles alcanzar los objetivos que se habían marcado tanto en su vida laboral como familiar, informaron investigadores el 1 de julio en JAMA Network Open.

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"Las sesiones del ensayo fueron realmente útiles, ya que me enseñaron a desglosar las tareas en partes más pequeñas y a dejar de sentirme tan abrumada, y a visualizar palabras que no podía encontrar", dijo una participante del estudio, Emma Sullivan, en un comunicado de prensa.

"He vuelto a desarrollar mis habilidades de concentración para poder terminar un puzle de 1.000 piezas por mí solo, después de haber tenido problemas con los puzles de 30 piezas de mi nieta", dijo Sullivan. "Ahora puedo aceptar que el COVID prolongado ha cambiado mi vida, porque ahora puedo gestionarlo mejor, por lo tanto vivo mejor."

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Hasta 1 de cada 3 personas con COVID desarrolla COVID prolongado, y la niebla mental es uno de los síntomas más comunes que puede durar meses o incluso años, según los investigadores en notas de fondo.

"Puede que a la gente les cueste concentrarse o mantener sus pensamientos mientras luchan con la memoria, la atención y la planificación, a menudo agravados por el cansancio", dijo la investigadora principal Martina Vanova, profesora de psicología cognitiva y biológica en la Universidad de Kingston en Londres, Reino Unido, en un comunicado de prensa.

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Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 78 personas en Inglaterra que llevaban al menos tres meses sufriendo niebla mental relacionada con el COVID prolongado.

Se pidió a todos los pacientes que se marcaran tres objetivos clave -- cosas como ver una película entera, mantenerse concentrados en un libro o volver a ser tan competentes como antes en su trabajo.

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La mitad fue asignada a recibir rehabilitación cognitiva, realizada en videollamadas individuales de una hora con un terapeuta. Las sesiones ayudaron a los pacientes a idear estrategias para gestionar sus síntomas cognitivos. La otra mitad de los participantes recibió atención estándar.

Seis meses después del final del programa, poco más de la mitad (53%) de los pacientes de rehabilitación habían logrado una mejora de cuatro o más puntos en una escala de logro de objetivos de 10 puntos, en comparación con solo el 15% de los del grupo de control.

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"Desde la pandemia de COVID-19, hemos estado intentando comprender mejor la niebla mental relacionada con el COVID prolongado y hemos explorado formas de abordarla", dijo el investigador principal conjunto Dr. Dennis Chan, profesor del University College London Institute of Cognitive Neuroscience, en un comunicado de prensa.

"Con este estudio hemos descubierto que un programa de tratamiento individualizado de rehabilitación cognitiva puede ayudar a quienes se ven afectados a volver a su función normal", afirmó.

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Aida Suárez-Gonzales, neuropsicóloga clínica en el University College London, es coautora del estudio.

"Hemos encontrado un tratamiento que proporciona un beneficio clínicamente significativo y sostenido para las personas con síntomas cognitivos de COVID prolongado", afirmó en un comunicado de prensa.

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"Como este programa se basa en técnicas de rehabilitación cognitiva establecidas que se han utilizado para otras condiciones, esperamos que pueda implementarse fácilmente como opción de tratamiento para personas que actualmente viven con COVID prolongado", explicó Suárez-González.

Más información

Yale Medicine tiene más información sobre la niebla mental del COVID prolongado.

FUENTE: Nota de prensa de University College London, 1 de julio de 2026